«Бенфика» — «Рейнджерс». Анхель Ди Мария побудет в тени

На этот раз много голов от «орлов» можно не ждать.

7 марта состоится матч 1/8 финала Лиги Европы «Бенфика» — «Рейнджерс». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «орлов» можно с коэффициентом 1.56. Шансы «джерс» оцениваются в 5.45. На ничью дают коэффициент 4.33.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Европы «Бенфика» — «Рейнджерс» 7 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Бенфика» — «Рейнджерс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Бенфика» — «Рейнджерс» (07.03.2024)

Игра 1/8 финала Лиги Европы «Бенфика» — «Рейнджерс» начнётся 7 марта в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск.

«Орлы» уверенно проводили этот сезон, но в последних встречах выглядят сомнительно. Сначала команда Роджера Шмидта уступила принципиальному сопернику «Спортингу» в первом матче полуфинала Кубка Португалии (1:2), а затем была разгромлена «Порту» (0:5) в минувшем туре Примейры.

Насколько серьёзно нарушен психологический климат в «Бенфике» — сказать сложно, но есть определённые сомнения в хорошем тонусе игроков. Тем не менее Шмидт — опытный тренер, и он постарается быстро вернуть своих подопечных в норму, поскольку команде предстоит провести решающий отрезок сезона.

В целом «орлы» придерживаются атакующего стиля. Команда активно прессингует соперника и старается максимально быстро вернуть мяч под контроль. У «Бенфики» в этом сезоне сбалансированный состав, в котором органично сочетаются ветераны и молодые игроки.

Анхель Ди Мария стал качественным приобретением клуба в этом сезоне. Оказались совершенно напрасными опасения в плохой форме и отсутствии мотивации у полузащитника. Несмотря на возраст, он проводит каждую встречу с полной самоотдачей, участвует в комбинационной игре и забил 10 мячей во всех турнирах.

Среди нового поколения «Бенфики» стоит выделить центрального защитника Антониу Силву. 20-летний игрок завоевал доверие тренера и является лидером обороны клуба. Он великолепно выбирает позицию и хорош в отборе. Недаром «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести португальца за € 100 млн в предстоящее летнее трансферное окно.

«Рейнджерс» занимает первое место в чемпионате Шотландии и опережает «Селтик» в турнирной таблице на два очка. На старте сезона «джерс» испытывали проблемы с организацией игры, и руководство клуба решилось на экстренную замену тренера. С октября минувшего года эту должность занимает Филипп Клеман.

Этот специалист ранее руководил «Монако», в котором работал с Александром Головиным. Тем не менее результаты команды не устроили руководство монегасков, поэтому их пути разошлись. В «Рейнджерс» Клеману удалось наладить игру в обороне, и его подопечные пропустили всего 16 мячей в текущем розыгрыше шотландской Премьер-лиги.

На групповом этапе Лиги Европы «Рейнджерс» выступили отлично. Шотландцы заняли первое место, опередив пражскую «Спарту» и представителя Примеры «Бетис».

Неудачный отрезок сезона заставит Шмидта обратить внимание на оборону. Кроме того, «Рейнджерс» крайне опасно недооценивать, поскольку шотландцы отлично используют ошибки соперника и надежно защищаются. Вряд ли команды будут рисковать, поэтому рассмотрим ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 2.23.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги Европы «Бенфика» — «Рейнджерс» 7 марта 2024 года

Клеман хорошо умеет строить позиционную оборону. У него сбалансированный состав, а физическая подготовка всегда была козырем шотландских клубов. В свою очередь, «Бенфика» на фоне последних неудач будет осторожна. У «орлов» в линии защиты отличные мастера, которые постараются свести к минимуму ошибки.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.23.