«Динамо» З — ПАОК. Оздоев пробует достать до звёзд

Подопечные Рэзвана Луческу не знают поражений в турнире. Они видятся одним из претендентов на победу в Лиге конференций.

7 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги конференций «Динамо» Загреб — ПАОК. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «синих» можно с коэффициентом 2.20. Успех чёрно-белых оценён в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Динамо» Загреб — ПАОК 7 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Динамо» Загреб — ПАОК не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги конференций «Динамо» З — ПАОК (07.03.2024)

Лига чемпионов и Лига Европы вовсю радуют болельщиков, но не стоит забывать о третьем еврокубковом турнире. 7 марта состоятся восемь первых матчей 1/8 финала Лиги конференций. В одном из них на стадионе «Максимир» в городе Загреб местное «Динамо» примет ПАОК. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Загребское «Динамо» не первый год небезуспешно выступает на международной арене. Хотя дальше 1/4 финала в еврокубковых турнирах за последние пять лет ему пробраться ни разу не удалось. «Синим» не хватает стабильности, ресурсов и морально-волевых качеств для борьбы за медали.

Текущий сезон складывается для клуба из Загреба хуже многих других. Из Лиги чемпионов он вылетел, уступив в третьем квалификационном раунде по сумме двух встреч афинскому АЕКу (1:2 и 2:2). В раунде плей-офф Лиги Европы «Динамо» проиграло пражской «Спарте». В первом матче оно победило со счётом 3:1, а в ответном потерпело разгромное поражение — 1:4.

Также проблемы возникли у подопечных Сергей Якировича на групповом этапе Лиги конференций. Они обыграли только Астану (5:1 и 2:0) и «Балкани» (3:0). Уступили «синие» сначала всё той же «Балкани» (0:2), а затем «Виктории Пльзень» (дважды 0:1). Будь в соперниках более сильные и стабильные команды, результаты наверняка были бы иными.

Дальше – чуть интереснее. На стадии 1/16 финала Лиги конференций загребское «Динамо» сенсационно победило «Бетис» (1:0 и 1:1). Однако сразу стоит сделать оговорку. Зелёно-белые продемонстрировали далеко не лучшую свою игру. Местами они были очень пассивны, и не в последнюю очередь это обусловлено сосредоточенностью на Примере.

ПАОК обещает стать для клуба из Загреба гораздо более серьёзным испытанием на прочность, чем «Бетис». В позапрошлом сезоне «двуглавые орлы Севера» добрались до 1/4 финала Лиги конференций. В этом году они могут не только повторить, но и приумножить успех.

Благодаря стараниям сына Мирчи Луческу — Рэзвана — клуб из города Салоники достиг очень большого прогресса. Румынский специалист очень грамотно встроил в свою систему приобретённых летом новичков, в том числе бывшего полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева. Россиянин с ходу стал одним из лидеров команды.

В 35 матчах (девять в Лиге конференций и 26 — в греческой Суперлиге) Оздоев отдал одну результативную передачу, а также записал на свой счёт шесть голов. Забитый им во встрече 10-го тура чемпионата Греции с «Олимпиакосом» (4:2) гол был признан лучшим в 2023 году в ПАОКе. Отличился россиянин после красивой комбинации.

Это и отличает команду Рэзвана Луческу от других. Она демонстрирует отменный командный футбол и выигрывает за счёт классного контроля мяча. На предыдущих стадиях Лиги конференций «двуглавые орлы Севера» победили ряд непростых соперников — «Хайдук» (0:0 и 3:0), «Хартс» (2:1 и 4:0), ХИК (3:2 и 4:2), «Абердин» (2:2 и 3:2) и франкфуртский «Айнтрахт» (дважды 2:1).

Примечательно, что «Хайдук» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Хорватии, а «Динамо» Загреб — на третьем. «Синие» отстают от «белых» на четыре очка. Кроме того, ни одну из трёх очных встреч в этом сезоне они не выиграли. И это при том, что две из трёх проходили в Загребе.

Если «Хайдук» у чёрно-белых получилось разгромить, то и обыграть загребское «Динамо» они наверняка сумеют по сумме двух матчей. Поставить на то, что ПАОК не проиграет предстоящую встречу и тотал будет меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79.

«Двуглавые орлы Севера» не проиграли ни одного из 12 матчей в Лиге конференций. Ничьих при этом всего три. За этот отрезок времени подопечные Рэзвана Луческу забили 29 голов, а пропустили всего лишь 12. И это несмотря на то, что в соперниках было много сильных клубов.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Динамо» Загреб — ПАОК 7 марта 2024 года

Дома «Динамо» весьма опасно. Однако в матчах с сильными соперниками на евроарене оно в этом сезоне неоднократно проваливалось. У ПАОКа есть все шансы зацепиться как минимум за ничью. «Двуглавые орлы Севера» набрали отменный ход в Лиге конференций. «Синие» не выглядят той командой, которая сумеет их остановить. Слишком много голов не ждём. Во-первых, это только первый матч. Во-вторых, в качестве хозяйки команда из Загреба редко пропускает. Да и у чёрно-белых полный порядок в обороне.

Ставка: ПАОК не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.79.