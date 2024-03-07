Лукаку прижмёт «Брайтон» к воротам, «Ливерпуль» ждёт прогулка. Экспресс на Лигу Европы

Сразу после полученного удовольствия от матчей в Лиге чемпионов, наступает черёд игр в Лиге Европы, которые обещают быть не менее интересными. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 12.47 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги Европы «Рома» — «Брайтон»

«Рома» в последних матчах показала хорошие результаты, одержав уверенные победы в двух играх Серии A и завершив вничью матчи с «Фейеноордом» в еврокубках, но победив по пенальти. Это говорит о стабильности и хорошем уровне игры команды под руководством Даниэле Де Росси. К тому же, выступая на своём поле, «Рома» обладает преимуществом благодаря поддержке болельщиков и привычному покрытию.

«Брайтон» испытывает сложности в последних матчах, уступив «Фулхэму» и «Вулверхэмптону», а также сыграв вничью с «Эвертоном». Видно, что английская команда страдает от проблем с реализацией моментов и обороной, что может стать решающим фактором в предстоящем матче. Раньше такого не было — не так давно «чайки» обыграли со счётом 5:0 «Шеффилд Юнайтед».

Вероятнее всего, матч завершится со счётом 2:0 или 3:1 в пользу римской команды. «Брайтон» будет бороться, но не сможет выдержать напор хозяев. Следует ожидать активной игры в атаке от «Ромы» и попыток «чаек» провести контратаки, которые, скорее всего, будут нейтрализованы обороной итальянского клуба. Предлагаем ставку на победу римлян за 2.12.

Прогноз на матч Лиги Европы «Спарта» — «Ливерпуль»

Домашняя команда показывает стабильные результаты в последних играх, несмотря на недавнюю ничью со «Славией». Победа в матче со «Словацко» и уверенная игра с «Галатасараем» указывают на хорошую форму пражской команды и способность доминировать на поле.

«Ливерпуль» также демонстрирует высокую результативность и уверенность в своих последних играх. Победы в матчах с «Ноттингем Форест», «Саутгемптоном» и «Челси» позволяют предположить, что английская команда прибывает в столицу Чехии в отличной форме и с хорошим настроем.

Ожидается, что матч будет напряжённым, с активной борьбой в середине поля и рядом опасных моментов у ворот обеих команд. Учитывая текущую форму клубов, их мотивацию в еврокубках и опыт встреч, можно предположить, что «Ливерпуль» имеет больше шансов на победу. Однако «Спарта» не будет лёгким соперником и вполне может устроить сюрприз, доведя матч до ничьей.

Однако если «красные» смогут воспользоваться своими моментами и продемонстрировать привычную эффективность в атаке, то покинут поле победителями. Исходя из всего вышеуказанного, делаем прогноз на победу «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 мяча за 2.45. Это будет матч, в котором обе команды забьют, но более высокий класс английского клуба предопределит исход встречи.

Прогноз на матч Лиги Европы «Бенфика» — «Рейнджерс»

«Бенфика», несмотря на крупное поражение «Порту» со счётом 0:5, в целом показывает стабильные результаты. Победы в играх с «Портимоненсе» и «Визелой» подтверждают высокий уровень команды. С другой стороны, «Рейнджерс», потерпев поражение от «Мазервелла», в последних матчах выглядят не настолько уверенно, хотя и имеют в своём активе победы над командами пониже уровнем.

Стоит также учитывать историю очных встреч этих команд: оба матча, прошедшие в 2020 году, завершились вничью. Однако текущая форма и домашний стадион, безусловно, добавляют «Бенфике» преимущество перед своим соперником.

Учитывая всё вышеизложенное, можно предположить, что «Бенфика», используя преимущество родных стен и стараясь реабилитироваться перед болельщиками за недавнее унизительное поражение, войдёт в игру максимально мотивированной. «Рейнджерс» же, вероятно, будут стараться играть от обороны, рассчитывая на контратаки. Мы рекомендуем поставить на то, что гости не проиграют, но, вероятнее всего, счёт будет близок к ничьей. Ставки на этот исход принимают за 2.40.

Экспресс на матчи Лиги Европы

Ставка 1: победа «Ромы» в матче с «Брайтоном» за 2.05.

Ставка 2: победа «Ливерпуля» в игре со «Спартой» и тотал больше 2.5 мяча за 2.45.

Ставка 3: «Рейнджерс» не проиграют «Бенфике» за 2.40.

Общий коэффициент: 2.05 Х 2.45 Х 2.40 = 12.47.