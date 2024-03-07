«Крылья Советов» — ЦСКА. Федотов даст Осинькину пищу для размышлений

8 марта состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах затрудняются с выбором фаворита: поставить на победу самарцев можно с коэффициентом 2.70. Успех москвичей оценён в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА 8 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен тоже с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — ЦСКА (08.03.2024)

Российская Премьер-Лига вернулась после зимнего перерыва. 8 марта состоится матч, который откроет программу 20-го тура первенства. На стадионе «Солидарность Арена» в Самаре померяются силами «Крылья Советов» и ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Крылья Советов» уходили на зимний перерыв не в лучшем расположении духа. В восьми последних турах в РПЛ до паузы они победили только «Урал» (3:1) и «Сочи» (2:0). Вничью самарцы сыграли с «Оренбургом» (1:1) и «Локомотивом» (3:3), а уступили «Пари НН» (0:2), «Зениту» (1:3), «Краснодару» (1:2) и «Спартаку» (0:3).

Казалось, перерыв пришёлся как нельзя кстати для подопечных Игоря Осинькина. Зимой команда сумела сохранить основообразующий костяк, а также точечно усилилась. Она взяла в аренду у «Лануса» Франко Ороско, а также подписала на правах свободного агента защитника «Оренбурга» Кирилла Печенина.

Однако сборы самарцы провели противоречиво. В восьми товарищеских матчах они одержали только три победы. Вничью «Крылья Советов» сыграли с «Радничками», «Сурханом», московским «Динамо» и «Химками» (во всех четырёх случаях 1:1). Уступили они разгромно бело-голубым (1:5).

Возобновили сезон подопечные Осинькина неудачно. Во встрече последнего тура первенства они уступили «Ростову» (0:2). Жёлто-синие продемонстрировали гораздо более качественный и слаженный командный футбол и создали намного больше моментов, чем самарцы. Они вполне могли забить ещё, если бы не подвела реализация.

ЦСКА, в свою очередь, в матче последнего тура чемпионата России с «Оренбургом» очень обидно потерял очки. Армейцы доминировали и создали уйму моментов, но открыли счёт только на 81-й минуте. Гол забил приобретённый зимой у «Балтики» нападающий Тамерлан Мусаев.

Однако в концовке подопечные Владимира Федотова прижались к своей штрафной, за что и поплатились. На 90+4-й минуте защитник «Оренбурга» Матиас Перес нанёс фантастический удар с лёта, к которому опытный Игорь Акинфеев оказался не готов. Мяч коснулся перекладины, после чего пересёк линию ворот.

Потеря очков расстроила армейцев, но есть и поводы для оптимизма. Во-первых, они поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице первенства. У спустившихся на восьмое место «Крыльев Советов» столько же очков, но хуже дополнительные показатели. Во-вторых, клуб отлично подготовился к возобновлению сезона и показал классную игру в матче с «Оренбургом».

Помимо Мусаева, зимой ЦСКА приобрёл Амира Риванди (аренда с правом выкупа) и Сида Ахмеда Айссауи. В восьми контрольных встречах преобразившиеся москвичи уступили только «Сочи» (1:2) и «Динамо» (1:2). Во всех остальных матчах они одержали победы.

Поставить на то, что ЦСКА обыграет «Крылья Советов», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75. Шесть из восьми последних очных встреч закончились именно так. Две другие ознаменовались ничейными результатами (в обоих случаях 2:2).

Плюс наконец-то оправился от травмы ведущий защитник армейцев Игорь Дивеев. Он пропустил добрую половину сезона из-за серьёзной травмы. В матче с «Оренбургом» 24-летний футболист выступил не лучшим образом, но в скором времени наверняка наберёт форму, и оборона московского клуба станет крепче.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА 8 марта 2024 года

«Крылья Советов» стали слишком часто терять очки. Самарцы провели сборы не лучшим образом и возобновили сезон неудачно. Плюс история очных встреч отнюдь не на их стороне. Армейцы неплохо усилились во время паузы, а также показали отличный командный футбол в товарищеских встречах. Владимир Федотов наверняка сделает выводы из ничьей с «Оренбургом». Полагаем, его подопечные выиграют предстоящий матч.

Ставка: победа ЦСКА за 2.75.