«Наполи» — «Торино». Кальцона вернул времена Спаллетти!

8 марта состоится матч Серии А «Наполи» — «Торино». Начало игры — в 22:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев можно с коэффициентом 1.83. Шансы туринцев оценили в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Наполи» — «Торино» 8 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч «Наполи» — «Торино» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют неаполитанцы, сыграет коэффициент 1.23. Гол туринцев доступен с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура Серии А «Наполи» — «Торино» (08.03.2024)

8 марта начнётся 28-й тур Серии А, а открывать его будет матч «Наполи» — «Торино», который пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона». Начало игры запланировано на 22:45 мск.

Всеми силами неаполитанцы пытаются исправить своё положение и ситуацию. С начала сезона их преследуют неудачи, а причиной стал уход Лучано Спаллетти с поста главного тренера. Частая смена наставников и неудовлетворительные результаты привели к тому, что «Наполи» приходится пробиваться в зону еврокубков, иначе сезон будет потерян.

Клуб располагается на седьмой строчке, а отставание от «Аталанты», занимающей место в зоне попадания в Лигу конференций, составляет три очка. Шансы подняться в четвёрку лучших ещё есть, но они очень призрачные, учитывая, что конкуренты не дремлют. Всего неаполитанцы выиграли 12 из 27 матчей, забили 42 мяча, а пропустили 31.

Назначение на должность тренера Францеско Кальцоны приободрило «Наполи». С того момента, как он возглавил «партенопейцев», они не проигрывали. Сначала его подопечные сыграли вничью с «Барселоной» (1:1) в Лиге чемпионов и «Кальяри» (1:1) в Серии А, а затем одержали две победы подряд – во встречах с «Сассуоло» (6:1) и «Ювентусом» (2:1).

Происходящее за эти дни с командой очень сильно напоминает времена Лучано Спаллетти. Вернулся прежний Виктор Осимхен, забив пять мячей в четырёх играх, но что самое важное – прежний Хвича. Кварацхелия в двух последних встречах забил три гола и отдал одну результативную передачу. Именно его мяч стал победным в матче с «Ювентусом».

«Торино» привычно держится в середняках. После 27 туров в Серии А он занимает 10-ю строчку, имея в активе 37 очков. Вряд ли «быки» смогут всерьёз побороться за попадание в еврокубки. Их отставание от «Аталанты» составляет девять очков, и пробиться в топ-7 будет невероятно сложно, а то и вовсе невозможно.

Команда Ивана Юрича сильно страдает из-за нехватки хороших футболистов в группе атаки. Всего туринцы забили 25 мячей, но столько же пропустили, что говорит о крепости обороны. В последних трёх матчах игра «Торино» совсем расклеилась, и они набрали в них всего лишь одно очко. Сначала «быки» уступили «Лацио» (0:2), а затем проиграли «Роме» (2:3) и завершили встречу с «Фиорентиной» (0:0) вничью. Особенно слабо выступают туринцы в гостях, одержав лишь одну победы в девяти играх.

«Наполи» обыгрывал «Торино» в четырёх из пяти последних встреч. Проиграли «партенопейцы» «быкам» только в минувшем матче со счётом 0:3. Привело к этому поражению удаление в составе неаполитанцев, а ещё отсутствие Осимхена. Да и на тот момент командой руководил Вальтер Маццарри. Вот и повод для реванша!

Мы предлагаем поставить на победу «Наполи» с форой (-1.5) за 3.50. Похоже на то, что Франческо Кальцона вернул времена Лучано Спаллетти. Лидеры атаки заиграли с новой силой, появились голы, а также победы. Пока ещё команда при новом наставнике никому не уступала, даже «Барселоне» на выезде.

Прогноз и ставки на матч «Наполи» — «Торино» 8 марта 2024 года

Заждались болельщики неаполитанцев этих счастливых дней, когда их команда заиграла как настоящий действующий чемпион. «Наполи» не уступает при Франческо Кальцоне, а две последние встречи выиграл с общим счётом 8:2. Хвича забивает в двух матчах подряд, Осимхен набрал потрясающую форму. Туринцы не могут похвастаться такими результатами. Они будут выстраивать надёжную оборону, но в гостях она их не спасёт. Да и «партенопейцы» припомнят им последнее поражение. Думается, хозяева выиграют с отрывом минимум в два мяча.

Ставка: победа «Наполи» с форой (-1.5) за 3.50.