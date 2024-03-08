Билялетдинов вытягивает «Ак Барс», ЦСКА разваливается. Чего ждать от плей-офф КХЛ?

Серию казанцев ещё можно спасти, но армейцам, похоже, пора в отпуск.

Плей-офф КХЛ объединяет сердца миллионов болельщиков. Трудно не признать, насколько этот этап интересен и удивителен. Даже аутсайдер, который с трудом занял восьмую строчку, способен дать достойный отпор лидерам регулярного чемпионата. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Автомобилист»

«Ак Барс» показывает хорошие результаты на домашнем льду, и победа в последнем матче с крупным счётом 5:0 говорит о значительном потенциале. Однако «Автомобилист» также демонстрировал способность одерживать уверенные победы в играх с казанцами, как это было во второй гостевой встрече — 4:0. При этом не стоит забывать о том, что «Авто» обыгрывал казанцев и в регулярном сезоне, что добавляет уверенности в его силах.

Счет, по нашим ожиданиям, будет не таким крупным, как в последней игре, но всё же убедительным в пользу «Ак Барса» — примерно 3:1. Важным фактором, который может повлиять на исход, является начало игры. Если казанский клуб сможет выйти вперёд на раннем этапе, это даст ему значительное психологическое преимущество. В то же время, екатеринбуржцам необходимо будет проявить максимальную концентрацию и не допустить ранних ошибок, которые могут существенно усложнить задачу по возвращению в игру.

В итоге считаем, что хозяева смогут подтвердить свой статус фаворитов и одержать победу, продлив своё участие в плей-офф и удержав надежды на финал. Ставки на победу «Ак Барса» принимают с коэффициентом 1.90.

Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА

Анализируя последние игры команд, можно заметить, что обе демонстрируют серьёзные амбиции и высокий уровень хоккея. Однако «Локомотив» показывает более стабильные результаты, одержав три победы подряд после поражения от ЦСКА в первом матче серии со счётом 0:4. Это может сказаться на морально-психологическом состоянии армейцев, ведь до вылета им осталось последнее поражение.

Рассматривая статистику последних игр, стоит отметить, что ЦСКА способен на сильные матчи. Достаточно вспомнить первую встречу серии. Однако поражения в минувших играх могут свидетельствовать о некотором спаде столичной команды.

С учётом всех факторов, наш прогноз на этот матч — победа «Локомотива». Хозяева используют преимущество собственного льда и поддержку болельщиков, чтобы взять важную победу и выйти в 1/4 финала Кубка Гагарина, не затягивая. ЦСКА, несомненно, окажет серьёзное сопротивление и продемонстрирует хороший хоккей, ведь отступать ему уже некуда. Но в этот раз железнодорожники будут умнее и выиграют за 2.40.

Прогноз на матч «Спартак» — «Северсталь»

«Спартак» имеет небольшое преимущество, основываясь на последних встречах серии, в которых он одержал победы с счётом 5:4 в овертайме и 7:3. Тем не менее череповчане тоже выигрывали — 2:1.

Красно-белые выглядят немного более предпочтительными кандидатами на победу. Нельзя забывать о мотивации команд в плей-офф, в котором каждая игра может стать решающей. Ожидается, что матч пройдёт в ожесточённой борьбе с обеих сторон.

«Спартак», как команда с более высокой результативностью в последних встречах, вероятно, возьмёт инициативу в свои руки. «Северсталь», в свою очередь, будет опираться на свою защиту и попытается использовать контратаки, чтобы застать соперника врасплох.

Принимая во внимание текущую форму и статистику, наш прогноз на эту игру — победа «Спартака» за 1.97. Ожидается, что игра будет напряжённой и с минимальным перевесом, но домашняя арена и поддержка фанатов могут сыграть ключевую роль, и помочь красно-белым выйти в 1/4 финала Кубка Гагарина.

Экспресс на матчи 8 марта

Ставка 1: победа «Ак Барса» в матче с «Автомобилистом» за 1.90.

Ставка 2: победа «Локомотива» в игре с ЦСКА за 2.40.

Ставка 3: победа «Спартака» в матче с «Северсталью» за 1.97.

Общий коэффициент: 1.90 Х 2.40 Х 1.97 = 8.98.