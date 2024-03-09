«Вашингтон» — «Чикаго». Овечкин и Мирошниченко предвкушают победу

10 марта состоится матч НХЛ «Вашингтон» — «Чикаго». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Кэпиталз» можно за 1.61, а шансы «Блэкхоукс» оценили коэффициентом 4.25. Ничья в основное время доступна за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Чикаго» 10 марта 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Вашингтон» — «Чикаго» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.25. Ставки на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.38. Шансы «Блэкхоукс» выиграть матч оценили в 3.12.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Чикаго Блэкхоукс» (10.03.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 10 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

10 марта в регулярном чемпионате НХЛ запланировано много матчей. В одном из них «Вашингтон Кэпиталз» будет принимать «Чикаго Блэкхоукс» на «Кэпитал Уан-Арене». Арбитр введёт шайбу в 3:00 мск.

Александр Овечкин всё-таки вдохновил команду на борьбу за место в плей-офф. «Столичные» мощно прибавили во всех компонентах и играют очень хорошо. Оказалось, что у «Вашингтона» есть позиционное нападение, которое умело создаёт и реализует опасные моменты.

Досталось от «Кэпиталз» в минувшей встрече «Питтсбургу», который также не утратил шансы на плей-офф. Предельно мотивированные «столичные» крупно обыграли на выезде «Пингвинз» (6:0), полностью деморализовав соперника.

У команды получилось практически всё, что задумал тренерский штаб. Плотная оборона нейтрализовала все попытки «пингвинов» перехватить инициативу. Сидни Кросби и Евгений Малкин лишь огорчённо наблюдали, как резвые «столичные» раз за разом пробивали бреши в защите «Питтсбурга».

Судя по всему, Карбери нашёл способы влиять на команду, поскольку его подопечные не только реализовали большинство, но и забросили шайбу в меньшинстве. Игра в численном преимуществе практически с начала сезона была проблемой «Вашингтона», но на решающем отрезке чемпионата «столичные» нашли внутренние резервы и постепенно исправили ситуацию.

Хорошо отыграли россияне из «Кэпиталз». Александр Овечкин в отличной форме: снова забросил шайбу и сделал результативную передачу. Если бы капитан «столичных» с начала сезона выступал на подобном уровне, «Вашингтон» находился бы в зоне плей-офф Восточной конференции. Берёт пример с него молодой Иван Мирошниченко, забивший первый гол в НХЛ.

Борьба за место в плей-офф обострилась до предела. Шансы у «Вашингтона», безусловно, есть, причём довольно высокие. Если «Кэпиталз» сохранят настрой, мотивацию и уровень игры — должны выполнить задачу. Судя по тому, как бьётся в каждой встрече Овечкин, он на правильном пути, и команда поддерживает лидера.

Про «Чикаго» в текущем сезоне говорить особо нечего. Тренерский штаб строит новую команду вокруг 18-летнего Коннора Бедарда. Это очень талантливый форвард, который играет ключевую роль в клубе.

«Блэкхоукс» на последнем месте Восточной конференции, но эта позиция не слишком беспокоит руководство и болельщиков, которые понимают, что на создание новой команды вокруг будущей звезды НХЛ уйдёт два или три года. Кроме того, «Чикаго» может получить выгодный выбор на драфте и усилить состав на будущий сезон перспективными новичками.

«Столичным» необходимо собраться с силами и продолжить борьбу за место в плей-офф. До завершения регулярного чемпионата ещё достаточно матчей, чтобы наверстать упущенное. Должен завести команду капитан Овечкин, который в хорошей форме. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на победу «Вашингтона» с форой (-1.5) за 1.90.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Чикаго» 10 марта 2024 года

«Чикаго» играет в этом сезоне слабо. Нападение, оборона, бригада голкиперов — все линии нуждаются в усилении. В свою очередь, «столичные» взяли разгон и выступают отлично на решающем отрезке регулярного чемпионата. Должен помочь «Вашингтону» Александр Овечкин — это опытный лидер, который сумеет вдохновить партнёров на победу.

Ставка: победа «Вашингтона» с форой (-1.5) за 1.90.