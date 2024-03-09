Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени. Малоизвестный француз посеет хаос

С 9 на 10 марта в Майами (США) на «Касейя Центр» состоится турнир UFC 299. В соглавном поединке бывший временный чемпион Дастин Порье встретится с Бенуа Сен-Дени. Начало поединка – не ранее 7:45 мск.

Коэффициенты и ставки на бой Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени

Эксперты считают фаворитом Сен-Дени и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.52. Шансы Порье оценили в 2.60. Вероятность ничьей – 56.0. Аналитики считают, что бой не дойдёт до судейского решения: тотал больше 4.5 раунда оценён в 3.50, а тотал меньше 4.5 раунда – в 1.28.

Где смотреть бой Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени

Поединок Дастин Порье – Бенуа Сен-Дени можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч!».

Анализ и прогноз на бой UFC 299 Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени (10.03.2024)

Ни один уважающий себя поклонник боёв без правил не станет отсыпаться в воскресенье, потому что его ждёт море зрелищ. 10 марта состоится турнир UFC 299, в соглавном поединке которого Дастин Порье будет драться с Бенуа Сен-Дени. Начало боя – не ранее 7:45 мск.

Порье имеет богатый опыт боёв с лучшими представителями UFC, и это будет его первый поединок с соперником, который не является действующим или бывшим чемпионом за последние четыре года. Сен-Дени – боец малого калибра. Он никогда не дрался со спортсменами подобного уровня. Несмотря на это, эксперты склонили чашу весов на его сторону.

Дастин зарекомендовал себя как очень опасного бойца в ударной технике. Его град мощных ударов в своё время не выдерживал даже Конор Макгрегор. За схваткой такого профессионала всегда приятно наблюдать. Никогда не знаешь, что он выкинет в очередной раз.

Порье должен понимать, что лёгкой победы в этом поединке у него точно не будет. Да, он опытный ветеран в мире смешанных единоборств, но Сен-Дени набрал нешуточную форму за последнее время. В минувшей схватке как он нокаутировал Мэтта Фревола хай-киком! Это стоит увидеть ещё раз.

С момента дебютного поражения в UFC Бенуа с невероятной скоростью прогрессировал. Проиграл он в полусреднем весе Элизеу Залески дос Сантосу. Видимо, уже тогда француз понял, что в этой весовой категории ему делать нечего, и спустился в лёгкий дивизион. Вот тут его уже было не остановить – пять побед подряд, из которых три нокаута и два удушающих.

В Сен-Дени идеально сочетаются все бойцовские составляющие. Он обладает большой силой, способен повергнуть любого соперника в стойке, а также разносторонне пользуется своей борьбой. Две победы удушающим ещё раз наглядно продемонстрировали, как он использует грэпплинг.

Благодаря этому Бенуа отлично адаптируется к соперникам любого уровня и сложности. Он универсален – это и будет его основным преимуществом в бою с Порье, который хоть и выигрывал сабмишеном, но всё-таки предпочитает помериться силами в стойке. Попробуй угадать, что сделает Сен-Дени в следующий раз. Он может наносить серию ударов, внезапно пойти в борьбу, а вернувшись, вновь агрессивно атаковать. Под него нелегко подстроиться.

Этот поединок не просто так сделали пятираундовым. Он запросто может стать боем вечера. В последней схватке Дастин проиграл нокаутом Джастину Гэтжи. Отошёл ли он от этого потрясения? Времени было достаточно, но посмотрим.

Сен-Дени будет наводить хаос, Порье вряд ли сможет прочитать его. Как просчитать свои дальнейшие действия, когда тебе приходится драться вот с таким разносторонним соперником, идеально комбинирующим разные стили? Мы считаем, что Бенуа выиграет этот бой и сделает это досрочно за 1.75.

Прогноз и ставки на бой Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени 10 марта 2024 года

Летом минувшего года Порье проиграл Гэтжи, попав под хай-кик. У него было достаточно времени на восстановление, но это было всего лишь третье поражение нокаутом в UFC для Бриллианта. Он обладает агрессивным стилем, с ходу пытается взвинтить темп и пойти в размен ударами. Сен-Дени не такой, он способен чётко просчитать каждый дальнейший ход соперника, потому что сам сеет хаос, а потом прибегает к использованию разных стилей, что вводит соперников в ступор. Наша ставка на победу Бенуа досрочно.

Ставка: победа Бенуа Сен-Дени досрочно за 1.75.