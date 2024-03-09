Шон О'Мэлли — Марлон Вера. Жажда мести беспокоит нелепого чемпиона

С 9 на 10 марта в Майами (США) на «Касейя Центр» состоится турнир UFC 299. В главном поединке чемпион в легчайшем весе Шон О'Мэлли встретится с Марлоном Верой. Начало поединка – не ранее 8:15 мск.

Коэффициенты и ставки на бой Шон О'Мэлли — Марлон Вера

Эксперты считают фаворитом О'Мэлли и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.36. Шансы Веры оценили в 3.26. Вероятность ничьей – 59.0. Аналитики считают, что бой дойдёт до судейского решения: тотал больше 4.5 раунда оценён в 1.65, а тотал меньше 4.5 раунда – в 2.17.

Где смотреть бой Шон О'Мэлли — Марлон Вера

Поединок Шон О'Мэлли — Марлон Вера можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч!».

Анализ и прогноз на бой UFC 299 Шон О'Мэлли — Марлон Вера (10.03.2024)

Утро воскресенья, как всегда, подарит праздник поклонникам смешанных единоборств, которые изголодались по настолько насыщенным событиями кардам. 10 марта состоится турнир UFC 299, в главном поединке которого действующий чемпион легчайшего дивизиона Шон О'Мэлли будет драться с претендентом на титул Марлоном Верой. Начало боя – не ранее 8:15 мск.

Никто не верил в Шона, но он смог стать чемпионом, победив Алджамейна Стерлинга нокаутом. Это был идеальный бой. Уверенность в своих силах помогла О'Мэлли достичь вершины. Глядя на него, вряд ли кто-то может подумать, что перед ним стоит настоящая угроза для каждого из бойцов легчайшей весовой категории. Но это так.

Это будет первая защита Сахарка, и он понимает, как много она для него значит. К тому же драться предстоит с Марлоном Верой второй раз за карьеру. В первом очном поединке Шон потерпел поражение техническим нокаутом. Теперь есть повод не просто провести первую защиту, но и доказать, что последний бой с эквадорцем был ошибкой.

С самого начала карьеры О'Мэлли совершенствовал своё мастерство, становился злее и сильнее. Он выиграл последние пять боёв, причём четыре из них заканчивал досрочно нокаутами. Среди соперников были только равные спортсмены. В частности он также выиграл у Петра Яна, но раздельным решением судей. Хотя по ходу боя было заметно его преимущество.

Марлон Вера очень долго шёл к возможности оспорить титул чемпиона в легчайшем весе. Теперь у него есть реальный шанс сделать это, с учётом того, что он уже побеждал Шона. Возможно, если бы О'Мэлли не выиграл пояс, то у эквадорца не было бы титульного поединка. А так UFC решила, что в такой схватке будет заинтересовано громадное количество людей со всего мира.

Отбросим в сторону тот факт, что О'Мэлли получил повреждение ноги в последней очной встрече с Верой, но Марлон нанёс ему значительный урон и проделал огромную работу в стойке. Эквадорец будет чувствовать себя уверенно и выйдет в октагон с мыслями, что должен повторить то, что сделал почти четыре года назад.

Но по силам ли Марлону стать чемпионом? Заметно, как снизилась его скорость не только в передвижениях по октагону, но и в ударах. Ему придётся быстро адаптироваться к улучшенной версии Шона, в которой он способен перебить в стойке любого, используя богатый арсенал ударов и антропометрию. Всё-таки рост Сахарка 180 см, а ещё большой размах рук играют большую роль.

Тренером Веры является известный Джейсон Парилло. Он популярен в кругах многократных чемпионов мира ММА. Также Марлону может пригодиться чёрный пояс по джиу-джитсу, ведь Шон не любитель партеров, но хорошо от них защищается. Поэтому исключать, что бой неоднократно будет перемещаться на канвас, не стоит.

Трудно не признать, что это один из самых необычных реваншей, которые приходилось наблюдать в UFC. Для Шона это отличный шанс искупить вину за единственное поражение в лиге, а также удачно провести первую защиту пояса. Марлон Вера считает, что этот титул должен принадлежать ему. И кто его за это осудит?

О'Мэлли обязан показать лучшую версию себя. Ему придётся драться гораздо эффективнее, чем с Петром Яном или Алджамейном Стерлингом. Главное подобрать ключики к стилю Марлона Веры, разглядеть его слабые стороны, ведь за четыре года многое изменилось. Наверняка бо́льшая часть поединка пройдёт в стойке и мы увидим огромное количество классных ударов.

Этот поединок имеет все шансы завершиться нокаутом, и наша ставка будет как раз на это – коэффициент 2.35. Мы считаем, что у Марлона будет несколько хороших шансов потрясти Шона, а может быть, случится обратное. В любом случае списывать со счетов Веру – огромная ошибка. Легчайший вес стал настолько непредсказуемым, что удачная защита пояса стала чем-то необычным.

Прогноз и ставки на бой Шон О'Мэлли — Марлон Вера 10 марта 2024 года

Нас ждёт настоящее зрелище! Шон очень классный боец и за последнее время отправил в нокаут несколько топовых спортсменов, а также перебил в стойке быстрого и техничного Петра Яна. У Марлона Веры не было такого богатого опыта, и всё, чем он может довольствоваться – это выигранный поединок у самого О'Мэлли почти четыре года назад. Однако не стоит вспоминать прошлое, за это время изменилось кардинально всё. Сахарок попытается вернуть должок и доказать, что то поражение было чистой случайностью. Не будем выбирать победителя, а поставим на то, что поединок завершится нокаутом.

Ставка: бой закончится нокаутом за 2.35.