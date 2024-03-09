«Локомотив» — «Сочи». Дзюбу мотивирует критика Черчесова

10 марта состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Сочи». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу железнодорожников можно с коэффициентом 1.90. Успех сочинцев оценён в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Сочи» 10 марта 2024 года

Аналитики сомневаются, что матч РПЛ «Локомотив» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Сочи» (10.03.2024)

Сезон РПЛ близится к развязке. Главными претендентами на победу в первенстве видятся занимающие первые три строчки в турнирной таблице команды, но также не стоит списывать со счетов «Спартак» и «Локомотив». Железнодорожники 10 марта встретятся на стадионе «РЖД Арена» с «Сочи».

Под занавес минувшего сезона красно-зелёные набрали феноменальный ход. Они обыгрывали всех без разбору. Особый вклад привносил Артём Дзюба. В последних 11 встречах в минувшем розыгрыше чемпионата России нападающий забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

Текущий сезон складывается для 35-летнего форварда менее удачно. В 21 матче во всех официальных турнирах он записал на свой счёт только четыре гола и столько же результативных передач. Бо́льшую часть зимних сборов Дзюба пропустил. После поражения в матче последнего тура РПЛ с «Динамо» (1:2) Станислав Черчесов его раскритиковал.

Бывший главный тренер сборной России поделился мнением, что лучший бомбардир в истории чемпионатов России не был готов к матчу с «Динамо» ни функционально, ни эмоционально. В то же время он отметил, что негатив и критика должны взбодрить Дзюбу. Черчесов не сомневается, что в следующей игре Артём будет совсем другим.

Также могут оказать положительное влияние на тонус Дзюбы зимние трансферы «Локо». Клуб приобрёл двух легионеров — Жерзино Ньямси и Саида Хамулича. Во встрече с «Динамо» принял участие только один из новичков. Выступил он неудовлетворительно, но делать какие-либо выводы рано. Дебют пришёлся на матч с сильным и очень хорошо подготовленным соперником.

Встреча с «Сочи» наверняка будет проходить по совсем иному сценарию. С тех пор как Владимир Федотов перебрался в ЦСКА, сочинцы не могут обрести себя. Они замыкают турнирную таблицу чемпионата России. Отставание от занимающего спасительную 12-ю строчку «Ахмата» составляет восемь очков.

Во время зимней паузы руководство пошло на довольно опрометчивый шаг — очередную смену главного тренера. Должность занял Роберт Морено Гонсалес, которого ранее отправляли в отставку из-за плохих результатов «Монако» и «Гранада». Также претерпел значительные изменения состав «Сочи». Новобранцев очень много.

В матче последнего тура РПЛ с «Балтикой» (0:0) новички оставили после себя приятное впечатление. Особенно здорово проявили себя Серхио Кордова и Алексей Сутормин. Взятый в аренду у «Зенита» полузащитник создал несколько отличных моментов, а венесуэлец нанёс ряд опасных ударов.

Впрочем, общее впечатление от выступления подопечных Гонсалеса сложилось отрицательное. «Балтика» атаковала не менее опасно. Если бы Николай Заболотный не совершил несколько спасений, а калининградцев не подвело завершение, встреча вполне могла бы закончиться иначе.

Борьба за выживание служит отличной мотивацией, но вряд ли сочинцам удастся хотя бы навязать борьбу располагающемуся на пятом месте в турнирной таблице РПЛ «Локомотиву». Поставить на то, что Артём Дзюба забьёт и железнодорожники как минимум не проиграют «Сочи», можно с коэффициентом 2.80.

Ещё свеж в памяти чемпионат мира 2018 года, на котором сборная России добралась до 1/4 финала. В те времена у Станислава Черчесова отлично получалось мотивировать лучшего бомбардира в истории чемпионатов России. Думается, слова тренера окажут положительное влияние на Дзюбу и в этот раз.

На выезде сочинцы очень уязвимы. Они выиграли только 1 из 10 матчей в РПЛ в гостях, а также один раз сыграли вничью. За этот период времени команда забила только шесть голов, а пропустила 18. Чаще на выезде пропускают только сыгравший на один матч больше «Оренбург» и «Ростов».

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Сочи» 10 марта 2024 года

«Локомотив» — явный фаворит. Железнодорожники наверняка выступят с особым настроем и исправятся за неудачное выступление в игре с «Динамо». «Сочи» нужно время на то, чтобы новобранцы и Гонсалес освоились. Во встрече с «Балтикой» сочинцы местами смотрелись неплохо, но очень много позволяли у своих ворот. В предстоящей встрече их с высокой долей вероятности ждёт поражение. Возможно, даже разгромное. Рекомендуем ставку на то, что Дзюба забьёт, а «Локомотив» не проиграет.

Ставка: «Локомотив» не проиграет и Артём Дзюба забьёт за 2.80.