«Страсбург» — «Монако». Головин прославляет российский футбол

Хоть кто-то это делает. Александр вне всяческих похвал. Если он в составе, то Ади Хюттера ждёт как минимум ничья.

10 марта состоится матч Лиги 1 «Страсбург» — «Монако». Начало игры — в 17:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу монегасков можно с коэффициентом 2.00. Шансы «Страсбурга» оценили в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч «Страсбург» — «Монако» 10 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч «Страсбург» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют монегаски, сыграет коэффициент 1.16. Гол «Страсбурга» доступен с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура Лиги 1 «Страсбург» — «Монако» (10.03.2024)

Приятно наблюдать за командами, в которых проявляют себя российские футболисты. А ещё лучше, когда они становятся в них лидерами. Правда таких немного – а жаль! 10 марта в матче 25-го тура Лиги «Страсбург» будет принимать «Монако» на стадионе «Стад де ла Мено». Начало игры – не ранее 17:00 мск.

Дела у «Страсбурга» идут под откос. Команда хоть и занимает 13-е место в таблице чемпионата Франции, но опережает зону вылета всего лишь на два очка. Всего одно поражение – и она может оказаться в числе тех, кто уже в следующем сезоне будет выступать в Лиге 2. За 24 матча у подопечных Патрика Виейра набралось 10 поражений.

Безвыигрышная серия «Страсбурга» насчитывает семь матчей. У него есть «стержень», характер и даже среднего качества атака. В шести из этих встреч клуб забивал минимум один мяч. Вот только всего этого мало, если Патрик Виейра не хочет лишиться работы и загнать свою команду в зону вылета.

В последних пяти встречах «Страсбург» потерпел четыре поражения. Он уступил «ПСЖ» (1:2), «Лансу» (1:3), «Лорьяну» (1:3) и «Бресту» (0:3). В трёх случаях можно сделать скидку на уровень соперников – они находятся в верхней части таблицы Лиги 1. Но что касается «Лорьяна» — это прямой конкурент в борьбе за выживание. Причём в трёх из этих игр подопечные Патрика Виейра пропускали по три мяча – никуда не годится такая оборона. Единственная на этом отрезке ничья с «Монпелье» (2:2) хоть немного успокаивает.

«Монако» может попрощаться с мечтой о чемпионстве, ведь на первой строчке плотно засел «ПСЖ». На этом сезон не заканчивается, ведь ещё нужно гарантировать путёвку в Лигу чемпионов и застолбить вторую строчку. Пока же отставание от «Бреста» составляет четыре очка. Это некритично, и ещё впереди полно времени на исправление ситуации.

В целом монегаски проводят отличный сезон. Особенно это заметно по тому, как самоотверженно они играют на выезде. По этому показателю красно-белые уступают разве что парижанам. Как раз с командой Мбаппе и провели последнюю встречу подопечные Ади Хюттера. Причём сделали это красиво, пусть без забитых голов, зато вничью. Если бы не отменённый после видеопросмотра гол Бен-Йеддера, быть победе.

Даже по статистике «Монако» не выглядел хуже, а местами смотрелся лучше «ПСЖ». В шести последних встречах монегаски проиграли только «Тулузе» со счётом 1:2. Но игру пропустил Головин из-за перебора жёлтых карточек. С ним и без него красно-белые меняются на глазах. В этом сезоне Александр поднял планку для самого себя и вряд ли опустится ниже неё. Многие уже заговорили о его переходе в более топовый клуб.

В этом сезоне Лиги 1 россиянин провёл 26 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Он несколько раз признавался игроком месяца в «Монако», лучшим футболистом первой половины розыгрыша и входил в символическую сборную чемпионата Франции. И пусть в двух последних играх он не отметился результативным действием, но был очень полезен.

«Монако» выигрывал у «Страсбурга» три последние очные встречи. В каждой из них играл тотал больше 2.5 мяча. Монегаски самостоятельно забивали минимум два гола на этом отрезке. Подопечные Патрика Виейра ощущают дискомфорт, они потеряли контроль в защите, но также опасны на контратаках. Мы считаем, что красно-белые не проиграют и тотал будет больше 2.5 мяча за 2.30.

Прогноз и ставки на матч «Страсбург» — «Монако» 10 марта 2024 года

Александр Головин решительно настроен на предстоящий матч. Ещё бы, ведь соперник подходящий. В такой игре россиянин может забить как минимум гол. «Страсбург» очень много пропускает в последних матчах. В трёх из четырёх минувших встреч в его воротах побывало по три мяча. Мы считаем, что у монегасков не должно возникнуть проблем с такой командой, а встреча обещает получиться результативной. Скорее всего, забьют обе команды.

Ставка: «Монако» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.30.