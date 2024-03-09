«Байер» — «Вольфсбург». Хаби Алонсо создал идеальную немецкую машину

10 марта состоится матч Бундеслиги «Байер» — «Вольфсбург». Начало игры — в 21:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «фармацевтов» можно с коэффициентом 1.33. Шансы «волков» оценили в 9.00. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Байер» — «Вольфсбург» 10 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч «Байер» — «Вольфсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют «фармацевты», сыграет коэффициент 1.04. Гол «волков» доступен с коэффициентом 1.80. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура Бундеслиги «Байер» — «Вольфсбург» (10.03.2024)

Создаётся впечатление, что команде из Леверкузена готовы помогать все, лишь бы прекратить гегемонию «Баварии». Как можно быть такой идеальной? В матче 25-го тура Бундеслиги, который состоится 10 марта между «Байером» и «Вольфсбургом» на стадионе «Бай-Арена», болельщики попробуют получить ответ на этот вопрос в очередной раз. Начало игры – не ранее 21:30 мск.

«Фармацевты» единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата Германии. В их активе набралось уже 64 очка. Отрыв от «Баварии» и «Штутгарта» очень солидный. Пусть в душе Гарри Кейна теплится надежда на камбэк, но адекватных предпосылок к этому нет. У Хаби Алонсо всё под контролем.

Ещё никому не удавалось обыграть «Байер» в этом сезоне. Причём не только в Бундеслиге, но и в других турнирах. Беспроигрышная серия «фармацевтов» насчитывает уже 35 матчей кряду. Это просто невероятно! При этом у Хаби Алонсо нет каких-то мировых звёзд в составе, как и большого тренерского опыта с топовыми клубами.

Для чемпионата Германии «Байер» слишком надёжно играет в обороне. В 24 встречах первенства он пропустил всего 16 мячей. Лукаш Градецки долгие годы служит верой и правдой «фармацевтам», но никогда не был в настолько отличной форме. На минуточку, голкиперу уже 34 года.

Если бы Виктор Бонифасе не получил травму, из-за которой пропускает уже очень много времени, результативность «львов» была бы ещё лучше. А возможно, у нигерийского нападающего даже получилось бы побороться за звание лучшего бомбардира Бундеслиги с Гарри Кейном. В 16 матчах в этом сезоне чемпионата страны он забил 10 голов и отдал семь результативных передач.

Пока Виктора успешно подменяют новичок Алехандро Гримальдо (9+9) и 23-летний Жереми Фримпонг (8+6). Но не только на этих двоих и вратаре держится вся команда. «Байер» — это единый механизм без каких-либо проблем. Если бы прозвище Немецкая машина не было занято «Баварией», оно идеально подошло бы «фармацевтам» в этом сезоне. Они громят Бундеслигу.

В последней встрече в Лиге Европы чуть не случилась сенсация. «Карабах» мог нанести первое в сезоне поражение команде Хаби Алонсо. Он вёл со счётом 2:0, но благодаря стараниям Флориана Вирца и Патрика Шика «фармацевтам» удалось отыграться и вырвать ничью. Лишь бы эта ситуация не выбила «Байер» из колеи.

Есть ли у «Вольфсбурга» шанс проделать с лидером Бундеслиги то же самое, что и «Карабах»? Думается, вряд ли. Команда находится не в лучшем состоянии и занимает место в нижней части таблицы. Она опережает зону переходных матчей на восемь очков. Вот шанс закончить сезон в роли середняка у зелёно-белых действительно имеется.

«Волки» не знают вкуса побед на протяжении девяти официальных матчей. С такими результатами как бы не было хуже. Может, футболисты просто опустили руки и доигрывают сезон. Этот вариант тоже имеет место быть. Правда, за это время «Вольфсбург» семь встреч завершил вничью с обменом голами.

Проиграли зелёно-белые только «Баварии» (1:2), «Штутгарту» (2:3) и «Униону» (0:1). Поражения двум первым командам можно списать на высокий уровень. Мюнхенцы и «швабы» как раз занимают второе и третье место в таблице. Есть предпосылки, что результат игры с «Байером» будет очень похож на сценарий этих встреч. Другое дело – то, что «волки» уступили берлинцам.

Мы предлагаем поставить на победу «Байера» и «обе забьют» с коэффициентом 2.95. Допустим, что «волки» также упрутся, как в играх с «Баварией» и «Штутгартом», а у «фармацевтов» просто будет недостаточно сил, чтобы отыграть «на ноль» после встречи с «Карабахом». Но победы хозяев не миновать.

Прогноз и ставки на матч «Байер» — «Вольфсбург» 10 марта 2024 года

Идеальная немецкая машина готова проехаться по каждому, кто встанет на пути. Даже если это будет «Вольфсбург», который предпочитает портить нервы командам из верхней части таблицы. У «Байера» практически нет слабых мест, лишь бы не подвело психологическое состояние. Груз ответственности за сохранение беспроигрышной серии всё равно есть, хоть и небольшой. На некоторых это может сказаться. Мы считаем, что хозяева выиграют, но пропустят. Вновь Хаби Алонсо будет рассчитывать на атаку.

Ставка: победа «Байера» и обе забьют за 2.95.