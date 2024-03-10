«Лацио» — «Удинезе». Сарри воспрянет духом

Наставник «орлов» победой заполнит пустоту в сердцах болельщиков после вылета из Лиги чемпионов.

11 марта состоится матч 28-го тура Серии А «Лацио» — «Удинезе». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 1.90. Шансы чёрно-белых оцениваются в 4.20. На ничью дают коэффициент 3.46.

Коэффициенты букмекеров на матч 28-го тура Серии А «Лацио» — «Удинезе» 11 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Лацио» — «Удинезе» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.21, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура Серии А «Лацио» — «Удинезе» (11.03.2024)

В решающую фазу входит чемпионат Италии. Игра 28-го тура Серии А «Лацио» — «Удинезе» запланирована на 11 марта. Команды встретятся в Риме на стадионе «Олимпико». Стартовый свисток раздастся в 22:45 мск.

«Лацио» недавно завершил свою эпопею в Лиге чемпионов, уступив в Мюнхене «Баварии» со счётом 0:3. Это вполне закономерный результат, поскольку в этом сезоне «орлы» являются бледной тенью прошлогодних себя.

Причина спада довольно простая. Перед началом сезона руководство приняло решение выгодно продать нескольких лидеров, которые играли системообразующую роль в схеме главного тренера Маурицио Сарри. Этот специалист ставит довольно сложный стиль и минимально использует ротацию. Когда из команды выдернули ключевые детали, произошла катастрофа.

Минувшей осенью «орлы» играли слабо. Не получалось владеть мячом и создавать опасные моменты. При дополнительной нагрузке сыпалась оборона. Сарри пришлось до крайности упростить схему и перейти на контратакующую модель. Таким образом, удалось остановить падение, и «Лацио» приблизился к зоне еврокубков.

Но подобная игра команды вызвала разочарование у тренера, который даже рассматривал возможность уйти в отставку. Однако Сарри остался с «Лацио», и недавно руководство официально сообщило, что не рассматривает никаких иных кандидатур. Наставник продолжит работу на своей должности. Напомним, контракт у итальянского специалиста действует по 30 июня 2025 года.

Неизвестна позиция самого тренера, ведь если клуб не будет усиливать состав, то проблемы останутся. Чиро Иммобиле не становится моложе. Ветеран в этом сезоне сильно сдал в плане скоростной работы. Поэтому в игре «Лацио» наблюдается спад, который привёл к серии неудачных результатов.

«Удинезе» проводит весьма посредственный сезон и находится рядом с зоной вылета в Серию В. Команды идут плотной группой, поэтому «маленьким зебрам» нужно ментально готовиться к тяжёлой и изматывающей борьбе за выживание. Главный тренер Габриэле Чоффи предпринимает попытки исправить ситуацию, но пока все усилия тщетны.

Главная проблема «Удинезе» в нестабильной обороне, которая регулярно допускает грубые ошибки. Состав команды довольно слабый, особенно в линии защиты. Отсутствует подстраховка, игроки часто теряют концентрацию, а голкиперы выступают ненадёжно.

«Удинезе» находится в системном кризисе, который отразился на слаженности обороны. Хотя «орлы» в этом сезоне с трудом создают опасные моменты, но класс игроков у них выше, чем у соперника. Поэтому рассмотрим ставку на победу «Лацио» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.10.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Лацио» — «Удинезе» 11 марта 2024 года

«Лацио» практически по всем параметрам превосходит соперника. «Маленькие зебры» находятся в кризисе и слабо защищаются. При всех проблемах подопечные Сарри сумеют создать голевую ситуацию и реализовать её. Мы предполагаем, что римляне победят и будет забито не более пяти мячей.

Ставка: победа «Лацио» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.10.