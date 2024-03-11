«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль». Дубль два! Малком ещё раз насолит Бензема

Даже если Карим не примет участия в этой игре, в Лиге чемпионов он в этом сезоне вряд ли поиграет. Виной всему команда бразильца.

12 марта состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов АФК «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «лидеров» можно с коэффициентом 1.90. Успех «тигров» оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов АФК «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль» 12 марта 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66. Если одна из команд не забьёт — сыграет 5.20.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов АФК «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль» (12.03.2024)

Позади встречи 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии, а также первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов АФК. 12 марта состоятся две ответные встречи. В одной из них в городе Джидда местный «Аль-Иттихад» примет «Аль-Хиляль». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

В первой игре «Аль-Иттихад» потерпел поражение со счётом 0:2. На самом деле, ему довольно сильно повезло. «Аль-Хиляль» вполне мог забить больше. «Лидеры» не сумели воспользоваться численным преимуществом. Красную карточку на 66-й минуте схлопотал полузащитник «тигров» Н'Голо Канте.

Француз, ранее выступавший за «Лестер» и «Челси», не сыграет в грядущем матче ввиду дисквалификации. Также маловероятно появление на поле Карима Бензема. Экс-нападающий мадридского «Реала» по неизвестным причинам пропустил уже три встречи кряду во всех официальных турнирах.

Ранее сообщалось, что у Бензема возник конфликт с главным тренером команды из Джидды — Марсело Гальярдо. Однако футболист опроверг данную информацию. Он назвал лжецами тех, кто говорит, что у него есть желание вернуться в Европу. Он отметил, что счастлив в «Аль-Иттихаде».

Всего Бензема принял участие в 23 матчах во всех всех официальных турнирах в составе «тигров». За этот период времени он забил 11 мячей и отдал семь результативных передач. Неплохо, но болельщики ожидали от его трансфера гораздо большего.

Клуб из Джидды располагается лишь на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Отставание от занимающего вторую строчку «Аль-Насра» очень большое — 13 очков. «Тигры» выиграли только 12 из 23 встреч в Про-Лиге, а также четыре раза сыграли вничью.

У «Аль-Хиляля» дела идут гораздо лучше. Он возглавляет турнирную таблицу первенства. Отрыв от «Аль-Насра» составляет 12 очков. Подопечные Жорже Жезуша не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне Про-Лиги. Ничьих всего две, причём обе были ещё в начале сезона.

Во всех официальных турнирах команда из Эр-Рияда не знает поражений уже 27 матчей кряду. За этот период времени она пропустила всего лишь восемь голов, а забила 79. Особый вклад в успехи привносят Салем Аль-Давсари, Сергей-Милинкович Савич, Александр Митрович и Малком.

Главными героями первой встречи 1/4 финала Лиги чемпионов АФК с «Аль-Иттихадом» стали как раз Аль-Давсари, Митрович и Малком. Сначала лучший бомбардир в истории сборной Сербии реализовал пенальти, а затем Салем отличился с передачи бывшего нападающего «Зенита».

Для Малкома результативное действие стало 23-м в 36 матчах в составе «Аль-Хиляля» во всех официальных турнирах. За этот период времени он забил 15 мячей и отдал восемь результативных передач. Весьма вероятно, порадует результативностью бразилец и в предстоящей встрече.

Поставить на то, что команда из Эр-Рияда обыграет «Аль-Иттихад», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Все пять последних очных игр закончились именно так. Любопытно, что команды встретятся уже в третий раз за этот месяц.

Несмотря на то что в этот раз матч пройдёт в Джидде, подопечные Жорже Жезуша видятся явными фаворитами. Судя по показателям и выступлениям, «лидеры» даже и не думают сбавлять обороты. Они демонстрируют очень качественный доминирующий футбол и обыгрывают всех без разбору.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов АФК «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль» 12 марта 2024 года

«Аль-Иттихад» не может похвастаться стабильностью. Непонятная ситуация с Бензема и дисквалификация ведущего полузащитника предвосхищают очередное поражение. «Аль-Хиляль» видится фаворитом не только предстоящего матча, но всего турнира в принципе. Он просто неудержим. История очных встреч и статистика всецело на стороне «лидеров».

Ставка: победа «Аль-Хиляля» за 1.90.