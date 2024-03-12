«Родина» — «Урал». Виктор Гончаренко ищет выход

Тренер екатеринбургского клуба уже и сам запутался, как лучше.

13 марта состоится матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Родина» — «Урал». Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «шмелей» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29. Успех хозяев оценивается в 3.10. На ничью дают коэффициент 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Родина» — «Урал» 13 марта 2024 года

Букмекеры предполагают, что игра 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Родина» — «Урал» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен за 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Родина» — «Урал» (13.03.2024)

Игра 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Родина» — «Урал» пройдёт 12 марта в Москве на стадионе «Сапсан Арена». Стартовый свисток раздастся в 18:00 мск.

«Родина» в ходе тренировочных сборов хорошо потрудилась. Игроки набрали приличную физическую форму, а тренерский штаб во главе с Франком Артигой сконцентрировал усилия на позиционном нападении. Положительный результат работы стал заметен после двух туров Первой лиги в весенней части сезона, в которых москвичи одержали победы.

Таким образом, «Родина» включилась в борьбу за место в зоне переходных матчей и претендует на выход в РПЛ. Испанский специалист выбрал для команды современную схему, базирующуюся на активном прессинге и контроле мяча. Подопечные Артиги добиваются поставленных целей за счёт самоотдачи и хорошей физической формы.

Совершенно с противоположным настроением подходит ко встрече «Урал». На старте весенней части сезона екатеринбуржцы проиграли два матча в РПЛ и переместились в зону стыковых матчей. У Виктора Гончаренко перестало работать позиционное нападение и ошибки допускает оборона.

Главный тренер признал наличие серьёзных проблем, но пути решения в интервью раскрывать не стал. Сложно представить, каким образом наставник «Урала» будет перезапускать игру в атаке. Гончаренко в матче с «Зенитом» включил в стартовый состав новичка Алексея Ионова, но полузащитник ситуацию переломить не сумел.

Соперник легко находил свободные зоны в защите «Урала». Оборона команды практически весь матч находилась под давлением и не выдержала напора предельно мотивированных форвардов «Зенита» (1:4).

«Уралу» на решающем отрезке сезона предстоит вести борьбу за место в РПЛ. Команды в нижней части турнирной таблицы идут плотной группой, поэтому конкуренция максимально высокая. Весьма вероятно, что тренерский штаб решит провести ротацию и сберечь силы игроков основы, пожертвовав участием в Кубке России.

Пока нет новостей об увольнении Гончаренко или желании наставника «шмелей» покинуть команду. Руководство доверяет опытному специалисту, но он известен импульсивными реакциями на неудачные результаты.

Подопечные Виктора Гончаренко слабо играют в атаке в последних матчах. Им с большим трудом удаётся создавать опасные моменты, а оборона регулярно ошибается. Весьма вероятно, что в подобной ситуации наставник «шмелей» решит переместить акцент на защиту и сыграть осторожно. Рассмотрим ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 1.88.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Родина» — «Урал» 13 марта 2024 года

«Урал» находится в кризисе, и очередное поражение явно не входит в планы «шмелей». Виктор Гончаренко пока не создал работающее позиционное нападение, которое позволяет стабильно забивать, поэтому надёжная оборона станет основой схемы команды. «Родина» старается контролировать игру, но редко допускает возникновение свободных зон. Мы предполагаем, что будет осторожная и закрытая игра с минимумом опасных моментов.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.88.