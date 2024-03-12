«Атлетико» — «Интер». Индзаги везде хорошо

Симоне не страшит обстановка на «Цивитас Метрополитано». Он намерен продолжить выступления в Лиге чемпионов.

13 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Интер». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 2.60. Успех мадридцев оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Интер» 13 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Атлетико» — «Интер» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Интер» (13.03.2024)

Когда-то Диего Симеоне и Симоне Индзаги вместе выступали за «Лацио». Будучи одноклубниками, в сезоне-1999/2000 они сделали «золотой» дубль, выиграв чемпионат и Кубок Италии. Теперь это два топовых титулованных тренера во главе грандов.

Волей жребия Симеоне и Индзаги встретились в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч подопечные аргентинского специалиста проиграли со счётом 0:1. Проснулись «матрасники» лишь в концовке, после пропущенного на 79-й минуте гола. Получится ли у них взять реванш на «Цивитас Метрополитано»?

В последних шести турах в Примере мадридцы победили только «Лас-Пальмас» (5:0) и «Бетис» (2:1). Вничью они сыграли с мадридским «Реалом» (1:1) и «Альмерией» (2:2). Уступили «матрасники» «Севилье» (0:1) и располагающемуся в зоне вылета «Кадису» (0:2). Их отставание от идущей на третьем месте «Барселоны» увеличилось до шести очков.

Помимо этого, подопечные Симеоне вылетели из Кубка Испании, уступив в полуфинале «Атлетику» из Бильбао (0:1 и 0:3). Примечательно, что ответную встречу с басками пропустил из-за травмы один из лидеров «Атлетико» Антуан Гризманн. Он получил повреждение в первом матче с «Интером» и был заменён на 78-й минуте.

По информации СМИ, Гризманн успеет восстановиться к ответной игре с «нерадзурри». Однако важно другое — в каком тонусе француз подходит ко встрече. Ещё до травмы в его выступлениях наметился спад. В последних семи турах в Примере он не забил ни одного мяча, отдав четыре голевые передачи.

Также заметно ухудшилась форма Альваро Мораты. У него обострились проблемы с завершением. В последних семи турах в чемпионате Испании 32-летний нападающий забил только два мяча. В первой игре с «Интером» он также упустил несколько неплохих шансов.

«Интер», в свою очередь, продолжает уверенными шагами идти к скудетто. Он возглавляет турнирную таблицу Серии А. Отрыв от идущего следом «Ювентуса» составляет аж 16 очков. «Змеи» выиграли 24 из 28 матчей в первенстве. Очки они теряли только в начале сезона.

Ещё «нерадзурри» выиграли Суперкубок страны. В полуфинале они разгромили «Лацио» (3:0), а в решающем матче обыграли «Наполи» (1:0). Для Индзаги победа в турнире стала пятой в качестве наставника, что является рекордом. Недавно Симоне был признан лучшим итальянским тренером года.

В 38 матчах во всех официальных турнирах «змеи» пропустили только 20 голов, а забили целых 84. 26 из них записал на свой счёт Лаутаро Мартинес. Именно аргентинец стал автором победного мяча в финале Суперкубка Италии с «Наполи».

Вполне вероятно, Лаутаро станет главным героем и предстоящего матча. В первой встрече нападающий упустил несколько классных возможностей отличиться. Плюс с его передачи не забил из убойной позиции Марко Арнаутович. Мяч пролетел на несколько сантиметров выше перекладины.

Сделать ставку на то, что «Интер» обыграет «Атлетико» в ответной встрече, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60. «Нерадзурри» имеют возможность полностью сконцентрироваться на Лиге чемпионов, ведь все задачи на внутренней арене, по сути, уже решены.

Нет сомнений, что выложатся на все 100% в грядущем матче обе команды. Однако больше уверенности и мотивации наверняка будет у финалистов минувшего розыгрыша турнира. Уж больно они хороши в этом сезоне. «Змеи» вполне могут повторить прошлогодний успех и даже его приумножить.

В преддверии встречи Симоне Индзаги признался, что обстановка на «Цивитас Метрополитано» наверняка окажет влияние на ход матча. Однако также он подчеркнул, что в минувшем сезоне «Интер» играл в Лиссабоне и Порту. Опыта выступлений в экстремальной атмосфере предостаточно.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Интер» 13 марта 2024 года

Дома «Атлетико» чувствует себя намного комфортнее, чем на выезде. Однако у его ведущих футболистов наблюдается спад. Вместе с этим ухудшились и результаты на последнем отрезке сезона. Полагаем, сметающий всех на своём пути «Интер» победит и в ответном матче. В этом году он пока что не знает себе равных.

Ставка: победа «Интера» за коэффициент 2.60.