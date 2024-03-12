«Интер Майами» — «Нэшвилл». Цель Месси и Суареса — Кубок чемпионов

14 марта состоится матч Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами» – «Нэшвилл». Начало игры — в 3:15 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «цапель» можно с коэффициентом 1.52. Шансы «музыки» оценили в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер Майами» — «Нэшвилл» 14 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч «Интер Майами» – «Нэшвилл» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьёт «музыка», сыграет коэффициент 1.55. Гол «цапель» доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами» — «Нэшвилл» (14.03.2024)

Лига чемпионов захватывает футбольный мир на всех континентах. Буквально на днях Роналду закончил борьбу в ЛЧ АФК, уступив по сумме двух игр «Аль-Айну». Месси пока ещё в деле. 14 марта в 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами» будет принимать «Нэшвилл». Начало игры – не ранее 3:15 мск.

Эти две команды никак не дают покоя друг другу. Мало того, что они часто встречаются в очных матчах, так ещё и редко могут выявить победителя. Как только «Интер Майами» пополнил состав легендарным Месси, клубы провели три игры. Сначала в финале Кубка лиг пришлось решать вопрос с победителем через послематчевые пенальти. В итоге «цапли» выиграли.

Затем команды завершили две очные встречи вничью. В МЛС со счётом 0:0, а в минувшем матче Кубка чемпионов – 2:2. Матч шёл к поражению «цапель», но им удалось спастись на последних добавленных к основному времени минутах. «Нэшвилл» вёл со счётом 2:0 благодаря дублю Джейкоба Шаффельбурга.

Экс-футболистам «Барселоны» пришлось включать полную мощность, иначе игру было не спасти. Сначала с передачи Суареса забил гол Месси. Эти двое вспомнили, как были хороши в составе каталонцев, и проделали нечто подобное с обороной «музыки». Затем только на 90+5-й минуте Луис установил ничью на табло, реализовав момент с передачи ещё одного экс-футболиста сине-гранатовых – Бускетса.

Конечно, очень интересно наблюдать за взаимопониманием на поле новичков «Интер Майами», а также за тем, как красиво они разыгрывают комбинации и забивают голы. Но уверенности в стабильности клуба нет никакой. Команда Бекхэма может споткнуться на ровном месте, а может спастись благодаря забитым мячам со штрафных на последних минутах или индивидуальному мастерству, а где-то везению.

У «Нэшвилла» нет суперзвёзд в составе, но он почти всегда даёт нужный результат. Либо же всё делает для этого. С момента начала нового сезона команда ещё не проигрывала ни одного из пяти матчей во всех турнирах. Правда, и победа была всего лишь одна на этом отрезке – во встрече с «Мокой» (4:0). Остальные игры были завершены вничью – в том числе с «Интер Майами», а также с «Нью-Йорк Ред Буллз» (0:0), «Колорадо Рэпидз» (1:1) и «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:2).

«Цапли» начали сезон в МЛС немного лучше. Они одержали две победы в трёх встречах, а одну завершили вничью. Обыграть команде Бекхэма удалось «Реал Солт-Лейк» (2:0) и «Орландо Сити» (5:0). Также был ничейный результат в игре с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1). Огромный вклад в эти результаты внесли бывшие футболисты «Барселоны».

Лионель Месси забил три гола и сделал одну результативную передачу, Луис Суарес отметился двумя мячами и тремя ассистами, Жорди Альба набрал два очка по системе «гол+пас», а Серхио Бускетс запомнился точным пасом. Всё посыпалось, как только аргентинский нападающий не смог принять участие во встрече с «Монреалем».

Игра завершилась для «Интер Майами» первым поражением в сезоне со счётом 2:3. Херардо Мартино рассказал, что давно условились, что Месси пропустит эту встречу, независимо от результата первого матча с «Нэшвиллом». Ему предоставили отдых. Поможет ли он Лионелю одержать победу в ответной игре с «музыкой»?

Мы предлагаем ставку на проход в 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами» и «обе забьют» с коэффициентом 2.20. Месси помогут отдых и желание реабилитировать своих сокомандников за поражение в минувшей встрече МЛС. Херардо Мартино сам понимает, насколько важно и тяжело обыграть «Нэшвилл», поэтому выбрал свежий план подготовки.

Прогноз и ставки на матч «Интер Майами» — «Нэшвилл» 14 марта 2024 года

Встречи с «Нэшвиллом» — это большая проблема для «цапель». Соперник отличается упёртым характером, не сдаётся и даёт достойный отпор. Поэтому Херардо Мартино пожертвовал игрой с «Монреалем» и дал отдых Месси. Аргентинец выйдет вдвойне мотивированным и свежим. Суарес, Бускетс и Альба всегда могут рассчитывать на него, а он — на них. Мы считаем, что нас вновь ждёт равная борьба с обменом голами, по итогам которой «Интер Майами» выйдет в следующий этап. Неважно, будет это основное время или пенальти.

Ставка: проход «Интер Майами» и обе забьют за 2.20.