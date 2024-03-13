«Аталанта» — «Спортинг». Игра Миранчука потускнела

14 марта состоится матч 1/8 финала Лиги Европы «Аталанта» — «Спортинг». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бергамасков можно с коэффициентом 2.01. Шансы «львов» оцениваются в 3.95. На ничью дают коэффициент 3.98.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Европы «Аталанта» — «Спортинг» 14 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Аталанта» — «Спортинг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Аталанта» — «Спортинг» (14.03.2024)

Ответная игра 1/8 финала Лиги Европы «Аталанта» — «Спортинг» начнётся 14 марта в Бергамо на стадионе «Джевисс». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск.

Чуда не произошло, и бергамаски неудачно провели сложный отрезок сезона, на котором они сыграли в том числе с «Интером» (0:4), «Болоньей» (1:2), «Миланом» (1:1) и «Ювентусом» (2:2) в Серии А. После сложностей на старте сезона «Аталанта» набрала ход и некоторое время шла в зоне Лиги чемпионов, но записала в актив всего два очка в последних четырёх матчах и откатилась на шестую строчку.

Главный тренер Джан Пьеро Гасперини не скрывал разочарования от слабых результатов и рассказал в интервью, что команде нужно быть более осторожной и не пропускать контратак соперников. Судя по всему, наставник «Аталанты» передвинет в ближайших матчах акцент на оборону, обратив внимание на надёжность защиты.

Гасперини в этом сезоне много экспериментирует со схемами. Он ищет оптимальные сочетания футболистов на поле и поэтому предоставил шанс Алексею Миранчуку. Россиянин на старте сезона находился в запасе и редко появлялся на поле, но затем заиграл здорово. Полузащитнику помогает навык быстро включаться в игру и адаптироваться на поле.

В некоторых играх, даже выходя на замену, Миранчук решал ключевые эпизоды в пользу «Аталанты», принося огромную пользу команде. Всё чаще он появляется в основе, и уже забылись разговоры о необходимости срочно менять команду. Например, в матче со «Спортингом» он отыграл бóльшую часть матча и сделал результативную передачу Скамакке.

Напомним, первая встреча 1/8 финала плей-офф прошла в Лиссабоне и завершилась вничью — 1:1. Явного преимущества не было ни у одной из команд, поскольку они проявили осторожность.

«Спортинг» хорошо проводит сезон. Команда лидирует в чемпионате Португалии и претендует на выход в четвертьфинал Лиги Европы. Главный тренер «львов» Рубен Аморим заслужил репутацию мастера постановки игры в позиционном нападении. Его подопечные обычно создают много опасных моментов и активно прессингуют соперника.

У «Спортинга» сбалансированный состав, в котором выделяется форвард Виктор Дьёкереш. 25-летний нападающий перешёл в лиссабонский клуб минувшим летом, но уже стал лидером атак. Он забил 30 мячей во всех турнирах – отличный результат для новичка. Источники сообщают, что несколько топ-клубов изучают возможность трансфера шведского игрока.

«Аталанта» же на спаде. Несколько снизились физические кондиции игроков, что сразу сказалось на структуре прессинга и надёжности обороны. Об этом открыто рассказал Гасперини, словно предупреждая о грядущих изменениях. Весьма вероятно, что наставник бергамасков выберет оборонительную схему, поэтому рассмотрим ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 2.20.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги Европы «Аталанта» — «Спортинг» 14 марта 2024 года

Цена ошибки слишком высока, чтобы идти на риск. Весьма вероятно, что команды будут играть осторожно и караулить провал в защите соперника. При подобном развитии событий мы предполагаем, что будет забито не более двух мячей.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.20.