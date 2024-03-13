«Ливерпуль» — «Спарта». Юрген Клопп даже не волнуется

14 марта состоится матч 1/8 финала Лиги Европы «Ливерпуль» — «Спарта». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.31. Шансы пражского клуба оцениваются в 8.90. На ничью дают коэффициент 5.95.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Европы «Ливерпуль» — «Спарта» 14 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Ливерпуль» — «Спарта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Ливерпуль» — «Спарта» (14.03.2024)

Ответная игра 1/8 финала Лиги Европы «Ливерпуль» — «Спарта» Прага состоится 14 марта на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск.

Ответственный отрезок сезона проводят мерсисайдцы. Они ведут борьбу за чемпионский титул АПЛ, сохраняют шансы на победу в Кубке Англии и уверенно играют в плей-офф Лиги Европы. Сложно представить, с каким психологическим давлением приходится справляться команде, которая желает сделать прощальный подарок главному тренеру.

Юрген Клопп покидает «Ливерпуль» в конце сезона. Нужно отдать ему должное — немецкий специалист проделал огромную работу. Он привил команде зрелищный стиль игры, а футболистам — менталитет победителей. Тренер оставил эпохальный след в истории клуба, и сменщику будет довольно сложно, поскольку его результаты неизменно будут сравнивать с достижениями Клоппа.

Пока неизвестно, кто станет новым наставником «красных». Источники в числе наиболее вероятных претендентов называют Хаби Алонсо, но к испанскому специалисту проявляет предметный интерес и «Бавария».

На текущем отрезке сезона мерсисайдцы достойно преодолевают многочисленные проблемы. По команде прокатилась настоящая эпидемия травм, из-за которой вне игры оказались системообразующие футболисты: голкипер Алисон Бекер, нападающие Мохамед Салах и Диогу Жота. Клопп пошёл на риск и предоставил шанс молодым резервистам.

Новое поколение мерсисайдцев не подвело своего учителя, и «Ливерпуль» в сложнейшем матче выиграл в дополнительное время у «Челси» (1:0 д. вр.) в финале Кубка лиги. Остро поставлен вопрос и о чемпионском титуле в АПЛ. «Ман Сити» и «Арсенал» не отстают, и весьма вероятно, что интрига будет держать всех в напряжении до последнего тура.

В Лиге Европы «Ливерпуль» разгромил «Спарту» в Праге со счётом 5:1. «Красные» полностью контролировали ход встречи и постоянно давили на защиту чешского клуба. Стоит отметить Дарвина Нуньеса, который продемонстрировал голевое чутьё и оформил дубль. Таким образом, шансы подопечных Брайана Приске на выход в четвертьфинал практически нулевые.

В целом «Спарта» неплохо проводит сезон. Команда лидирует в чемпионате Чехии и дошла до 1/8 финала Лиги Европы. Главный тренер предпочитает атакующий стиль. Его подопечные хорошо готовы физически, активно прессингуют соперников и результативны в позиционном нападении, но «Ливерпуль» — это клуб принципиально иного уровня, и не стоит ждать чудес.

Результат первого матча оставляет минимум шансов «Спарте». И у Юргена Клоппа появляется возможность для ротации состава. Наставник вполне может выпустить в основе нескольких молодых игроков и дать практику резервистам, что скажется на слаженности обороны мерсисайдцев. Поэтому рассмотрим ставку на то, что обе забьют и тотал будет больше 2.5 мяча, за 1.89.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги Европы «Ливерпуль» — «Спарта» 14 марта 2024 года

«Ливерпуль» вряд ли будет отказываться от фирменного атакующего стиля, но и «Спарте» есть чем ответить фавориту. Чешский клуб умеет контратаковать на свободном пространстве и доказал это в первой игре. Поскольку особого давления команды за результат не испытывают, они могут сыграть открыто, с большим количеством опасных моментов.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.89.