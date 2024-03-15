«Авангард» – «Локомотив», первый матч. Буше и Ткачёв черпают силы с Омска

16 марта состоится матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Авангард» – «Локомотив». Начало игры — в 13:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей можно с коэффициентом 2.35. Шансы ярославцев оценили в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Авангард» – «Локомотив» 16 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Авангард» – «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.07, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.75. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.05. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 7.90.

Анализ и прогноз на первый матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Авангард» – «Локомотив» (16.03.2024)

Пришло время насладиться хоккеем абсолютно другого уровня. Мало того, что на более поздних стадиях Кубка Гагарина игра между клубами становится более напряжённой и интересной, так ещё и 1/4 финала плей-офф КХЛ проходит в новом, перекрёстном формате. Пришло время Западу и Востоку решить, кто сильнее. В первом матче четвертьфинала «Авангард» будет принимать «Локомотив» на «Джи-Драйв Арене». Начало игры – не ранее 13:30 мск.

«Ястребы» подошли к Кубку Гагарина в отличной форме. Пусть у них не получилось выиграть Восточную конференцию, но второе место тоже хороший результат. Причиной тому стало поражение в последней встрече регулярного сезона «Металлургу» со счётом 1:3. Вполне возможно, что шансы встретиться с обидчиком и взять реванш будут у омичей по ходу плей-офф.

Первую задачу Михаил Кравец уже выполнил. «Авангард» успешно прошёл «Ладу» со счётом 4-1 в серии. Причём играл он намного увереннее и выглядел на голову сильнее. Владимир Плющев считает, что один из матчей в Тольятти омичи провели посредственно, не затрачивая силы. А как вернулись домой – завершили серию.

«Авангард» забросил в два раза больше шайб – 16, а пропустил, соответственно, восемь. Буше по итогам регулярки стал лучшим снайпером КХЛ. Вместе с Ткачёвым и Спунером они поддерживают легенду о самой результативной тройке. Рид в пяти встречах с «Ладой» забросил семь шайб – почти половину от общего количества. Владимир, в свою очередь, отдал восемь результативных передач.

Таким образом, два лидера «ястребов» поделили обязанности между собой. Но в 1/4 финала плей-офф КХЛ их помощь, возможно, понадобится гораздо реже. Всё из-за выпавшего соперника – «Локомотива». Железнодорожники умело заставляют другие команды принимать их условия. Ярославцы диктуют правила игры, отлично обороняются и вместе со СКА стали лучшими по количеству пропущенных голов в регулярке – 139.

Ещё хуже то, что если у Игоря Никитина всё пойдёт не по плану, то он в большинстве случаев удачно перестраивает модель игры и поворачивает ситуацию в свою сторону. «Локомотив» провёл серию в 1/8 финала плей-офф КХЛ с действующем обладателем Кубка Гагарина – ЦСКА. Болельщики армейцев до последнего верили, что они вернутся.

Первый матч железнодорожники проиграли со счётом 0:4. Но это поражение стало единственным в серии. Затем «Локомотив» выиграл четыре встречи подряд. В пятом матче Игорь Никитин и вовсе решил продемонстрировать чудеса в атаке, одержав победу со счётом 6:3.

Первый матч серии «Авангарда» был потрясающим. В нём он разгромил «Ладу» со счётом 5:1. На протяжении регулярного сезона дома «ястребы» отдавали все силы на льду. Арена очень сильно помогает омичам, и мы считаем, что они выиграют первый матч у «Локомотива». Коэффициент на победу подопечных Кравца – 2.35.

Прогноз и ставки на матч «Авангард» – «Локомотив» 16 марта 2024 года

Хоть Игорь Никитин и говорит, что изучил соперника и очень хорошо подготовился, вкатиться в серию с «Авангардом» с ходу у него не получится. Всё-таки нельзя не считаться с атакующим потенциалом «ястребов», а также с тем, как здорово они играют при своих болельщиках. Первый матч наверняка останется за хозяевами, а дальше всё зависит от ситуации. Предлагаем ставку на победу омичей.

Ставка: победа «Авангарда» за 2.35.