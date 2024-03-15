«Дармштадт» — «Бавария». Тухель верит не в чудо, а в Гарри Кейна

16 марта состоится матч 26-го тура Бундеслиги «Дармштадт» — «Бавария». Начало игры — в 17:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.16. Шансы лилий оценили в 16.0. Ставки на ничью принимаются за 8.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Дармштадт» — «Бавария» 16 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч «Дармштадт» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.45. Гол хозяев доступен с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87. Если одна из команд не забьёт – сыграет коэффициент 1.95.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура Бундеслиги «Дармштадт» — «Бавария» (16.03.2024)

Чемпионат Германии в этом сезоне стал более непредсказуемым. Всё внимание приковано к возможному чемпионству «Байера», проклятию Гарри Кейна и даже к «Штутгарту», который показывает невероятные результаты. 16 марта в матче 26-го тура Бундеслиги «Дармштадт» будет принимать «Баварию» на «Штадион ам Бёлленфалльтор». Начало игры – не ранее 17:30 мск.

Мюнхенский клуб правил в чемпионате Германии слишком долго, но в текущем сезоне его гегемония должна завершиться. Конечно, никто не забегает вперёд, но отставание от «Байера» в 10 очков будет невероятно сложно сократить. Для этого необходимо, чтобы «фармацевты» проиграли минимум четыре матча, а «красные» вообще не ошибались в оставшихся турах.

Подобный сюжет можно представить разве что в жанре фантастики. Однако Томас Тухель не унывает и продолжает упорно двигаться к цели. Несмотря на нешуточную мотивацию, ошибки в игре «Баварии» по-прежнему есть. Если недавнее поражение от «Байера» с разгромным счётом 0:3 ещё можно простить, то как «красные» умудрились проиграть «Бохуму» (2:3) – необъяснимо.

Последние три игры в Бундеслиге у мюнхенцев без поражений, но была одна ничья – во встрече с «Фрайбургом» (2:2). Победить удалось «Лейпциг» — 2:1 и «Майнц» — 8:1. Результат минувшей игры выглядит невероятным. Это же нужно было так разозлить «Баварию»! Гарри Кейн оформил хет-трик, а Леон Горецка – дубль.

Все буквально ополчились на англичанина. Болельщики верят в проклятие Гарри Кейна. Нападающий перешёл в «Баварию», и тут же немецкий клуб теряет возможность стать чемпионом. В действительности футболист здесь ни при чём. Он делает всё и выкладывается по полной. Гарри побил уже несколько крутых рекордов и лидирует в гонке лучших бомбардиров. Он забил 30 голов и отдал шесть результативных передач. У Кейна есть все шансы побить рекорд Левандовского по забитым мячам за чемпионат – 41.

Встреча с «Дармштадтом» — это ещё один шанс для крупной победы. «Лилии» уже подумывают о следующем сезоне. Его они с большей долей вероятности проведут во Второй Бундеслиге. Команда находится на самом дне турнирной таблицы первенства, имея в активе 13 очков. Отставание от спасительной строчки составляет 12 очков.

Намного больше шансов у мюнхенцев стать чемпионами, чем у подопечных Торстена Либеркнехта сохранить место в Бундеслиге. 18 матчей насчитывает безвыигрышная серия «Дармштадта», и когда она завершится – большая загадка даже для самого тренера клуба. Последние две встречи «лилии» проиграли с общим счётом 0:8. «Аугсбург» забил шесть мячей и ещё два гола команда пропустила от «Лейпцига».

В подобной ситуации «Бавария» может если не повторить результат встречи с «Майнцем», то быть к нему близкой. Если оборона «Дармштадта» настолько сильно сыплется, а атака мюнхенцев бушует, то быть этой игре очень результативной. Поэтому наша ставка на индивидуальный тотал «красных» больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.40 выглядит вполне оправданной.

Прогноз и ставки на матч «Дармштадт» — «Бавария» 16 марта 2024 года

У «лилий» ужасное положение. Команда готовится к отбытию во Вторую Бундеслигу, не может выиграть на протяжении 18 матчей, а в последних двух встречах пропустила восемь мячей. Столько же голов забила «Бавария» за один последний матч с «Майнцем». Томас Тухель всё ещё верит в чемпионство, как и Гарри Кейн. Такие игры – это лишний повод набрать очки. Мы считаем, что победа будет крупной, но в качестве ставки выберем индивидуальный тотал мюнхенцев больше 3.5 мяча.

Ставка: индивидуальный тотал «Баварии» больше 3.5 мяча за 2.40.