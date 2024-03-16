«Монако» — «Лорьян». Головин сверкнёт перед поездкой в Россию

Черчесов назвал Головина лучшим российским футболистом. Перед отправлением в сборную Александр снова покажет себя.

17 марта состоится матч 26-го тура Лиги 1 «Монако» — «Лорьян». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу монегасков можно с коэффициентом 1.38. Успех «мерлузовых» оценён экспертами в 8.40. Ставки на ничью принимаются за 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «Лорьян» 17 марта 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Монако» — «Лорьян» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Лорьян» (17.03.2024)

В чемпионате Франции всё довольно обыденно. «ПСЖ» ушёл в огромный отрыв, другие клубы борются за вторую строчку, попадание в еврокубки и выживание. 17 марта состоятся шесть встреч 26-го тура Лиги 1. В одной из них в городе Фонвьей померяются силами «Монако» и «Лорьян». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

После шикарного отрезка в начале сезона у «Монако» произошёл спад. Команда потеряла много очков, и отставание от «ПСЖ» стало неприличным. Тем не менее у Ади Хюттера ещё есть возможность привести своих подопечных к серебряным медалям чемпионата Франции. Для этого имеются хорошие предпосылки.

В последних семи турах в Лиге 1 монегаски уступили только «Тулузе» (1:2). Вничью они сыграли с «Марселем» (2:2), «Гавром» (1:1) и «ПСЖ» (0:0). Победили подопечные Хюттера «Ниццу» (3:2), «Ланс» (3:2) и «Страсбург» (1:0). Таким образом, они поднялись на третью строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от идущего на втором месте «Бреста» составляет всего одно очко.

Результаты могли быть ещё лучше, если бы не удаления и дисквалификации. В матче с «Марселем» красно-белые схлопотали сразу две красные карточки, а встречу с «Тулузой» из-за перебора жёлтых карточек пропустил Александр Головин. Игра со «Страсбургом» стала для россиянина 200-й в футболке «Монако».

Головин проводит один из лучших сезонов в карьере. В 22 матчах в чемпионате Франции он забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Трижды подряд бывший полузащитник ЦСКА признавался лучшим футболистом месяца красно-белых. Станислав Черчесов недавно назвал его сильнейшим российским игроком.

К слову, по ходу текущего сезона Головин дважды вызывался в национальную команду на международные товарищеские матчи. В двух контрольных встречах он записал на свой счёт гол и результативную передачу. На мартовские сборы 27-летний хавбек также получил приглашение от Валерия Карпина.

«Лорьян», в отличие от «Монако», очень плохо начал сезон. Долгое время он располагался в самом низу турнирной таблицы Лиги 1, однако усиление состава в зимнее трансферное окно и борьба за выживание придали команде импульс для исправления ситуации.

В последних семи встречах в чемпионате Франции «мерлузовые» уступили только «Нанту» (0:1) и набравшему хороший ход «Лиону» (0:2). Вничью они сыграли с «Гавром» (3:3). Победили подопечные Режиса Ле Бриса «Метц» (2:1), «Реймс» (2:0), «Страсбург» (3:1) и «Ренн» (2:1). Таким образом, они поднялись на 15-ю строчку в турнирной таблице первенства.

Особый вклад в успехи привнёс приобретённый «Лорьяном» зимой у «Вольфсбурга» Мохамед Бамба. В этих семи встречах он забил шесть голов. Очень здорово вписались в систему Ле Бриса и другие новобранцы — Панос Кацерис, Имран Луза и Натаниэль Аджей. Они практически с ходу стали основообразующими игроками клуба из Лорьяна.

У «мерлузовых» заметно улучшилась результативность, а также стала надёжнее оборона. Впрочем, нельзя не заметить, что в соперниках у них были преимущественно располагающиеся в нижней части турнирной таблицы команды. При этом «Нанту» и «Лиону» подопечные Ле Бриса проиграли дома.

Поставить на то, что «Монако» победит «Лорьян» и тотал будет больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92. В 25 встречах в Лиге 1 красно-белые забили целых 45 голов — больше только у «ПСЖ», но и пропустили, несмотря на старания Филиппа Кёна и Радослава Маецкого, немало — 34 мяча.

«Мерлузовые» выиграли только 3 из 13 матчей в чемпионате Франции на выезде и столько же раз сыграли вничью. За этот отрезок времени они забили 14 голов, а пропустили 24. Вполне вероятно, подопечные Ле Бриса сумеют забить один-два гола в грядущей встрече, но в ответ они наверняка получат больше.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Лорьян» 17 марта 2024 года

Думается, «Монако» продолжит набирать ход. Борьба за серебряные медали Лиги 1 должна придать красно-белым дополнительную мотивацию и рвение. На домашнем стадионе у них есть все шансы обыграть «Лорьян». «Мерлузовые» неплохо прибавили за счёт зимних усилений. Они наверняка постараются навязать монегаскам борьбу, но зацепиться за ничью вряд ли получится. Ле Брис по-прежнему очень ограничен в ресурсах. Его подопечные часто пропускают и проигрывают.

Ставка: победа «Монако» и тотал больше 2.5 мяча за 1.92.