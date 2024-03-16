«МЮ» — «Ливерпуль». Юрген Клопп обрушится на Эрика тен Хага

Атакующая мощь мерсисайдцев заставит наставника «красных дьяволов» уйти в глухую оборону, но это не спасёт от ошибок.

17 марта состоится матч 1/4 финала Кубка Англии «МЮ» — «Ливерпуль». Начало — в 18:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.86. Успех «красных дьяволов» оценивается в 4.33. На ничью дают коэффициент 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Кубка Англии «МЮ» — «Ливерпуль» 17 марта 2024 года

Аналитики считают, что игра «МЮ» — «Ливерпуль» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют «красные дьяволы», сыграет коэффициент 1.34. Гол мерсисайдцев доступен с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.54.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Англии «МЮ» — «Ливерпуль» (17.03.2024)

После ярких игр еврокубков футболисты и болельщики переключают внимание на Кубок Англии. Матч 1/4 финала «МЮ» — «Ливерпуль» запланирован на 17 марта. Он пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток раздастся в 18:30 мск.

«Красные дьяволы» проводят неудачный сезон. Команда провалила групповой этап Лиги чемпионов и давно выбыла из числа претендентов на титул в АПЛ. Приход в клуб нового владельца Джима Рэтклиффа в декабре минувшего года стал катализатором глобальных изменений в структуре руководства. На ключевые посты назначены успешные менеджеры с солидной репутацией.

От них главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг получил гарантии, что доработает сезон без давления, и воспрял духом. Команда также ожила и улучшила результаты. В обороне стало чуть больше порядка, а в позиционном нападении наставник нашёл оптимальные сочетания игроков. Тем не менее практически в каждом матче «красные дьяволы» грубо ошибаются в защите.

Постепенно «МЮ» набрал ход и одержал несколько побед над середняками АПЛ. Вот только первая серьёзная проверка в дерби с «Ман Сити» (1:3) показала, что тактически грамотная команда легко добивается преимущества над подопечными тен Хага. Хосеп Гвардиола нашёл пробелы в обороне «красных дьяволов», которыми грамотно воспользовались «горожане», и забили три мяча.

«Ливерпуль» практически ничем не уступает «Ман Сити» в плане умения обнаружить слабое звено у соперника и за счёт этого доминировать в матче. Мерсисайдцы отлично готовы физически, находятся в хорошем игровом тонусе, а после травм постепенно возвращаются в основу лидеры.

Но даже без звёзд главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может достигать результата. Немецкий специалист доказал это, победив в финале Кубка английской лиги «Челси» (1:0 ДВ). Его выручила талантливая молодёжь из академии мерсисайдцев, которая уже напиталась менталитетом победителей и полностью адаптировалась к тактическим принципам наставника.

Клопп объявил, что после окончания сезона покидает клуб. Это заявление придало новый импульс команде, поскольку футболисты мотивированы выиграть со своим тренером все титулы, которые возможны: АПЛ, Лигу Европы и Кубок Англии. Это будут достойные проводы для тренера, который перезапустил «Ливерпуль» и вывел его на новый уровень.

На решающем отрезке сезона мерсисайдцы выглядят как команда без слабых мест. Нападение в лице Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса может доставить неприятности любому сопернику, оборона под руководством Вирджила ван Дейка крайне редко ошибается, а Доминик Собослаи держит под контролем центр поля и быстро продвигает мяч в атаку.

«МЮ» без креатива играет в позиционном нападении, больше рассчитывая на индивидуальное мастерство Маркуса Рашфорда, чем на комбинации. Оборона мерсисайдцев вполне способна нейтрализовать этот козырь тен Хага. В свою очередь, атака у Клоппа выглядит мощно и наказывает за ошибки. Рассмотрим ставку на победу «Ливерпуля» и тотал больше 1.5 мяча за 2.02.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Англии «МЮ» — «Ливерпуль» 17 марта 2024 года

«Ливерпуль» на решающем отрезке сезона набрал форму. Надёжная оборона и результативная игра в атаке оставляют мало шансов сопернику. Мотивация у «красных дьяволов» максимальная, но для победы в игре с командой Клоппа этого мало. Предположим, что мерсисайдцы воспользуются нестабильностью соперника и выиграют в основное время.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 1.5 мяча за 2.02.