Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Лига Европы — 2023/2024, итоги жеребьёвки, кто с кем сыграет, когда матчи

Клопп сильнее и Миранчука, и Хаби Алонсо. Итоги жеребьёвки Лиги Европы
Пётр Кондаков
Лига Европы, расписание матчей
Аудио-версия:
Комментарии
Мерсисайдцы сделают подарок уходящему тренеру.

15 марта в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка четвертьфиналов Лиги Европы. Восемь команд узнали своих соперников, а букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира. Рассказываем, кого считают фаворитами, а кому не дают практически никаких шансов.

Кто с кем сыграет в четвертьфинале Лиги Европы

В результате жеребьёвки сформировались четвертьфинальные пары:

  • «Милан» (Италия) – «Рома» (Италия);
  • «Ливерпуль» (Англия) — «Аталанта» (Италия);
  • «Байер» (Германия) — «Вест Хэм Юнайтед» (Англия);
  • «Бенфика» (Португалия) — «Марсель» (Франция).

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 апреля, а спустя неделю, 18 апреля, состоятся ответные игры.

Попадёт ли Миранчук в Англию?

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры считают главным фаворитом турнира «Ливерпуль». На то, что команда Юргена Клоппа выиграет Лигу Европы, дают коэффициент 2.50. На стадии 1/8 финала мерсисайдцы не заметили пражскую «Спарту» (5:1, 6:1).

По составу и классу «Ливерпуль» действительно даст фору любому из соперников. Да и мотивация игроков понятна. Юрген Клопп в конце сезона покинет клуб. Сделать это красиво — не просто мечта, а цель команды. Так что к Лиге Европы в Ливерпуле отнесутся со всей серьёзностью.

Но здесь скрывается и проблема. Во-первых, судьба чемпионства в АПЛ будет решаться в самом конце сезона, а «Ливерпуль» — один из самых ярких участников гонки за победу. Во-вторых, мерсисайдцев накрыла эпидемия травм. Да, глубина состава у Клоппа есть, но её может не хватить на финише сезона. Так что судьба выступлений англичан будет зависеть ещё и от медицинского департамента.

Итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов:
«Реал» прощупает «Ман Сити», «ПСЖ» накажет «Барселону». Расклады 1/4 финала ЛЧ
«Реал» прощупает «Ман Сити», «ПСЖ» накажет «Барселону». Расклады 1/4 финала ЛЧ

В четвертьфинале «Ливерпуль» сыграет с «Аталантой». Бергамаски по сумме двух матчей прошли лиссабонский «Спортинг» (1:1, 2:1), а сейчас на них дают коэффициент 13.0. Алексей Миранчук ассистировал Джанлуке Скамакке в эпизоде с победным голом.

Россиянин в последнее время стал если не одним из лидеров, то очень важным элементом в построениях Джан Пьеро Гасперини. Тем обиднее будет, если Алексей не сможет сыграть с «Ливерпулем» в выездном матче. Выдадут ли ему британскую визу? Ответ на этот вопрос пока неизвестен.

Учтёт ли уроки «Карабаха» «Байер»?

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вероятность успеха леверкузенского «Байера» эксперты оценили котировкой 5.50. Подопечные Хаби Алонсо затратили неожиданно много сил на азербайджанский «Карабах». Более того, команда Гурбана Гурбанова была близка к тому, чтобы нанести леверкузенцам первое поражение в сезоне. Если бы не досадное удаление во втором матче…

Пока же констатируем: и в первой, и во второй игре 1/8 финала немецкий клуб уступал с разницей в два мяча, но оба раза отыгрался, а в домашней встрече забил и третий мяч. Теперь леверкузенцам предстоит матч с «Вест Хэмом». «Аспириновые» проводят выдающийся сезон, но не затрясутся ли коленки на самом финише?

Шансы «Вест Хэма» на титул — 13.0. «Молотобойцы» в 1/8 финала сначала уступили «Фрайбургу» в первой игре (0:1), но дома просто уничтожили немецкий клуб (5:0). В АПЛ команда всерьёз борется за попадание в еврокубки, так что сезон у англичан выдаётся очень неплохим.

Пиоли или Де Росси?

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Волей жребия в четвертьфинале нас ждёт горячее итальянское противостояние «Милан» — «Рома». Сделать ставку на победу в турнире «дьяволов» можно за 7.00. Команда Стефано Пиоли в предыдущем раунде турнира дважды обыграла чешскую «Славию» — 4:2 и 3:1. Проблем не возникло, тем более что в обоих матчах итальянцы больше часа играли в большинстве. Пражане сражались как могли, но «россонери» прошли с огромным запасом.

В четвертьфинале будет куда сложнее. «Рома» преобразилась после прихода на пост главного тренера Даниэле Де Росси. Домашний разгром «Брайтона» в первом матче 1/8 финала (4:0) — яркое тому подтверждение. Сейчас на римлян дают коэффициент 12.0.

В Серии А соперники не борются между собой, но концовка будет сложной. Миланцы ведут борьбу с «Ювентусом» за второе место, а «Рома» надеется попасть в лигочемпионскую четвёрку.

«Орлы» постараются спасти сезон?

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Марсель
Марсель, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ещё одну пару составили «Бенфика» и «Марсель». Шансы португальцев выиграть трофей оценили котировкой 11.0. «Орлы» в этом сезоне выглядят не так ярко. Не удалось пошуметь в Лиге чемпионов, в чемпионате Португалии – борьба со «Спортингом». В ней «Бенфика» пока уступает, пусть и совсем ненамного – отставание в одно очко. В 1/8 финала португальцы с трудом прошли «Рейнджерс». В Лиссабоне команды сыграли вничью (2:2), а в Глазго «Бенфике» удалась разящая контратака, которую завершил Рафа Силва.

«Марсель» и вовсе едва не стал автором самой громкой сенсации со знаком минус. Французы после домашней победы со счётом 4:0 над «Вильярреалом» уступали 0:3 в Испании. Всё хорошо, что хорошо заканчивается. Весь этот сезон для провансальцев – как американские горки. Впрочем, никогда не знаешь, когда эта команда окажется в верхней точке своей синусоиды. Пока же поставить на провансальцев можно за 15.0.

Финал турнира состоится 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Ну а кто в нём окажется — будем следить!

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android