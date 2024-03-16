Клопп сильнее и Миранчука, и Хаби Алонсо. Итоги жеребьёвки Лиги Европы

15 марта в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка четвертьфиналов Лиги Европы. Восемь команд узнали своих соперников, а букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира. Рассказываем, кого считают фаворитами, а кому не дают практически никаких шансов.

Кто с кем сыграет в четвертьфинале Лиги Европы

В результате жеребьёвки сформировались четвертьфинальные пары:

«Милан» (Италия) – «Рома» (Италия);

«Ливерпуль» (Англия) — «Аталанта» (Италия);

«Байер» (Германия) — «Вест Хэм Юнайтед» (Англия);

«Бенфика» (Португалия) — «Марсель» (Франция).

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 апреля, а спустя неделю, 18 апреля, состоятся ответные игры.

Попадёт ли Миранчук в Англию?

Букмекеры считают главным фаворитом турнира «Ливерпуль». На то, что команда Юргена Клоппа выиграет Лигу Европы, дают коэффициент 2.50. На стадии 1/8 финала мерсисайдцы не заметили пражскую «Спарту» (5:1, 6:1).

По составу и классу «Ливерпуль» действительно даст фору любому из соперников. Да и мотивация игроков понятна. Юрген Клопп в конце сезона покинет клуб. Сделать это красиво — не просто мечта, а цель команды. Так что к Лиге Европы в Ливерпуле отнесутся со всей серьёзностью.

Но здесь скрывается и проблема. Во-первых, судьба чемпионства в АПЛ будет решаться в самом конце сезона, а «Ливерпуль» — один из самых ярких участников гонки за победу. Во-вторых, мерсисайдцев накрыла эпидемия травм. Да, глубина состава у Клоппа есть, но её может не хватить на финише сезона. Так что судьба выступлений англичан будет зависеть ещё и от медицинского департамента.

В четвертьфинале «Ливерпуль» сыграет с «Аталантой». Бергамаски по сумме двух матчей прошли лиссабонский «Спортинг» (1:1, 2:1), а сейчас на них дают коэффициент 13.0. Алексей Миранчук ассистировал Джанлуке Скамакке в эпизоде с победным голом.

Россиянин в последнее время стал если не одним из лидеров, то очень важным элементом в построениях Джан Пьеро Гасперини. Тем обиднее будет, если Алексей не сможет сыграть с «Ливерпулем» в выездном матче. Выдадут ли ему британскую визу? Ответ на этот вопрос пока неизвестен.

Учтёт ли уроки «Карабаха» «Байер»?

Вероятность успеха леверкузенского «Байера» эксперты оценили котировкой 5.50. Подопечные Хаби Алонсо затратили неожиданно много сил на азербайджанский «Карабах». Более того, команда Гурбана Гурбанова была близка к тому, чтобы нанести леверкузенцам первое поражение в сезоне. Если бы не досадное удаление во втором матче…

Пока же констатируем: и в первой, и во второй игре 1/8 финала немецкий клуб уступал с разницей в два мяча, но оба раза отыгрался, а в домашней встрече забил и третий мяч. Теперь леверкузенцам предстоит матч с «Вест Хэмом». «Аспириновые» проводят выдающийся сезон, но не затрясутся ли коленки на самом финише?

Шансы «Вест Хэма» на титул — 13.0. «Молотобойцы» в 1/8 финала сначала уступили «Фрайбургу» в первой игре (0:1), но дома просто уничтожили немецкий клуб (5:0). В АПЛ команда всерьёз борется за попадание в еврокубки, так что сезон у англичан выдаётся очень неплохим.

Пиоли или Де Росси?

Волей жребия в четвертьфинале нас ждёт горячее итальянское противостояние «Милан» — «Рома». Сделать ставку на победу в турнире «дьяволов» можно за 7.00. Команда Стефано Пиоли в предыдущем раунде турнира дважды обыграла чешскую «Славию» — 4:2 и 3:1. Проблем не возникло, тем более что в обоих матчах итальянцы больше часа играли в большинстве. Пражане сражались как могли, но «россонери» прошли с огромным запасом.

В четвертьфинале будет куда сложнее. «Рома» преобразилась после прихода на пост главного тренера Даниэле Де Росси. Домашний разгром «Брайтона» в первом матче 1/8 финала (4:0) — яркое тому подтверждение. Сейчас на римлян дают коэффициент 12.0.

В Серии А соперники не борются между собой, но концовка будет сложной. Миланцы ведут борьбу с «Ювентусом» за второе место, а «Рома» надеется попасть в лигочемпионскую четвёрку.

«Орлы» постараются спасти сезон?

Ещё одну пару составили «Бенфика» и «Марсель». Шансы португальцев выиграть трофей оценили котировкой 11.0. «Орлы» в этом сезоне выглядят не так ярко. Не удалось пошуметь в Лиге чемпионов, в чемпионате Португалии – борьба со «Спортингом». В ней «Бенфика» пока уступает, пусть и совсем ненамного – отставание в одно очко. В 1/8 финала португальцы с трудом прошли «Рейнджерс». В Лиссабоне команды сыграли вничью (2:2), а в Глазго «Бенфике» удалась разящая контратака, которую завершил Рафа Силва.

«Марсель» и вовсе едва не стал автором самой громкой сенсации со знаком минус. Французы после домашней победы со счётом 4:0 над «Вильярреалом» уступали 0:3 в Испании. Всё хорошо, что хорошо заканчивается. Весь этот сезон для провансальцев – как американские горки. Впрочем, никогда не знаешь, когда эта команда окажется в верхней точке своей синусоиды. Пока же поставить на провансальцев можно за 15.0.

Финал турнира состоится 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Ну а кто в нём окажется — будем следить!