«Рома» — «Сассуоло». Де Росси может всё!

Если работа тренера римлян — это не чудеса, то что тогда? Он рассчитывает каждый шаг.

17 марта состоится матч 29-го тура Серии А «Рома» — «Сассуоло». Начало игры — в 20:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 1.43. Шансы чёрно-зелёных оценили в 7.50. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Рома» — «Сассуоло» 17 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч «Рома» — «Сассуоло» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют римляне, сыграет коэффициент 1.07. Гол чёрно-зелёных доступен с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура Серии А «Рома» — «Сассуоло» (17.03.2024)

Далеко не каждая команда похорошеет при новом тренере. Наставник должен знать своё дело. Историй, когда специалист приходит в клуб посередине сезона и меняет его в хорошую сторону, не так много, но они всё-таки есть. В матче 29-го тура Серии А «Рома» на стадионе «Олимпико» будет принимать «Сассуоло». Начало игры – не ранее 20:00 мск.

Жёлто-красные долго раскачивались в поисках своей идеальной игры. Оказалось, просто нужно было давно пригласить Даниэле Де Росси. Тренер воодушевил футболистов, быстро вошёл в доверие и принялся штамповать победы. Благодаря его усердию римляне уже вовсю ведут борьбу за место в Лиге чемпионов. Отставание от «Болоньи» составляет шесть очков, но есть один матч в запасе.

С момента появления на посту главного тренера Де Росси «Рома» потерпела одно поражение и одержала шесть побед в восьми встречах Серии А. Приятно смотреть за прогрессом атаки. В каждой из восьми игр в чемпионате Италии «волки» забивали не меньше двух мячей. Даже в случае с поражением «Интеру» (2:4) и ничейным результатом с «Фиорентиной» (2:2).

Семь голов на этой дистанции записал на свой счёт Пауло Дибала. Четыре мяча и два ассиста оформил Лоренцо Пеллегрини. Кроме удачных выступлений в Серии А, римляне прошли «Фейеноорд» по сумме двух матчей (1:1, 2:1 по пенальти) и «Брайтон» (4:0, 0:1). Минувшую встречу с «чайками» «волки» проиграли, но Де Росси не стал использовать часть основных футболистов, предоставив им отдых.

Зато отыграл всю встречу Сердар Азмун, но ничем полезным не запомнился. Наставник правильно расставил приоритеты. Очень важно не упустить возможность подняться в зону Лиги чемпионов, ведь конкуренты не дремлют. Игра с «Сассуоло» — это отличный шанс продолжить поддерживать темп.

Чёрно-зелёные проводят ужасный сезон. Они ведут отчаянную борьбу за выживание, но находятся в зоне понижения. Если что-либо не предпринять в ближайшее время, придётся попрощаться с Серией А. Отставание от безопасной строчки в таблице составляет два очка. Не так критично, но что придумает Давиде Баллардини, возглавивший клуб 1 марта?

Под его руководством «Сассуоло» провёл только две встречи. Сложно сделать выводы за такой короткий срок. Один матч чёрно-зелёные проиграли «Вероне» со счётом 0:1, а во встрече с «Фрозиноне» одержали победу – 1:0. Оба этих соперника точно так же пытаются сохранить себе место в Серии А.

До минимальной победы в игре с «канарейками» «Сассуоло» имел безвыигрышную серию длиной в восемь матчей в чемпионате Италии. Такой соперник просто подарок для римлян, набравших шикарную форму. Особенно с таким грозным нападением. Нет поводов усомниться в победе «Ромы» и в том, что тотал будет больше 2.5 мяча. Коэффициент на этот исход – 2.05.

Прогноз и ставки на матч «Рома» — «Сассуоло» 17 марта 2024 года

«Сассуоло» переживает плохие времена. Недавно в команду пришёл новый тренер, но прошло слишком мало времени для изменений. Как у Де Росси, у Баллардини вряд ли получится. «Рома» будет играть на домашнем стадионе, она мотивирована получить путёвку в Лигу чемпионов. Основные футболисты отдохнули перед игрой с чёрно-зелёными и выйдут на поле свежими. Объединив все эти факторы, мы предлагаем ставку на победу «Ромы» и тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: победа «Ромы» и тотал больше 2.5 мяча за 2.05.