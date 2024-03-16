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Рома — Сассуоло, прогноз на матч Серии А 17 марта 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Рома» — «Сассуоло». Де Росси может всё!
Максим Ермаков
«Рома» — «Сассуоло»: прогноз на матч Серии А
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Если работа тренера римлян — это не чудеса, то что тогда? Он рассчитывает каждый шаг.

17 марта состоится матч 29-го тура Серии А «Рома» — «Сассуоло». Начало игры — в 20:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 1.43. Шансы чёрно-зелёных оценили в 7.50. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Рома» — «Сассуоло» 17 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч «Рома» — «Сассуоло» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют римляне, сыграет коэффициент 1.07. Гол чёрно-зелёных доступен с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура Серии А «Рома» — «Сассуоло» (17.03.2024)

Италия - Серия А . 29-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Рома
Рим
Не начался
Сассуоло
Сассуоло
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Далеко не каждая команда похорошеет при новом тренере. Наставник должен знать своё дело. Историй, когда специалист приходит в клуб посередине сезона и меняет его в хорошую сторону, не так много, но они всё-таки есть. В матче 29-го тура Серии А «Рома» на стадионе «Олимпико» будет принимать «Сассуоло». Начало игры – не ранее 20:00 мск.

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Жёлто-красные долго раскачивались в поисках своей идеальной игры. Оказалось, просто нужно было давно пригласить Даниэле Де Росси. Тренер воодушевил футболистов, быстро вошёл в доверие и принялся штамповать победы. Благодаря его усердию римляне уже вовсю ведут борьбу за место в Лиге чемпионов. Отставание от «Болоньи» составляет шесть очков, но есть один матч в запасе.

С момента появления на посту главного тренера Де Росси «Рома» потерпела одно поражение и одержала шесть побед в восьми встречах Серии А. Приятно смотреть за прогрессом атаки. В каждой из восьми игр в чемпионате Италии «волки» забивали не меньше двух мячей. Даже в случае с поражением «Интеру» (2:4) и ничейным результатом с «Фиорентиной» (2:2).

Семь голов на этой дистанции записал на свой счёт Пауло Дибала. Четыре мяча и два ассиста оформил Лоренцо Пеллегрини. Кроме удачных выступлений в Серии А, римляне прошли «Фейеноорд» по сумме двух матчей (1:1, 2:1 по пенальти) и «Брайтон» (4:0, 0:1). Минувшую встречу с «чайками» «волки» проиграли, но Де Росси не стал использовать часть основных футболистов, предоставив им отдых.

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Зато отыграл всю встречу Сердар Азмун, но ничем полезным не запомнился. Наставник правильно расставил приоритеты. Очень важно не упустить возможность подняться в зону Лиги чемпионов, ведь конкуренты не дремлют. Игра с «Сассуоло» — это отличный шанс продолжить поддерживать темп.

Чёрно-зелёные проводят ужасный сезон. Они ведут отчаянную борьбу за выживание, но находятся в зоне понижения. Если что-либо не предпринять в ближайшее время, придётся попрощаться с Серией А. Отставание от безопасной строчки в таблице составляет два очка. Не так критично, но что придумает Давиде Баллардини, возглавивший клуб 1 марта?

Под его руководством «Сассуоло» провёл только две встречи. Сложно сделать выводы за такой короткий срок. Один матч чёрно-зелёные проиграли «Вероне» со счётом 0:1, а во встрече с «Фрозиноне» одержали победу – 1:0. Оба этих соперника точно так же пытаются сохранить себе место в Серии А.

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До минимальной победы в игре с «канарейками» «Сассуоло» имел безвыигрышную серию длиной в восемь матчей в чемпионате Италии. Такой соперник просто подарок для римлян, набравших шикарную форму. Особенно с таким грозным нападением. Нет поводов усомниться в победе «Ромы» и в том, что тотал будет больше 2.5 мяча. Коэффициент на этот исход – 2.05.

Прогноз и ставки на матч «Рома» — «Сассуоло» 17 марта 2024 года

«Сассуоло» переживает плохие времена. Недавно в команду пришёл новый тренер, но прошло слишком мало времени для изменений. Как у Де Росси, у Баллардини вряд ли получится. «Рома» будет играть на домашнем стадионе, она мотивирована получить путёвку в Лигу чемпионов. Основные футболисты отдохнули перед игрой с чёрно-зелёными и выйдут на поле свежими. Объединив все эти факторы, мы предлагаем ставку на победу «Ромы» и тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: победа «Ромы» и тотал больше 2.5 мяча за 2.05.

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