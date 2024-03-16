«Атлетико» — «Барселона». Хави и Симеоне воздержатся от голов

После матчей с «Интером» и «Наполи» нужно время на то, чтобы прийти в себя и восстановить запас сил.

17 марта состоится матч 29-го тура Примеры «Атлетико» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 2.45. Успех каталонцев оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетико» — «Барселона» 17 марта 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Атлетико» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Барселона» (17.03.2024)

Отгремели матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, возвращаемся на внутренние арены. 17 марта состоится встреча, которая закроет программу 29-го тура чемпионата Испании. На стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде местный «Атлетико» примет «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Атлетико» совершил одну из главных сенсаций сезона. Он победил вице-чемпиона минувшего розыгрыша Лиги чемпионов — миланский «Интер». Первый матч красно-белые проиграли со счётом 0:1, но вот в ответном в Мадриде они эффектно взяли реванш — 2:1, по пенальти 3:2.

Подопечные Диего Симеоне вполне могли выйти в 1/4 финала, не доводя дело до серии послематчевых пенальти. В ответной встрече они гораздо опаснее атаковали и создали намного больше моментов, чем соперник. Что говорить, если голкипер «Интера» Ян Зоммер совершил целых восемь сейвов, несколько раз по-настоящему выручив свою команду.

А ведь подходили к матчу «матрасники» далеко не в лучшем тонусе. В последних шести турах в чемпионате Испании они победили только «Лас-Пальмас» (5:0) и «Бетис» (2:1). Вничью мадридцы сыграли с «Реалом» (1:1) и «Альмерией» (2:2). Уступили они «Севилье» (0:1) и располагающемуся в зоне вылета «Кадису» (0:2).

Хотя справедливости ради стоит отметить, что во всех четырёх случаях потеряли очки подопечные Симеоне на выезде. Дома они выступают в этом сезоне лучше всех в Примере. «Матрасники» не проиграли ни одного из 14 матчей в первенстве на своём поле. Ничья при этом только одна. За этот период они пропустили лишь 13 мячей, а забили 34.

Интересно, что и «Барселона» весьма неплохо выступает в гостях. Она не проиграла ни одной из 13 встреч в Примере на выезде. Единственное — многовато ничьих — шесть. За этот отрезок времени подопечные Хави забили 24 мяча, а пропустили 15.

Так же, как и «Атлетико», каталонцы сумели пробраться в 1/4 финала Лиги чемпионов. На предыдущей стадии турнира они победили «Наполи» (1:1 и 3:1). Да, «партенопейцы» переживают очень трудные времена. Они очень нестабильны и до конца не привыкли к новому тренеру. Однако это не умаляет заслуг Хави.

Сине-гранатовые очень ослаблены кадровыми потерями. В лазарете пребывает множество игроков, в частности лидеры — Фрэнки де Йонг, Педри и Гави. Несмотря на их отсутствие, в ответной встрече с неаполитанцами «Барселона» показала качественный комбинационный футбол и забила красивые голы.

С другой стороны, «Наполи» очень многое позволял у своих ворот и не реализовал ряд собственных моментов. Во встрече с «Атлетико» сине-гранатовых ждёт гораздо более трудное испытание. Наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, видится ТМ 2.5 мяча за коэффициент 2.23.

Ставка не самая очевидная. У «Атлетико» есть Альваро Мората, Антуан Гризманн и Мемфис Депай. Француз и нидерландец, кстати, отметились голами в ответной игре с «Интером». У «Барселоны» же имеется очень талантливая молодёжь и лучший бомбардир в истории Польши Роберт Левандовски. 35-летний форвард забил в обеих встречах с «Наполи».

Однако после тяжёлых матчей в Лиге чемпионов командам будет трудно выложиться на полную. Понятно, что расслабляться они не будут. Расположение в турнирной таблице не позволяет. «Матрасники» идут на четвёртом месте. Отрыв от «Атлетика» из Бильбао всего два очка. Каталонцы занимают третью строчку. Отставание от располагающейся на второй строчке «Жироны» — очко.

Однако скорости и резкости в некоторых моментах клубам может не хватить. Также стоит упомянуть, что у них очень надёжные голкиперы. Ян Облак в 28 встречах в Примере совершил целых 79 сейвов, а Марк-Андре тер Штеген в 24 матчах во всех турнирах парировал 57 ударов в створ. Оба вратаря грамотно управляют защитой и нередко радуют невероятными спасениями.

Ещё в пользу низкой результативности свидетельствует история очных встреч. Только в 3 из 14 последних игр красно-белые и сине-гранатовые на двоих забили больше двух мячей. Причём все три игры проходили в Барселоне. Вполне вероятно, в грядущем матче нерезультативная ничья устроит и мадридцев, и каталонцев.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Атлетико» — «Барселона» 17 марта 2024 года

В пользу того, что сыграет «низ» по голам, свидетельствует ряд факторов. «Атлетико» очень редко пропускает дома, а «Барселона» весьма прагматична на выезде. У обеих команд надёжные голкиперы. Плюс обе команды отдали много сил в Лиге чемпионов. История очных встреч лишь добавляет уверенности в том, что предстоящая игра получился нерезультативной.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.23.