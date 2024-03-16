«Интер» — «Наполи». Хвича почувствует бессилие

Индзаги и Мартинес могут отдать все силы чемпионату Италии после вылета из Лиги чемпионов. Теперь их никто не остановит.

17 марта состоится матч 29-го тура Серии А «Интер» — «Наполи». Начало игры — в 22:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.58. Шансы неаполитанцев оценили в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер» — «Наполи» 17 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч «Интер» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют миланцы, сыграет коэффициент 1.11. Гол неаполитанцев доступен с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура Серии А «Интер» — «Наполи» (17.03.2024)

Что может быть интереснее, чем встреча действующего чемпиона Италии и, вероятнее всего, будущего обладателя скудетто. За такими играми всегда приятно наблюдать. 17 марта в матче 29-го тура Серии А «Интер» будет принимать «Наполи» на стадионе «Сан-Сиро». Начало игры – не ранее 22:45 мск.

«Змеи» уверенно идут за скудетто. Не верится, что им ещё можно помешать. Чёрно-синие занимают первое место с отрывом в 16 очков от ближайшего преследователя. После 28 туров в чемпионате Италии «Интер» потерпел всего лишь одно поражение, а одержал 24 победы. Подопечные Симоне Индзаги превзошли другие команды первенства во всём.

«Змеи» забили больше всех – 70 голов, пропустили меньше остальных – 13 мячей. Лидер всех атак клуба Лаутаро Мартинес лидирует в гонке лучших бомбардиров. На его счету 23 гола. Влахович, конечно, ещё попытается навязать ему конкуренцию, но он забил только 15 мячей. После победной серии длиной в 13 матчей во всех турнирах «Интер» внезапно проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Первую встречу подопечные Индзаги выиграли – 1:0, но во второй уступили в основное время со счётом 1:2. Видимо, в преддверии игры «змеи» не тренировались бить пенальти, поэтому уступили в серии 11-метровых со счётом 2:3. Зато теперь можно отдать все свои силы чемпионату Италии и завершить сезон на отличной ноте.

Для «Наполи» это плохая новость. Команде необходимо набирать очки в каждом оставшемся матче. Ситуация сложная, и неаполитанцы могут остаться вовсе без еврокубков на следующий сезон. Они занимают седьмое место в таблице первенства, отставая от «Аталанты» на три очка. Новым тренером «партенопейцев» 19 февраля стал Франческо Кальцона.

Наставник сборной Словакии с ходу принялся за работу. Пока под его руководством «Наполи» не проигрывает четыре матча в Серии А. За это время неаполитанцы победили «Сассуоло» (6:1) и «Ювентус» (2:1). Вничью они сыграли с «Кальяри» (1:1) и «Торино» (1:1). Если в атаке просматривается небольшой прогресс, то в защите полно проблем. Пропущенные мячи от чёрно-зелёных и «островитян» — плохой знак.

Также «партенопейцы» вылетели из Лиги чемпионов. В 1/8 финала, уже под руководством Кальцоны, они уступили по сумме двух встреч «Барселоне» (1:1, 1:3). Вновь подвела защита. Ни один из шести последних матчей во всех турнирах не завершился для «Наполи» без пропущенных мячей. Зато поправил свою статистику Кварацхелия. В четырёх минувших встречах во всех турнирах он забил четыре гола и сделал один ассист.

В итоге мотивированный «Интер» должен выиграть у «Наполи». Это поможет команде реабилитироваться за провал в Лиге чемпионов. Победа во встрече с действующим чемпионом приблизит «змей» к скудетто. Но, вероятнее всего, забьют обе команды. Всё-таки неаполитанцы очень серьёзно настроятся, да и атака у них оживилась. Если бы не проблемы с защитой, можно было бы зацепиться за ничью. Поставить на победу «Интера» и «обе забьют» можно за 3.05.

Прогноз и ставки на матч «Интер» — «Наполи» 17 марта 2024 года

«Змеи» разозлились из-за поражения в Лиге чемпионов, но теперь им ничего не мешает отдавать все свои силы чемпионату Италии. В свою очередь, «Наполи» воспрянул духом после назначения Кальцоны, но до прежнего уровня всё-таки недотягивает. Заиграл Хвича, атака выглядит свежее, но «партенопейцы» регулярно пропускают голы под руководством нового наставника. За счёт домашней арены и стабильности «Интер» выиграет, но свой гол гости забьют.

Ставка: победа «Интера» и обе забьют за 3.05.