«Химки» — «Нефтехимик». Перед Талалаевым нет границ

Тренер заявил, что игра красно-чёрных не соответствует РПЛ. У него есть время, чтобы это исправить.

18 марта состоится матч 23-го тура Первой лиги «Химки» — «Нефтехимик». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу химчан можно с коэффициентом 1.60. Успех нижнекамцев оценён экспертами в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Химки» — «Нефтехимик» 18 марта 2024 года

Букмекеры сомневаются, что матч Первой лиги «Химки» — «Нефтехимик» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура Первой лиги «Химки» — «Нефтехимик» (18.03.2024)

После зимнего перерыва возобновился сезон РПЛ и Первой лиги. Впереди всё самое интересное. 18 марта состоятся девять встреч второго по значимости дивизиона России. В одной из них на стадионе «Арена Химки» местные «Химки» примут «Нефтехимик». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Химки» не лучшим образом начали сезон, но затем команда адаптировалась к требованиям Андрея Талалаева и набрала отменный ход. В Первой лиге она не знает поражений уже 12 встреч кряду. Ничьих при этом всего четыре — с «Аланией» (2:2), «КАМАЗом» (2:2), «Акроном» (2:2) и «СКА-Хабаровск» (0:0).

Красно-чёрные расположились на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги. Отрыв от идущего следом махачкалинского «Динамо» составляет два очка. Зимой клуб точечно усилился. Его состав пополнили Роман Юзепчук, Самину Абдуллахи и Юрий Журавлёв.

Преобразившиеся химчане возобновили сезон просто потрясающе. В последних двух турах Первой лиги они разгромили «Тюмень» (3:0) и победили «Волгарь» (2:0). Следом красно-чёрные сенсационно обыграли «Краснодар» (2:0) в 1/4 финала Кубка России (первый этап Пути регионов).

В результате руководство «Краснодара» отправило в отставку Владимира Ивича, а Талалаев от многих получил похвалу за очень качественно поставленную командную игру. Второй гол его подопечные забили после шикарно разыгранной комбинации, в которой было прекрасно всё.

У «Нефтехимика» похожая ситуация. Он неудачно начал сезон, но затем заметно прибавил. В последних 14 турах в Первой лиге подопечные Кирилла Новикова уступили только «Тюмени» (0:2) и махачкалинскому «Динамо» (0:1). Плохо только, что ничьих многовато — пять штук.

Также стоит отметить, что бо́льшую часть очков нижнекамцы набрали, во-первых, во встречах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами и нестабильным середняками. Во-вторых, на домашнем стадионе. Зимой их состав пополнили только два футболиста — Магомед Рашидов и взятый в аренду Константин Шильцов.

Возобновили сезон обновлённые нижнекамцы отменно. Они обыграли «Аланию» (3:0) и «КАМАЗ» (2:0). Однако победа в первой встрече обусловлена численным преимуществом. Владикавказцы получили удаление на 20-й минуте, при счёте 0:0. Если бы не красная карточка, матч наверняка сложился бы совсем по другому сценарию.

«Нефтехимик» поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги, но отставание от занимающего четвёртое место «Акрона» очень велико — восемь очков. Никакой речи о борьбе за выход в Премьер-Лигу не идёт. Клубу из Нижнекамска для этого банально не хватает ресурсов.

Интересно, что недавно Андрей Талалаев заявил, что уровень игры «Химок» не соответствует РПЛ. Он подчеркнул, что для этого клубу не хватает качества. Что ж, до конца сезона у него есть время, чтобы это исправить. Поставить на победу красно-чёрных в грядущем матче и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96.

Подопечные Талалаева не проигрывают уже 16 матчей кряду во всех турнирах. За этот период они пропустили только девять мячей, а забили 35. Когда новички полностью освоятся и наберут форму, результативность наверняка станет ещё лучше. Кстати, Журавлёв уже даже успел забить за «Химки». Он отличился в игре с «Волгарём».

Клуб из Нижнекамска выиграл только 3 из 10 матчей в Первой лиге на выезде, а также два раза сыграл вничью. За этот отрезок времени он забил только семь мячей, а пропустил 10.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Химки» — «Нефтехимик» 18 марта 2024 года

«Химки» на всех парах летят в РПЛ. Они качественно усилились и классно возобновили сезон. Главное — не сбавлять обороты, а продолжать прогрессировать. На выезде у «Нефтехимика» вряд ли получится хотя бы зацепиться за ничью с красно-чёрными. У нижнекамцев заметно хромает гостевой фактор, а также чувствуется нехватка резервов.

Ставка: «Торпедо» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.