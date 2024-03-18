СКА — «Автомобилист», второй матч. Ротенберг пересдаст экзамен

19 марта состоится матч 1/4 финала плей-офф КХЛ СКА – «Автомобилист». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.70. Шансы екатеринбуржцев оценили в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф КХЛ СКА — «Автомобилист» 19 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч СКА – «Автомобилист» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.98, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.85. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.17. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 6.40.

Анализ и прогноз на второй матч 1/4 финала плей-офф КХЛ СКА — «Автомобилист» (19.03.2024)

Кубок Гагарина стал ещё более непредсказуемым, чем прежде. Причина кроется в новом формате. Уже в четвертьфинале команды Востока и Запада играют между собой. Предугадать дальнейшее развитие событий теперь сложнее. 19 марта во втором матче 1/4 финала плей-офф КХЛ СКА будет принимать «Автомобилист» на «СКА Арене». Начало игры – 19:30 мск.

Вряд ли кто-то по своему желанию захочет играть в Кубке Гагарина с петербуржцами. Пусть они достаточно долго остаются без трофея, но регулярно добираются до финала конференции. Сбалансированный состав во всех линиях позволяет армейцам с Невы добиваться нужного результата как в обороне, так и в нападении.

Это на себе уже прочувствовало «Торпедо» Игоря Ларионова. СКА уступил в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ нижегородцам, но быстро вернул контроль и одержал четыре победы кряду. Причём чем дальше в серии, тем лучше и надёжнее подопечные Ротенберга защищались. В последних двух встречах с автозаводцами они пропустили всего лишь одну шайбу, а забросили – семь.

Василий Глотов и Марат Хайруллин ворвались в плей-офф на полных скоростях. Они отмечались результативным действием в каждом из матчей Кубка Гагарина. Главное — поддерживать темп и дальше. Во вратарской линии Роман Ротенберг отдаёт предпочтение Никите Серебрякову. Пока особых поводов сомневаться в своём выборе у тренера нет.

«Автомобилист» сильно недооценили перед стартом плей-офф КХЛ. Казалось, команда не пройдёт в четвертьфинал, ведь её соперником стал опытный «Ак Барс». Пусть казанцы по ходу регулярного чемпионата редко радовали стабильностью, но нельзя было сбрасывать со счетов их звёздный состав. К тому же Билялетдинов всегда знает, что делает.

Екатеринбуржцы быстро показали казанцам, что в этом сезоне играют лучше. Причём Николай Заварухин ещё по ходу регулярки приучал команду терпеть, действовать на контратаках и всегда думать о защите. Всё это пригодилось в серии с «Ак Барсом». «Автомобилист» выиграл со счётом 4-1, пропустил восемь шайб, причём пять из них в одной встрече, закончившейся поражением. Евгений Аликин даже оформил один шат-аут.

«Авто» одержал победу в первой встрече четвертьфинала плей-офф КХЛ со СКА со счётом 3:2. Был очень тяжёлый матч. В первом периоде екатеринбуржцы вышли вперёд с комфортным преимуществом – 2:0. Постепенно они его растеряли. Разящие атаки армейцев с Невы становились более успешными. Петербуржцы сравняли счёт, однако «Автомобилист» всё-таки сумел снова выйти вперёд.

Но был и спорный эпизод с отменённой шайбой СКА. По словам Ротенберга, весь регулярный сезон такие голы засчитывались. Однако судьям и правда виднее. Петербуржцы не собираются падать духом. Серия только началась. Главный тренер уже пообещал с первой смены во втором матче пойти с козырей. В таком случае шансов на ещё одну удачную игру у «Автомобилиста» маловато.

Мы считаем, что более опытный СКА одержит победу и восстановит равенство в серии. Екатеринбуржцы хороши в плане самоотдачи, у них не занимать характера, но всё-таки подопечные Романа Ротенберга не боятся перемен, быстро усваивают новые тренерские установки и учитывают свои ошибки. Также не будем сбрасывать со счетов состав, который сильнее, чем у соперника, и домашние стены – они выручают. Поставить на победу хозяев с форой (-1) можно с коэффициентом 1.92.

Прогноз и ставки на матч СКА — «Автомобилист» 19 марта 2024 года

Как сказал после первого матча Роман Ротенберг: не сдали этот экзамен, готовимся к следующему. Очень правильные слова. Его подопечные подтверждают их на протяжении всего сезона. Они учатся на ошибках, быстро усваивают новую информацию и установки, меняются и возвращаются в игру. Примерно то же самое было в серии с «Торпедо» — поражение в первой игре, а затем четыре победы кряду. «Автомобилист» заслуживает отдельной похвалы, но на одном характере далеко не уедешь. Особенно когда перед тобой такой соперник, как СКА, выступающий дома.

Ставка: победа СКА с форой (-1) за 1.92.