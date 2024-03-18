Сборная Казахстана созрела для больших дел. Невезение Хвичи Кварацхелии продолжается

Совсем немного времени остаётся до старта чемпионата Европы по футболу в Германии, а до сих пор вакантны три места на групповой этап турнира. Восполнить этот пробел должны стыковые матчи квалификации ЧЕ-2024, в которых 12 лучших сборных определят трёх победителей.

Обратим внимание на Путь С, поскольку по нему проходит российский тренер Магомед Адиев со сборной Казахстана. Кроме «ястребов», на участие в ЧЕ-2024 претендуют Греция, Грузия с Хвичей Кварацхелией и Люксембург.

Густаво Пойет ломает традиции

Сборная Греции привычно ассоциируется с закрытой оборонительной схемой, с помощью которой «пиратский корабль» добрался до победы на чемпионате Европы 2004 года. Но в последнее время стереотип разрушен. В феврале 2022-го местная федерация приняла решение доверить пост главного тренера сборной уругвайскому специалисту Густаво Пойету.

Новый наставник решил кардинально изменить стиль команды. Он перешёл на атакующий вариант с тремя ярко выраженными футболистами в линии атаки и четвёркой защитников. Греки гораздо больше времени стали проводить в позиционном нападении и улучшили результативность.

Сборная Греции в отборочном турнире ЧЕ-2024 сыграла неплохо, но пока конкурировать на равных с Францией и Нидерландами у подопечных Пойета не получается. Тем не менее в заключительном туре они не испугались «трёхцветных» и сыграли с ними дома на равных. Матч завершился вничью со счётом 2:2, причём по ходу игры французы были вынуждены отыгрываться.

Победа сборной Греции в плей-офф оценивается коэффициентом 2.10.

Магомед Адиев — локомотив прогресса сборной Казахстана

Угадали с главным тренером и в Казахстане. Российский специалист Магомед Адиев оказался настоящим самородком и стал импульсом для прогресса сборной. «Ястребы» в довольно сильной отборочной группе до последнего тура претендовали на второе место и путёвку на чемпионат Европы.

В ходе квалификации Казахстан приятно удивил высоким уровнем игры, характером и эффективным контратакующим стилем. Камбэк в домашнем матче с Данией, в котором «ястребы» обыграли фаворита (3:2), стал отправной точкой изменения менталитета команды. Сборная почувствовала уверенность и одержала ряд ярких побед, среди которых стоит выделить выездную встречу с Финляндией (2:1).

Системообразующая роль в команде принадлежит Бактиёру Зайнутдинову, выступающему в турецкой Суперлиге за «Бешикташ», и защитнику «Зенита» Нуралы Алипу. К сожалению, капитан сборной Казахстана из-за дисквалификации вынужден пропустить игру с греками, но для схемы Адиева потеря отдельных игроков не является катастрофой.

Поставить на то, что сборная Казахстана выйдет на ЧЕ-2024, можно за 11.0.

Кварацхелии и Сазонова маловато для успеха

Сборная Грузии неудачно выступила в квалификации ЧЕ-2024. Ей не удалось выдержать конкуренцию с Испанией, Шотландией и Норвегией. Итоговое четвёртое место не стоит воспринимать слишком негативно, поскольку соперники были очень высокого уровня.

Хвича Кварацхелия — это лидер команды, который определяет стиль и управляет позиционным нападением. В обороне выделяется Саба Сазонов, получивший серьёзный опыт в Серии А под руководством опытного тактика Ивана Юрича. Нет больших волнений по поводу голкипера. Георгий Мамардашвили из испанской «Валенсии» проводит хороший сезон.

Тем не менее в игре Грузии достаточно слабых мест. Команда зависит от текущей формы Хвичи, а он нестабилен. Сделать ставку на то, что Грузия сыграет на ЧЕ-2024, можно за 3.00.

Люксембург уже не карлик

Сборная Люксембурга бурно прогрессирует. За один отборочный цикл Евро-2024 команда набрала 17 очков. Да, сборная пока совсем не готова на равных играть с сильными соперниками уровня Португалии (0:6 и 0:9), но зато она достойно выступила в остальных матчах.

Стиль команды можно охарактеризовать как оборонительный. Люксембург не рискует и терпеливо ждёт ошибки соперника. Отметим, что полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс получил вызов на игры плей-офф. Интересно, что букмекеры предлагают поставить на проход Люксембурга с коэффициентом 5.50. Котировка заметно ниже, чем на Казахстан.

Прогноз

Для сборной Казахстана Греция является удобным соперником. «Эллины» много атакуют, оставляя свободные зоны, чем могут воспользоваться быстрые нападающие «ястребов». Грузия действует в похожей манере, поэтому не является непреодолимой преградой. Удивительно, но гипотетический финал с Люксембургом — это не самый выгодный вариант для Казахстана, однако у Магомеда Адиева наверняка будет план на игру.

Ставка: мы предполагаем, что Казахстан выйдет на Евро-2024 за 11.0.