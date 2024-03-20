«Вашингтон» — «Торонто». Вернулся прежний Овечкин

21 марта состоится матч НХЛ «Вашингтон» — «Торонто». Начало – в 2:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Мэйпл Лифс» можно за 2.05, а шансы «Кэпиталз» оценили коэффициентом 2.85. Ничья в основное время доступна за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Торонто» 21 марта 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Вашингтон» — «Торонто» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.23. Ставки на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.21. Шансы «Кэнакс» выиграть матч оценили в 1.69.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (21.03.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 21 марта 2024, четверг. 02:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

21 марта в регулярном чемпионате НХЛ запланировано всего три матча. В одном из них «Вашингтон Кэпиталз» будет принимать «Торонто Мэйпл Лифс» на «Кэпитал Уан-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 2:30 мск.

«Столичные» хорошо провели выездную серию матчей с командами Западной конференции. После крупного поражения во встрече с «Эдмонтоном» (2:7) они выиграли у «Сиэтла» (2:1), «Ванкувера» (2:1) и «Калгари» (5:2). Ведёт команду за собой неутомимый капитан Александр Овечкин, который в минувшей встрече с «Флэймз» оформил дубль.

Россиянин дважды реализовал большинство, обозначив тем самым качественное изменение в своей игре и команды в целом. По ходу сезона Овечкина не критиковал только ленивый, особенно трудно пришлось Александру в январе. Но после паузы на Матч звёзд НХЛ он перезагрузился и уже набрал 52 (21+31) очка по системе «гол+пас».

Видя максимальную самоотдачу лидера, воспряли духом и партнёры россиянина. У «Кэпиталз» пошла игра в большинстве (19,8% реализации) и оборона допускает гораздо меньше ошибок. Стоит отметить, что преображение команды совпало с обменом Евгения Кузнецова и Энтони Манты. Овечкин не впал в депрессию после ухода из клуба друга, а завёлся ещё сильнее.

С «Флэймз» подопечные Спенсера Карбери играли с позиции силы и давили на защиту соперника. Команда слаженно прессинговала, перекрывала свободные зоны и блокировала броски. Проходили красивые и быстрые розыгрыши шайбы. Не стоит даже сравнивать с прямолинейной схемой по выводу на бросок Овечкина в круге вбрасывания, которую ранее практиковал клуб.

Главный тренер «Вашингтона» после матча с «Эдмонтоном» вовремя разобрал и исправил ошибки. Наставник «столичных» отметил в интервью выносливость и стабильность Овечкина, который способен выкладываться в каждой игре без остатка. Сам Александр рассказал, что намерен сконцентрироваться на следующей встрече и бороться за выход в плей-офф.

Главный конкурент «Вашингтона» — это «Айлендерс». Команды провели по 67 матчей в регулярном чемпионате, и «столичные» оторвались от соперника всего на два очка. Они находятся в зоне уайлд-кард Столичного дивизиона. «Островитяне» в этом сезоне нестабильны, поэтому шансы сыграть в плей-офф у Александра Овечкина определённо есть.

«Торонто» играет хорошо в текущем регулярном чемпионате и заслуженно занимает третье место в Атлантическом дивизионе. От «Тампа-Бэй», в которой выступает Никита Кучеров, «Мэйпл Лифс» оторвались на семь очков и вряд ли упустят возможность в этом сезоне бороться за Кубок Стэнли.

Главный тренер «Торонто» Рик Токкет придерживается атакующего стиля, поэтому его подопечные забросили уже 241 шайбу — это лучший результат в Восточной конференции. Только есть нюанс, у «листьев» часто случаются провалы в защите, поэтому голкиперу Илье Самсонову выпадает много работы. Например, в последней игре с «Каролиной» (4:5 Б) соперник нанёс 40 бросков.

«Кэпиталз» поймали кураж и полны уверенности в собственных силах. Они неплохо обороняются, заработало большинство и в полном порядке капитан клуба Овечкин. «Торонто» в последнее время много ошибается в защите, поэтому предлагаем рассмотреть ставку на победу «Вашингтона» за 2.85.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Торонто» 21 марта 2024 года

«Вашингтон» прибавил во всех компонентах игры и предельно мотивирован. Команда сплотилась вокруг лидера и бьётся в каждом матче с максимальной самоотдачей. Атакующий стиль «Торонто» удобен для «столичных», поскольку оставляет свободные зоны для контратак. Рекомендуем ставку на победу «Кэпиталз».

Ставка: победа «Вашингтона» за 2.85.