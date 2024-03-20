Греция — Казахстан. Для Магомеда Адиева нет ничего невозможного

21 марта состоится матч квалификации ЧЕ-2024 Греция — Казахстан. Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу греков можно с коэффициентом 1.34. Шансы казахстанцев оцениваются в 10.5. На ничью дают коэффициент 4.75.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Греция — Казахстан 21 марта 2024 года

Аналитики считают, что игра Греция — Казахстан не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.32. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.64.

Анализ и прогноз на матч квалификации ЧЕ-2024 Греция — Казахстан (21.03.2024)

У неудачников отборочного этапа ЧЕ-2024 осталась последняя возможность вскочить на подножку поезда, отправляющегося на чемпионат Европы в Германию. Хорошее выступление в Лиге наций открывает дорогу в плей-офф, и 12 сборных разыграют три заветные путёвки. Встреча Греции и Казахстана пройдёт в Афинах. Стартовый свисток раздастся в 22:45 мск.

«Эллины» оказались в сложной ситуации в отборочном турнире ЧЕ-2024, поскольку им пришлось конкурировать со сборными Франции и Нидерландов. Поэтому изначально шансов на успех было мало, а домашняя ничья с «трёхцветными» (2:2) в последнем туре квалификации была воспринята болельщиками весьма одобрительно.

Особенно порадовал стиль, который греки выбрали для игры с Килианом Мбаппе и его партнёрами. Они смело атаковали, старались комбинировать через средний и короткий пас, а также оказывали давление на оборону Франции. Во втором тайме схема «эллинов» принесла временный успех, и они повели со счётом 2:1, но опытные «трёхцветные» отыгрались.

Сложился стереотип, который характеризует сборную Греции как сугубо оборонительную команду, но в последнее время главный тренер Густаво Пойет его разрушил. Подопечные уругвайского специалиста перешли на более атакующую схему и стараются контролировать мяч. Кроме того, наставник «эллинов» омолодил состав, пригласив нескольких перспективных игроков.

Схожая ситуация сложилась и в сборной Казахстана. Никто не рассчитывал на большой успех, приглашая Магомеда Адиева занять вакантный пост главного тренера. Но российский специалист преподнёс огромный сюрприз, положительным образом повлияв на смену вектора развития «ястребов».

В первую очередь Адиев поработал над уверенностью команды в собственных силах. Это помогло Казахстану одержать ряд побед, из которых особенно выделяется домашняя над Данией (3:2). «Ястребы» проигрывали по ходу встречи со счётом 0:2, но собрались и забили фавориту три мяча подряд. Этот матч стал отправной точкой для бурного прогресса сборной.

До последнего тура квалификации ЧЕ-2024 Казахстан претендовал на второе место, но уступил в решающем матче Словении на выезде со счётом 1:2. Хорошо играли «ястребы» и в Лиге наций, где заняли первое место в группе. Теперь получили награду — шанс на поездку в Германию на чемпионат Европы.

Адиев предпочитает вертикальный стиль, с быстрым перемещением мяча и агрессивным прессингом. Игроки линии атаки, в которой важное место занимает бывший полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов, не боятся брать инициативу и создают много моментов. В защите выделяется Нуралы Алип из «Зенита». Однако капитан сборной пропустит игру с греками из-за дисквалификации.

Греция много владеет мячом, комбинирует в центре поля и берёт на себя инициативу. В таком случае у «ястребов» появляются свободные зоны для молниеносных контратак. Защита «эллинов» практически в каждом матче ошибается, поэтому мы предполагаем, что Казахстан забьёт за 2.32.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧЕ-2024 Греция — Казахстан 21 марта 2024 года

Адиев научил «ястребов» быстро контратаковать. Греки теперь не отсиживаются в обороне, а владеют мячом и разыгрывают комбинации в центре поля. У них часто в защите возникают свободные зоны, которые казахстанцы сумеют использовать. Мы предполагаем, что Казахстан забьёт.

Ставка: Казахстан забьёт за 2.32.