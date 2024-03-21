«Трактор» — «Динамо», четвёртый матч. Челябинцы закроют серию

22 марта состоится четвёртый матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Трактор» — «Динамо». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.21. Успех челябинцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.15.

Коэффициенты букмекеров на четвёртый матч Кубка Гагарина «Трактор» — «Динамо» 22 марта 2024 года

Букмекеры считают, что четвёртый матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Трактор» — «Динамо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.82, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будет обоюдное удаление, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Трактор» Челябинск — «Динамо» Москва (22.03.2024)

Намечается одна из самых громких сенсаций сезона. Лучшая команда по итогам регулярки московское «Динамо» на грани вылета из Кубка Гагарина. Оно проигрывает «Трактору» — 0-3. Удастся ли бело-голубым перевернуть ход серии? Шансов, откровенно говоря, немного.

Третий матч складывался примерно так же, как и два предыдущих. Москвичи давили, активно шли вперёд, но не реализовали бóльшую часть созданных моментов. Где-то их подвела реализация, местами выручил Зак Фукале, а ещё много бросков заблокировали хоккеисты «Трактора».

Поставленные Алексеем Заварухиным задачи выполняются командой безукоризненно. Во всех трёх матчах четвертьфинала челябинцы смотрелись очень уверенно и собранно. Они отлично отрабатывали в обороне, классно убегали в контратаки, сохраняли спокойствие и при этом вынуждали соперника нарушать правила.

У Кудашова ни в какую не получалось найти уязвимые места в обороне клуба из Челябинска. Первую шайбу в третьем матче его подопечные забросили лишь благодаря ошибке нападающего «Трактора» Максима Шабанова, пытавшегося сделать оригинальную передачу.

Второй гол москвичи забили за счёт индивидуального мастерства и смекалки. Артём Ильенко классно сместился с фланга в центр, а переключивший на себя внимание защитников «Трактора» грамотным открыванием Кирилл Готовец освободил зону для броска и заодно перекрыл обзор Фукале.

Гол получился на загляденье, но во время перерыва Готовец признался, что действовал по ситуации. Это не делает чести Кудашову, ведь отсутствие подобных наигранных комбинаций — его недоработки. Если бело-голубые прикладывали массу усилий для своих голов, то челябинцы забрасывали шайбы намного легче.

Сначала Максима Моторыгина прошил дальним броском Антон Бурдасов. Затем в большинстве забил Семён Дер-Аргучинцев. Голкипер «Динамо» не сумел зафиксировать шайбу после первого его броска и не среагировал на добивание. Третий гол после сольного прохода по флангу записал на свой счёт Михаил Котляревский.

Что касается желания, то у челябинцев его в первых трёх матчах было гораздо больше, чем у москвичей. Разница в заблокированных бросках просто огромна — 35 на 83. По ходу всего плей-офф подопечные Заварухина смело ложатся под шайбу, чем заметно упрощают жизнь Фукале.

У «Трактора» стало больше микротравм, но он уверенно движется к финалу Кубка Гагарина. Для выхода в следующую стадию осталось сделать один шаг. Поддержка родных трибун должна помочь подопечным Заварухина выиграть предстоящий матч. Поставить на их итоговую победу можно с коэффициентом 1.93.

Кудашов признался, что самоотверженности у хоккеистов «Трактора» больше, чем у «Динамо». Он назвал серию с «белыми медведями» особенной. Тренер объяснил, что, на его взгляд, преимущества нет ни у одной команды, но счёт в серии 0-3. Видимо, главное — самоотдача.

Не исключено, что в случае поражения в серии со счётом 0-4 Алексей Кудашов будет отправлен в отставку. Совсем недавно «Авангард» расторг соглашение с Михаилом Кравцом. Следующим уволенным тренером вполне может стать не сумевший найти способ правильно настроить команду на матчи с челябинцами наставник «Динамо».

Прогноз и ставка на четвёртый матч Кубка Гагарина «Трактор» — «Динамо» 22 марта 2024 года

«Трактор» играет с запредельным настроем и в то же время умеренно. О «Динамо» того же сказать нельзя. Желание у москвичей есть, но проблемы с реализацией и вратарской позицией спутывают им все карты. Думается, Кудашов так и не найдёт способ обыграть челябинцев. Вполне вероятно, вскоре последует его отставка.

Ставка: итоговая победа «Трактора» за 1.93.