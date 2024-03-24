Кипр — Сербия. Братья Миранчуки дали повод для размышлений

Стойковичу нужно поработать со сборной. В матче с Россией она смотрелась очень слабо.

25 марта состоится товарищеский матч Кипр — Сербия. Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу сербов можно с коэффициентом 1.28. Шансы киприотов оцениваются в 9.90. На ничью дают коэффициент 5.35.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Кипр — Сербия 25 марта 2024 года

Аналитики считают, что игра Кипр — Сербия получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют киприоты, сыграет коэффициент 1.90. Гол сербов доступен с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.08.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Кипр — Сербия (25.03.2024)

Возможность оценить силу и состояние команды в товарищеских матчах у тренерского штаба сборных выпадает редко. Встреча Кипр — Сербия пройдёт в Ларнаке на стадионе «АЕК-Арена». Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.

Сборная Сербии входит в число сильнейших команд Европы. «Белые орлы» успешно прошли квалификацию на Евро-2024. В группе С им предстоит сыграть с Англией, Данией и Словенией.

В квалификации на ЧЕ-2024 сборная Сербии оказалась в группе G. Соперники достались «белым орлам» очень серьёзные, но команда сумела сплотиться и доказала высокий потенциал. Подопечные Стойковича заняли второе место в таблице.

Сербия действовала активно в нападении и забила 15 мячей. Как всегда, лучше всех в атаке за сборную проявил себя Александр Митрович, который играет за клуб Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Нападающий забил пять мячей и сделал результативную передачу.

Хорошо выступил и ветеран Душан Тадич, который провёл восемь матчей в квалификации. 35-летний игрок турецкого «Фенербахче» забил два мяча и сделал четыре результативные передачи. За счёт опыта и умения выбирать позицию он исполняет важную роль в схеме сборной Сербии.

Перед поездкой на Кипр «белые орлы» провели товарищеский матч с Россией. Главный тренер Стойкович выставил довольно экспериментальный состав. Это тоже повлияло на разгромное поражение, как и раннее удаление в составе сербов — 0:4. Братья Миранчуки и Арсен Захарян довольно легко нашли слабые места в защите и воспользовались этим.

У Стойковича, конечно, есть время исправить ошибки, научить своих подопечных реже нарушать правила и чаще владеть мячом. Игра с Кипром позволит снять напряжение от неудачного результата игры с Россией и отработать позиционное нападение.

Кипр крайне неудачно провёл квалификацию ЧЕ-2024. Отсутствие индивидуально сильных игроков и внятной стратегии привело к закономерному провалу. Другим словом, невозможно описать тот факт, что подопечные Темури Кецбая проиграли все восемь матчей с общим счётом 3:28.

Тем не менее федерация местного футбола предоставила наставнику шанс исправить ситуацию и построить новую команду. В сборную приглашены молодые футболисты из чемпионата Кипра, которые пока явно не готовы к игре с соперниками высокого уровня.

«Белые орлы» в индивидуальном мастерстве намного превосходят соперника. Кипр играет от обороны, но много ошибается. Подопечные Стойковича мотивированы после неудачного результата и содержания матча в Москве. Чтобы избежать критики, им важно выиграть. Рекомендуем ставку на победу Сербии с форой (-1.5) за 1.88.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Кипр — Сербия 25 марта 2024 года

Кипр — это очень слабая команда, у которой отсутствует внятная игровая схема. Сербам не составит большого труда взять на себя инициативу и планомерно давить на защиту соперника. В индивидуальном мастерстве «белые орлы» превосходят киприотов, поэтому мы предполагаем, что Сербия победит с форой (-1.5).

Ставка: победа Сербии с форой (-1.5) за 1.88.