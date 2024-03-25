Словения — Португалия. Роналду останется без поддержки

Роберто Мартинес отпустил восемь основных футболистов из расположения сборной. Без них Криштиану будет непросто.

26 марта состоится товарищеский матч Словения — Португалия. Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 1.64. Шансы словенцев оцениваются в 5.05. На ничью дают коэффициент 4.05.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Словения — Португалия 26 марта 2024 года

Аналитики считают, что игра Словения — Португалия получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют словенцы, сыграет коэффициент 1.54. Гол португальцев доступен с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.78.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Словения — Португалия (26.03.2024)

Сборные Словении и Португалии летом сыграют на ЧЕ-2024. Товарищеская встреча между ними, которая пройдёт в Любляне на стадионе «Стожице», поможет лучше подготовиться к ответственному турниру. Стартовый свисток раздастся в 22:45 мск.

Главный тренер словенцев Матьяж Кек проделал хорошую работу и вывел довольно среднюю по уровню исполнителей сборную на ЧЕ-2024. Он сделал акцент в сторону надёжной обороны, во главе которой находится талантливый голкипер «Атлетико» Ян Облак. Во многом отличная игра вратаря помогла Словении решить задачу.

Словенцы редко включают активный прессинг. Они стараются при потере мяча быстро отойти на свою половину поля и занять место в оборонительной линии. Сборная часто играет в низком темпе и контролирует мяч, тщательно придерживаясь плана на матч, который выбрал тренер.

Яка Бийол и Беньямин Шешко стали системообразующими игроками сборной. Бывший футболист московского ЦСКА перешёл из опорной зоны в линию обороны и оказался там на своём месте. Он быстро двигает мяч в полузащиту и умело играет в отборе. А высокорослый нападающий не только выполняет роль адресата навесов, но и участвует в комбинациях.

В квалификации ЧЕ-2024 Словения заняла второе место в турнирной таблице группы Н. Подопечные Кека набрали столько же очков (22), как и датчане, но по дополнительным показателям конкурент опередил их.

Главный тренер Португалии Роберто Мартинес проводит смелую ротацию состава. Он предоставил отдых восьми футболистам, которые приняли участие в минувшем разгроме Швеции (5:2) и отпустил их из расположения команды. Среди игроков, которые не сыграют со Словенией, можно выделить лидеров полузащиты Бернарду Силву и Бруну Фернандеша.

Зато возвращается в расположение сборной Роналду. Тренер предоставил ветерану отдых перед игрой со шведами, но со словенцами нападающий «Аль-Насра» может появиться на поле. Он провёл время с семьёй, отдохнул и снял психологическое напряжение, но сложно предположить, насколько эффективен будет Криштиану без поддержки хавбеков.

Роберто Мартинес оказался эффективным тренером, который успешно адаптировался к модели и менталитету португальцев. Он принёс отличный результат. Сборная цепко обороняется, контролирует мяч и оказывает давление на защиту соперника. Португалия в квалификации ЧЕ-2024 выиграла все матчи и заняла первое место в турнирной таблице.

Словенцы предпочитают низкий темп и оборонительную модель. Даже дома они не раскрываются, а ожидают ошибки соперника. Возможно, что Португалия будет испытывать определённые проблемы с позиционным нападением из-за отсутствия ключевых игроков полузащиты. Рекомендуем ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 2.05.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Словения — Португалия 26 марта 2024 года

Всего два мяча пропущено Португалией в квалификации ЧЕ-2024, поскольку команда Мартинеса умеет качественно защищаться. В свою очередь, главный козырь словенцев также заключается в надёжной линии обороны, подкреплённой талантливым голкипером Облаком. Поэтому мы предполагаем, что игра не будет результативной, несмотря на наличие Роналду в составе.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.05.