Франция — Чили. Удачный момент для Мбаппе

В матче с «красной командой» Килиану можно реабилитироваться, но поможет ли это выиграть?

26 марта состоится товарищеский матч Франция — Чили. Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.40. Шансы чилийцев оцениваются в 8.50. На ничью дают коэффициент 4.70.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Франция — Чили 26 марта 2024 года

Аналитики считают, что игра Франция — Чили получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют французы, сыграет коэффициент 1.08. Гол чилийцев доступен с коэффициентом 1.81. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.04.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Франция — Чили (26.03.2024)

У сборных, которым летом предстоит борьба за титул чемпиона Европы, остаётся не так уж и много возможностей проверить себя в играх с сильными соперниками, поэтому к матчу Франция — Чили приковано столько внимания. Встреча пройдёт в Марселе на стадионе «Велодром». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск.

В минувшем товарищеском матче с Германией «трёхцветные» потерпели поражение со счётом 0:2. Сложно объективно оценить причину неудачной игры Франции, но пропущенные голы в начале каждого тайма склоняют в сторону отсутствия концентрации из-за статуса встречи.

Французы выглядели несобранно, а появление Тони Крооса в стартовом составе оказалось для них неожиданностью. Именно полузащитник мадридского «Реала» уже на первой минуте исполнил классную передачу и вывел Флориана Вирца на ударную позицию.

Голкипер «трёхцветных» Брис Самба не выручил, а Бенжамен Павар и Деотшанкюль Юпамекано оказались не готовы к столь бурному началу встречи. Пропустив гол, французы не перехватили инициативу и лишь под занавес встречи создали пару опасных моментов. Пассивен был Килиан Мбаппе, а вышедший на поле во втором тайме Оливье Жиру ему не помог.

В целом Дидье Дешам остался недоволен концентрацией команды, о чём напрямую заявил в интервью после матча. На структуре позиционного нападения сказалось отсутствие травмированного Антуана Гризманна, от нестандартных действий которого многое зависит в схеме французов. Его должен был заменить на позиции Маркус Тюрам, но безрезультатно.

Тем не менее сборная Франции — это очень сильный соперник. Команда наверняка будет в числе фаворитов ЧЕ-2024, а в товарищеских встречах таких мастеров, как Килиан Мбаппе, часто подводит мотивация. Игроки опасаются получить травму и пропустить решающий отрезок сезона.

Чили также предстоит летом играть в важном турнире, поскольку команда квалифицировалась на Кубок Америки. Жеребьёвка оказалась довольно суровой — на групповом этапе чилийцам предстоят матчи с Аргентиной, Канадой и Перу.

С января 2024 года у Чили новый главный наставник. Аргентинец Рикардо Гарека чаще всего работал с клубами, но около семи лет провёл вместе со сборной Перу, которую выводил в финал Кубка Америки.

Стиль наставника «красной команды» можно назвать сбалансированным, а контратаки в исполнении его подопечных очень опасны. Игрок ЦСКА Виктор Давила является важным элементом в схеме сборной Чили наряду с ветераном Алексисом Санчесом. В минувшем товарищеском матче с Албанией (3:0) лидер чилийцев забил гол и сделал результативную передачу.

Дидье Дешаму не удалось в минувшей встрече мотивировать команду выложиться на 100%, и вряд ли это произойдёт в матче с Чили. Французы прибавят в нападении, но контратаки чилийцев им будет сложно остановить, поскольку в обороне нет предельной концентрации. Рекомендуем ставку на то, что «обе забьют» за 2.04.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Франция — Чили 26 марта 2024 года

Домашний матч заставит Францию перед болельщиками играть в атакующем стиле и давить на оборону соперника. Подопечные Дешама оставили слишком много свободных зон в последней встрече, поэтому контратаки чилийцев будут опасны. В хорошей форме Давила и Санчес, да и Мбаппе пришло время напомнить о своём мастерстве. Мы предполагаем, что забьёт каждая команда.

Ставка: обе забьют за 2.04.