Кварацхелия пропустит Евро-2024, а Мудрик поедет в Германию. Экспресс на Евро-2024

Осталось определить трёх участников Евро-2024. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.87 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Грузия — Греция

Исходя из предматчевой статистики, можно отметить, что обе команды подходят к игре в хорошем настроении, однако история очных встреч говорит в пользу гостей. Греки в последнем матче с Грузией одержали победу со счётом 2:0.

Грузия, хотя и играет дома, показывает не самые уверенные результаты во встречах с сильными соперниками. Это было видно в игре с Испанией. В то же время команда способна показать характер, как это было с Таиландом. «Пиратский корабль» одержал очень крупную победу со счётом 8:0. Такая нестабильность может сыграть как в плюс, так и в минус.

Сборная Греции, в свою очередь, демонстрирует более стабильные и уверенные результаты, чему свидетельствуют последние игры. В том числе ничья с сильной командой Франции и победа во встрече с Казахстаном со счётом 5:0 в 1/2 финала плей-офф квалификации на ЧЕ-2024.

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что в предстоящем матче сборная Греции будет доминировать, опираясь на свой опыт и последние достижения. Однако мы бы не ожидали большого количества голов, так как сборная Грузии, играя дома, постарается удержать оборону и минимизировать риски. Прогноз на матч — победа греков за 2.35. «Пиратский корабль» покажет свой класс и опыт. Даже появление в составе Хвичи не поможет «крестоносцам».

Прогноз на матч Украина — Исландия

Украина показала сильные результаты в последних играх, победив такие команды, как Босния и Герцеговина и Мальта, а также сыграв вничью с Италией. С другой стороны, Исландия выиграла у Израиля и Лихтенштейна, но потерпела поражения от Португалии и Словакии. Учитывая текущую форму команд и очные встречи, в которых Исландия одержала победу в 2017 году, а в 2016 году матч завершился ничьей, сложно выделить явного фаворита.

Основываясь на предоставленной статистике и текущем состоянии команд, наш прогноз будет склоняться к победе сборной Украины. С учётом её стабильной игры в защите и способности забивать решающие голы, можно предположить, что жёлто-синие смогут использовать свои сильные аспекты, чтобы обеспечить себе путёвку на чемпионат Европы в Германию. Исландия, несмотря на свою борьбу и недавние успехи, может столкнуться с трудностями в обороне. Всё-таки атака у соперника что надо.

Исходя из анализа, мы ожидаем уверенную игру от сборной Украины и её победу с преимуществом в один или два мяча. Счёт матча, по нашему мнению, может быть 2:0 или 3:1 в пользу жёлто-синих. Это позволит им укрепить свои позиции на мировой арене и сделать последний шаг к попаданию на чемпионат Европы. Коэффициент на победу украинцев с разницей в один или два мяча равен 2.00.

Прогноз на матч Уэльс — Польша

Победитель выйдет на чемпионат Европы, который является желанным для каждой стороны. Учитывая их последние игры, можно заметить, что обе команды находятся в довольно хорошей форме.

Уэльс показал впечатляющие результаты на своём поле, разгромив Финляндию со счётом 4:1 и одержав победу над Хорватией (2:1) во время группового этапа отбора на Евро-2024. Также сборная Уэльса обыграла Гибралтар (4:0) в товарищеской встрече. С другой стороны, Польша также продемонстрировала свою атакующую мощь, разгромив Эстонию — 5:1 и уверенно обыграв Латвию (2:0).

Однако в очных встречах между этими командами наблюдается некоторая доминанта со стороны Польши, которая выиграла последние пять матчей. Такие результаты могут внушать польской команде уверенность в предстоящей игре, но Уэльс наверняка будет стараться использовать преимущество домашнего поля и поддержку болельщиков для изменения исхода.

Если Уэльс сможет воспользоваться своей домашней атмосферой и сохранить устойчивость в обороне, то он имеет все шансы выиграть. Однако Польша обладает качественным составом и способна демонстрировать эффективную игру в атаке. Вероятность ничьей также не следует исключать, учитывая близкий уровень команд и их очные встречи. В заключение, предвидя равный и захватывающий матч, мы бы предположили, что игра закончится с голами от обеих сторон. Это будет отражать равную борьбу и уровень команд в этом матче. Ставки на «обе забьют» принимают за 2.10.

Экспресс на матчи квалификации на ЧЕ-2024

Ставка 1: победа Греции в матче с Грузией за 2.35.

Ставка 2: победа Украины в игре с Исландией в 1-2 мяча за 2.00.

Ставка 3: обе забьют в матче Уэльс — Польша за 2.10.

Общий коэффициент: 2.35 Х 2.00 Х 2.10 = 9.87.