«Зенит» повторит рекорд «Спартака». Шестое чемпионство подряд уже в кармане?

Пять лет подряд «Зенит» становится чемпионом страны. Не за горами и шестая победа. Держать планку лучшего клуба страны столь продолжительное время — это что-то на грани фантастики. Если только клуб не обладает ресурсами в таком колоссальном объёме, как сине-бело-голубые. В прошлом сезоне они были на голову сильнее конкурентов.

Текущий розыгрыш РПЛ начался для сине-бело-голубых неспокойно. Малком ушёл в «Аль-Хиляль», «Краснодар» нашёл свою игру при Владимире Ивиче, а «Динамо» начало прогрессировать после назначения Марцела Лички. В совокупности эти обстоятельства здорово ударили по шансам «Зенита» повторить рекорд «Спартака», становившегося чемпионом России шесть раз подряд.

Плюс подопечные Семака могут повторить ещё одно достижение красно-белых — 10 побед в чемпионате России в истории. Именно столько раз «Спартак» брал золотые медали. «Зенит» праздновал чемпионство в девяти сезонах.

Тем не менее после зимнего перерыва всё встало на свои места. «Краснодар» отправил Ивича в отставку после двух поражений кряду. А подопечные Сергея Семака поднялись на первое место в турнирной таблице РПЛ и уверенно обыграли «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Кубка России со счётом 2:0.

Петербуржцы в очередной раз доказали собственное превосходство над конкурентами. Стабильнее и психологически устойчивее команды в РПЛ пока что нет. Или есть? Давайте попробуем разобраться. Положение в турнирной таблице неоднозначное. «Зенит» опережает «Краснодар» всего на одно очко, а «Динамо» — на два.

Эксперты считают сине-бело-голубых главными претендентами на победу в РПЛ. Поставить на то, что они станут обладателями золотых медалей первенства, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. У «Зенита» лучшая комплектация состава в чемпионате и до совершенства доведён рисунок игры. Что ему могут сопоставить «Краснодар» и «Динамо»?

На Ивиче «Краснодар» не заканчивается

Начнём с «быков». После увольнения Владимира Ивича команду возглавил Мурад Мусаев, с которым у болельщиков связаны преимущественно тёплые воспоминания. Фактически под его руководством краснодарцы дважды становились бронзовыми призёрами первенства, а также весьма недурно показали себя на евроарене.

Почему фактически? Потому что на тот момент у него не было соответствующей лицензии для работы главным тренером. Наставник получил её позднее. Что нужно чёрно-зелёным на данном этапе, Мурад должен знать лучше всех. Он наверняка прекрасно помнит, какую жизнедеятельность ведёт команда, и сумеет подобрать самые правильные слова для мотивации.

Последний сезон Мусаева в «Краснодаре» получился неудачным. На международной арене команда тогда выступила классно. Провал произошёл на внутренней, как раз из-за концентрации на еврокубках. В этот раз Мусаева ничто не отвлечёт от чемпионской гонки. Ведь другие турниры для «быков» недоступны.

Совсем скоро краснодарцы встретятся с «Зенитом» дома. Ранее они сыграли с петербуржцами на выезде вничью — 1:1. Проявив характер тогда, они показали, что обладают задатками чемпионского менталитета. Мусаев имеет нужные знания и опытен. Поставить на победу краснодарцев в текущем розыгрыше РПЛ можно за 4.50.

Марцел Личка не привык останавливаться на полпути

Для «Динамо» главное — не поникнуть головой после поражения в матче с «Зенитом». Подопечные Марцела Лички оказались не готовы к натиску сине-бело-голубых, но чешский специалист наверняка проведёт тщательный разбор встречи и постарается устранить возникшие проблемы.

Для Лички не существует ничего невозможного. Из аутсайдера лиги — «Оренбурга» — он слепил очень крепкого середняка. «Динамо» тренер вытащил из кризиса и сделал одним из главных претендентов на победу в РПЛ. Если в первом матче его подопечные выступили плохо, то во втором, вне всяких сомнений, сыграют гораздо лучше.

Командам чешского специалиста свойственен красивый атакующий футбол, но это рождает одну хроническую проблему. Она наблюдалась у «Оренбурга» и чётко прослеживается у «Динамо». Ему постоянно не хватает крепости в обороне. Клуб раскрывается и входит во вкус так сильно, что нередко забывает про защиту.

Возможно, Личка в скором времени это исправит. В первом матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ его подопечные в меньшинстве сумели обыграть «Зенит» (1:0). Сыграла грамотная замена Марцела. Он выпустил Фёдора Смолова. Через несколько минут после появления на поле нападающий шикарно разогнал атаку и забил красивый гол, который стал победным.

Вскоре бело-голубым вновь предстоит встретиться с петербуржцами, причём на домашнем стадионе. «Зенит» будет ждать сухой приём. «Динамо» наверняка выступит с особым настроем и постарается взять реванш за вылет из Пути РПЛ Кубка России. Победа подопечных Лички в РПЛ экспертами оценивается в 8.00.

Сергей Семак найдёт решение

При тщательном разборе открывается интересная картина. Получается, что «Зенит» не такой уж однозначный фаворит, каким его видят эксперты. Два выездных матча с прямыми конкурентами, да ещё с такими, — это непростое испытание даже для пять раз подряд становившегося чемпионом РПЛ «Зенита».

Впрочем, зимой клуб из Санкт-Петербурга шикарно усилил состав. Он приобрёл сразу трёх техничных бразильцев и Ильзата Ахметова. Страшно представить, что будет, когда новички полностью адаптируются. Они только пополнили состав, но уже оказали значительное влияние на результаты и игру команды. В матче с «Динамо» сине-бело-голубые показали такой класс футбола, до которого конкурентам далеко. Они находятся на другом, значительно более высоком уровне.

«Краснодар» укрепил состав зимой значительно скромнее, а «Динамо» вообще решило обойтись без трансферов. ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак», занимающие с четвёртого по шестое места в турнирной таблице, слишком сильно отстают от «Зенита» (восемь и более очков). Ничто не должно помешать подопечным Семака, мотивированным повторить рекорды «Спартака», выиграть шестое кряду золото РПЛ и 10-е – в своей истории.

Можно ещё заключить пари на то, что «Зенит» наберёт за сезон больше 60.5 очка, за коэффициент 1.90. После 20 туров сине-бело-голубые набрали 40 очков, но это с учётом того, что они выдали худший старт сезона за 10 лет. Оставшуюся часть розыгрыша первенства, как бы это прозаично ни звучало, петербуржцы должны провести лучше.

Даже если сине-бело-голубые потеряют очки во встречах с «Краснодаром» и «Динамо», они наверняка выиграют РПЛ и наберут больше 60,5 очка. Подопечные Семака отличаются стабильностью. Команда окончательно привыкла к отсутствию Малкома и стала демонстрировать привычный доминирующий футбол.

Ставка 1: победа «Зенита» в РПЛ за коэффициент 1.35.

Ставка 2: «Зенит» в сезоне-2023/2024 наберёт больше 60.5 очка за 1.90.