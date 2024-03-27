«Тампа-Бэй» — «Бостон». Кучеров приберёг силы для «Брюинз»

«Молнии» всё ближе к прямому выходу в плей-офф. Поблагодарить за это стоит Никиту.

28 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Бостон». Начало игры — в 2:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.37. Успех «Брюинз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Бостон» 28 марта 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Тампа-Бэй» — «Бостон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.08. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.30.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз» (28.03.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 28 марта 2024, четверг. 02:30 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

До окончания регулярного чемпионата НХЛ осталось меньше месяца. В самом разгаре борьба за выход в плей-офф. 28 марта на стадионе «Амали-Арена» в Тампе померяются силами местная «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Стартовый свисток запланирован на 2.30 мск.

В последнем матче «Лайтнинг» не без труда победили «Анахайм» (3:2 ОТ). Игра неудачно сложилась для Никиты Кучерова. Россиянин нанёс несколько опасных бросков и отдал парочку изящных потенциально голевых передач, но очков не набрал. Сокомандники не воспользовались предоставленными возможностями забить. Досадно.

«Молнии» могли бы обыграть «Дакс» гораздо увереннее, не доводя дело до овертайма. Плюс позиции Кучерова в гонке бомбардиров стали бы крепче. Результативная серия россиянина остановилась на отметке в 13 встреч — это является личным рекордом Никиты. Всего в этом сезоне он провёл только 12 матчей без набранных очков.

Кучеров претендует на получение нескольких индивидуальных престижных наград. В 70 играх он забросил 41 шайбу и отдал 82 результативные передачи. Российский нападающий приносит несоразмерный вклад в успехи команды. На льду он творит настоящее волшебство и просто деклассирует соперников.

Красиво обыграть? Отдать филигранно точную, неожиданную для соперника и удобную для сокомандника передачу? Принять нестандартное, но самое правильное решение в доли секунды? Всё это — уже привычные атрибуты игры установившего в этом сезоне несколько удивительных достижений Кучерова.

В последнем матче с «Бостоном» Никита забросил шайбу. «Лайтнинг» выиграли в серии послематчевых буллитов — 3:2. Удастся ли «мишкам» в этот раз остановить пребывающего в великолепном тонусе Никиту? На последнем отрезке сезона они начали «буксовать» и часто терять очки.

Подопечные Джима Монтгомери выиграли только 10 из 24 последних матчей. Большая часть игр проходила в Бостоне. Что же случилось с «мишками», что даже мощная поддержка родных трибун и домашние стены стали помогать с переменным успехом? Причин несколько.

У «Брюинз» сошла на нет крепость в защите, которая позволяла долгое время держаться на высоте. А ещё наблюдается спад у многолетнего лидера клуба Брэда Маршана. За ранее указанный период времени он забросил только две шайбы и отдал 13 голевых передач. Раньше он забивал гораздо чаще. Видимо, возраст начинает брать своё.

Чуть ли не в одиночку тащит «Бостон» Давид Пастрняк, но его результативности на последнем отрезке сезона хватает далеко не всегда. В плей-офф-то «мишки» выйдут. Они могут спокойно выехать на багаже набранных очков. Но что делать дальше? В прошлом году команда провалилась в Кубке Стэнли при намного лучших вводных данных.

До конца сезона осталось не так много времени. Будет логично, если Монтгомери сосредоточится на подготовке к плей-офф. У «молний» мотивации больше. Они уверенно сокращают отставание от идущего на третьем месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона «Торонто». Немного поднажать — и «Лайтнинг» покинут зону уайлд-кард.

Поставить на итоговую победу подопечных Джона Купера можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. В последних семи встречах они уступили только «Лос-Анджелесу» на выезде, да ещё и в овертайме. «Молнии» очень уверенно обыграли лидеров — «Рейнджерс» (6:3) и «Флориду» (5:3). Кучеров в этих двух играх набрал аж семь очков (два гола и пять ассистов). Ждём от него новое шоу.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Бостон» 28 марта 2024 года

«Тампа-Бэй» стремглав несётся в плей-офф, сметая всех на своём пути. Даже если Кучеров не набирает очков, то радует классной игрой и создаёт шикарные моменты для партнёров по команде. Дома у «Лайтнинг» есть хорошие шансы обыграть сбавивший ход «Бостон». У «мишек» образовались проблемы в обороне, а также наблюдается спад у некоторых ведущих хоккеистов.

Ставка: итоговая победа «Тампа-Бэй» за 1.83.