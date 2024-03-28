«Питтсбург» – «Коламбус». Марченко и Проворов беззащитны перед Малкиным и Кросби

29 марта состоится матч НХЛ «Питтсбург» – «Коламбус». Начало игры — в 2:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Пингвинз» можно с коэффициентом 1.70. Шансы «Блю Джекетс» оценили в 3.85. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Питтсбург» – «Коламбус» 29 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Питтсбург» – «Коламбус» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.45. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 3.25.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» – «Коламбус» (29.03.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 29 марта 2024, пятница. 02:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Время стремительно утекает, и совсем скоро стартует плей-офф НХЛ. Пока одни команды решают свои задачи, другие уже смирились с тем, что не смогут побороться за Кубок Стэнли. 29 марта «Питтсбург» будет принимать «Коламбус» на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене». Начало игры – в 2:00 мск.

Теоретические шансы у «Пингвинз» на попадание в плей-офф ещё есть. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Столичного дивизиона, отставая от зоны уайлд-кард на девять очков. Любое поражение в одном из следующих матчей будет отдалять подопечных Майка Салливана от желаемого.

Несмотря на это, проблемы «Питтсбурга» не решаются. Он чаще проигрывает, чем набирает очки. В последних четырёх встречах «пингвины» одержали всего лишь одну победу. Они выиграли у «Каролины» в минувшем матче со счётом 4:1. Сложно назвать этот результат убедительным. Две шайбы были заброшены в пустые ворота, когда «Харрикейнз» пошли на отчаянные шаги.

Намного лучше о текущем состоянии «Пингвинз» говорят три поражения на этом отрезке. Подопечные Майка Салливана уступили одному из основных конкурентов в борьбе за уайлд-кард «Нью-Джерси» (2:5), «Далласу» (2:4) и «Колорадо» (4:5 ОТ). Допустим, что проиграл «Питтсбург» последним двум клубам по делу – они на голову сильнее, но «Дэвилз» необходимо было побеждать.

В таких ситуациях должен брать на себя игру капитан команды. Сидни Кросби с этим справляется. В двух минувших встречах он забросил две шайбы и сделал пять результативных передач. Эти показатели помогли канадцу войти в топ-10 игроков в истории, оформивших более двух голевых пасов за игру. Также он побил рекорд по количеству сезонов с 40+ передачами среди действующих хоккеистов.

Пока Кросби феерил, Малкин, наоборот, не набрал ни одного очка в этих двух встречах и заработал коэффициент полезности «-1». Нет сомнений, что Евгений соберётся и принесёт пользу своей команде. К тому же соперник подобрался очень удобный. «Коламбус» располагается на последнем месте в таблице Столичного дивизиона и со своими шансами на плей-офф уже попрощался.

Основная проблема «Блю Джекетс» заключается в очень слабой оборонительной линии. Об этом свидетельствуют 266 пропущенных шайб. Больше забивали только «Сан-Хосе» — 291. Есть и то, за что Паскаля Венсана полюбили. Во-первых, его подопечные всегда показывают открытый и результативный хоккей, из-за чего и терпят поражения. Во-вторых, в его составе собрано много россиян, которые прогрессировали, несмотря на слабые результаты команды.

Марченко (18+16), Воронков (17+14), Чинахов (16+13), Проворов (5+24) показывают отличный хоккей. Наверняка они заинтересовали не один клуб в НХЛ и будут пользоваться спросом. Каждый набрал не менее 29 очков по системе «гол+пас». Только вратарь Даниил Тарасов пока не стал основным, но часто по ходу сезона выручает «Коламбус». Жаль, что всего этого очень мало для побед. «Блю Джекетс» проиграли последние пять встреч. Кажется, они уже просто опустили руки. Но в каждом из этих матчей забрасывалось не менее шести шайб.

Также стоит добавить, что у Паскаля Венсана очень много травмированных хоккеистов, что сказывается на результатах. Поэтому у «пингвинов» есть отличные шансы улучшить своё положение за счёт слабого соперника. «Питтсбург» обыгрывал «Коламбус» в последних двух очных встречах с одинаковым счётом 5:3. Быть может, не восемь шайб, но шесть точно болельщики увидят в этой игре. Поэтому поставим на победу хозяев и тотал больше 5.5 шайбы за 2.45.

Прогноз и ставки на матч «Питтсбург» – «Коламбус» 29 марта 2024 года

Травмированные хоккеисты, отсутствие надёжности в обороне, отсутствие надежд на плей-офф – это всё делает «Блю Джекетс» явным аутсайдером в матче с любым соперником. Не говоря уже о мотивированных «Пингвинз». Пока на горизонте виднеется зона хотя бы уайлд-кард, подопечные Майка Салливана будут за неё цепляться. Они на порядок организованнее и опытнее, чем преимущественно молодой состав «Коламбуса». Наша ставка – победа «Питтсбурга» и тотал больше 5.5 шайбы.

Ставка: победа «Питтсбурга» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.45.