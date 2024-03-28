«Крылья Советов» — «Зенит». Такие петербуржцы могли бы пошуметь в Лиге чемпионов

В нынешнем состоянии и с такой игрой подопечные Семака запросто могли бы далеко пройти в еврокубках. Самарцам не светит победа.

30 марта состоится матч 22-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.79. Успех самарцев оценивается в 4.35. На ничью дают коэффициент 3.92.

Коэффициенты букмекеров на матч 22-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» 30 марта 2024 года

Букмекеры считают, что игра «Крылья Советов» — «Зенит» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют самарцы, сыграет коэффициент 1.46. Гол петербуржцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Зенит» (30.03.2024)

Определились все участники ЧЕ-2024, и теперь пришло время переключиться на клубный футбол. Интрига в РПЛ закручена до предела. Игра 22-го тура «Крылья Советов» — «Зенит» начнётся 30 марта на стадионе «Солидарность Арена». Стартовый свисток раздастся в 14:00 мск.

«Крылья Советов» в текущем сезоне могут быть названы одной из самых нестабильных команд в чемпионате России. Самарцы словно находятся на качелях: период пиковой формы сменяет жёсткий кризис. Поэтому не слишком удивительно, что подопечные Игоря Осинькина слабо начали весенний отрезок.

Они уступили «Ростову» (0:2) и ЦСКА (0:2), практически по всем компонентам оказавшись неспособными оказать достойное сопротивление. Даже пенальти не сумел реализовать Франко Ороско. Тем самым он улучшил статистику отражённых 11-метровых ударов голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Скорее всего, сказалась на игре команды травма лучшего бомбардира Бенхамина Гарре.

Состав у «Крыльев Советов» интересный, в нём достаточно перспективных игроков, но команде ощутимо не хватает стержня, лидера на поле. Того, кто в самый ответственный момент своим примером заведёт партнёров и покажет пример борьбы. Явно способен на большее Роман Ежов, но пока остаётся в тени.

Самарцам вряд ли грозит борьба за выживание в лиге, поскольку они на 10 очков опережают зону стыковых матчей. Но тот факт, что они проиграли две последние встречи в РПЛ, заставляет задуматься о качестве подготовки к весенней стадии сезона.

«Зенит» напоминает опытного марафонца. Подопечные Сергея Семака держали под давлением «Краснодар», дышали ему в спину, и конкурент не выдержал тяжёлого бремени лидерства. Петербуржцы спокойно дождались провала «быков» в весенней стадии сезона и включили форсаж в нужный момент. Они вышли на первое место в турнирной таблице РПЛ.

Дистанция между конкурентами минимальная — всего одно очко, но нужно объективно оценивать состояние «Зенита», который находится в привычном режиме. Петербуржцы редко ошибаются, точно выполняют тактические установки, а преимущественно бразильские футболисты традиционно позволяют себе импровизировать.

Семак давно научился грамотно обращаться с бразильцами, поэтому новички Артур и Нино довольно быстро адаптировались к схеме «Зенита». Кроме того, в полном порядке лучший бомбардир этого сезона РПЛ Матео Кассьерра, который забил уже 15 мячей в лиге. Колумбиец — довольно амбициозный игрок, для которого выиграть индивидуальный трофей весьма почётно.

У главного тренера «Крыльев Советов» было две недели для оценки ситуации и исправления ошибок. Тем не менее от встречи с подопечными Семака ему вряд ли станет легче. Петербуржцы на подъёме, вышли на первое место, и у них лучший состав в РПЛ. Поэтому рассмотрим ставку на победу «Зенита» с форой (-1.5) за 2.93.

Защитник «Зенита» Нино считает, что сине-бело-голубые в нынешнем состоянии и с таким составом запросто могли бы дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов. Он также отметил, что для него играть в этом турнире — мечта. Думается, подопечные Семака и правда показали бы достойный футбол в еврокубках.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» 30 марта 2024 года

«Крылья Советов» — это интересная и перспективная команда с атакующим стилем. Это похвально, но в матчах с сильным соперником наличие свободных зон в обороне не позволяет самарцам надёжно защищаться. Индивидуальное мастерство игроков «Зенита» выше, что в конечном итоге и скажется на результате. Поэтому рекомендуем ставку на победу «Зенита» с форой (-1.5).

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.93.