«Спартак» — «Урал». Красно-белые останутся без победы

Виктор Гончаренко приблизит Абаскаля к увольнению. Белорус не проиграл ни одной из четырёх последних очных встреч.

30 марта состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Урал». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.53. Успех екатеринбуржцев оценён в 7.20. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Урал» 30 марта 2024 года

Аналитики сомневаются, что матч РПЛ «Спартак» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» (30.03.2024)

После небольшого международного перерыва возвращаемся на внутренние арены. На 30 марта запланированы четыре встречи 22-го тура РПЛ. В самой поздней из них на стадионе «Лукойл Арена» в Москве померяются силами «Спартак» и «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Разговоры об отставке Гильермо Абаскаля идут чуть ли не с самого начала сезона. Он не справляется со своими обязанностями. Руководство «Спартака» до сих пор не решилось на перемены. Команда демонстрирует очень нестабильную игру, часто теряет очки и вызывает недовольство у болельщиков. Сколько можно их мучить?

В последних двух турах РПЛ «народная команда» сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и безвольно уступила «Факелу» (0:2) в «Лужниках». Она спустилась на шестую строчку в турнирной таблице первенства. Складывается впечатление, что Абаскаль не учится на ошибках. Рисунок футбола, работа с внутренними процессами и управление ресурсами — всё это у испанца со знаком минус.

После одного хорошего выступления у подопечных испанца зачастую следует спад, а не подъём. Совсем не дело, когда второй состав играет качественнее, чем базовый костяк, но у красно-белых именно так. В ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России они уверенно победили «Оренбург» — 3:1.

Абаскаль окончательно запутался. На сборах и в Кубке России его подопечные смотрятся как единый организм, хорошо структурированный и ориентированный на прогресс. Как только дело доходит до РПЛ, всё это сходит на нет. Возвращаются хронические ошибки, провалы в обороне и безыдейность в нападении.

Грядущая встреча может стать последней каплей терпения. «Урал» пребывает в страшном кризисе. Он выиграл только 1 из 15 последних матчей в РПЛ и три встречи завершил вничью. Если Абаскаль умудрится провалить игру с испытывающим столь серьёзные проблемы соперником, увольнения не избежать. А он может.

Виктор Гончаренко обладает достаточно редким талантом. Он умеет вытаскивать команды даже из затянувшейся чёрной полосы. Когда белорусский специалист возглавил «Урал», команда испытывала не менее серьёзные проблемы, чем сейчас. Тренер быстро всё исправил, результаты улучшились.

Небольшой международный перерыв — вот шанс для Гончаренко исправить положение. У него появилось дополнительное время на то, чтобы заняться адаптацией приобретённых зимой новичков и заново отстроить структуру командной игры оранжево-чёрных. В прошлом сезоне «шмели» стабильно доставляли серьёзные проблемы сильным соперникам.

Да и в начале текущего розыгрыша екатеринбуржцы смотрелись классно. Во встрече 4-го тура первенства они обыграли как раз «Спартак» (3:2). Гильермо Абаскаль — вообще довольно удобный соперник для Гончаренко. Ни одну из четырёх последних очных встреч белорусский специалист не проиграл.

Во время небольшой международной паузы оранжево-чёрные тренировались в ОАЭ. Подготовка в хороших условиях должна пойти им на пользу. Настрой у екатеринбуржцев хороший. Поставить на то, что сыграет Х2, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60.

У многих футболистов «народной команды» наблюдается спад. Ещё у неё часто возникают проблемы с мотивацией. Вероятность, что красно-белые сыграют с той же самоотдачей, что и во встрече с «Зенитом», минимальная. Абаскаль может начинать паковать чемоданы. Его время в клубе стремительно близится к концу.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Урал» 30 марта 2024 года

«Спартак» превратился в одну из самых нестабильных команд страны. Он может проиграть кому угодно. У «народной команды» наблюдается ряд хронических проблем, которыми вполне может воспользоваться Виктор Гончаренко. История очных встреч говорит о том, что на слабостях соперника белорусский специалист играть умеет. Похоже, хозяева останутся без победы.

Ставка: «Урал» не проиграет за 2.60.