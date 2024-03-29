«Метц» — «Монако». Головин открывает третью сотню

30 марта состоится матч 27-го тура Лиги 1 «Метц» — «Монако». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех тёмно-бордовых оценивается в 5.00. На ничью дают коэффициент 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Метц» — «Монако» 30 марта 2024 года

Букмекеры предполагают, что матч «Метц» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен за 1.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Анализ и прогноз на матч Лиги 1 «Метц» — «Монако» (30.03.2024)

На финишную прямую вышел чемпионат Франции. Игра 27-го тура Лиги 1 «Метц» — «Монако» пройдёт 30 марта на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен». Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск.

«Монако» в этом сезоне выступает хорошо и сохраняет высокие шансы занять место, которое гарантирует участие в Лиге чемпионов. Монегаски после 26 туров Лиги 1 находятся на третьей строчке, набрав 46 очков. Конкуренция высокая, поскольку клубы в верхней части таблицы идут плотной группой.

Тем более что негативный опыт у красно-белых уже присутствует. В минувшем туре они дома сыграли вничью с «Лорьяном» (2:2), позволив сопернику сравнять счёт на пятой добавленной к основному времени минуте. Но претензий к Александру Головину нет, ведь он отметился очередной, пятой в сезоне, результативной передачей.

Россиянин стал символом красно-белых и провёл уже 200 матчей за «Монако», получив по этому поводу памятную футболку от руководства клуба. В этом сезоне Александр выполняет системообразующую роль в команде. Он отвечает за создание голевых моментов и сам регулярно выходит на ударную позицию. Головин в этом розыгрыше Лиги 1 забил уже шесть мячей.

Помог полностью раскрыть полузащитнику свой потенциал главный тренер Ади Хюттер, который предпочитает атакующую схему и контроль мяча. Прогресс Александра не остался незамеченным, и его включили в символическую сборную сезона, хотя ещё осталось сыграть восемь туров.

Виссам Бен-Йеддер и Такуми Минамино вместе с россиянином составляют ударную силу монегасков в позиционном нападении. Они играют нестандартно, поэтому сопернику бывает сложно предугадать, какой следующий ход сделает атакующее трио «Монако». Если впереди у клуба всё отлично, то оборона вызывает головную боль у тренера. Клуб пропустил уже 36 мячей.

В свою очередь, «Метц» ведёт бескомпромиссную борьбу за выживание в Лиге 1. Тёмно-бордовые находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице, но их ситуацию безнадёжной назвать никак нельзя. От зоны спасения их отделяет всего три очка, поэтому интрига будет держаться до последнего матча.

«Метц» предпочитает оборонительную схему, но низкий уровень индивидуального мастерства сказывается на надёжности защиты — 39 мячей пропустили в этом сезоне тёмно-бордовые. Но и в атаке дела складываются не лучшим образом — всего 23 забитых гола.

Неудача в минувшем туре должна повысить концентрацию у монегасков. Проблем с созданием и реализацией опасных моментов у них не наблюдается, поэтому подопечные Хюттера вполне способны выиграть. Но к обороне много обоснованных претензий, и у «Метца» будет шанс размочить счёт. Рассмотрим ставку на победу «Монако» и «обе забьют» за 3.20.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Метц» — «Монако» 30 марта 2024 года

«Метц» остро нуждается в победе, но атакующий потенциал у команды весьма скромный, в отличие от монегасков. Подопечные Хюттера уверенно контролируют мяч и много забивают, хотя в защите часто оставляют свободные зоны и ошибаются. Предлагаем поставить на то, что «Монако» выиграет и «обе забьют».

Ставка: победа «Монако» и обе забьют за 3.20.