«Ман Сити» — «Арсенал». Гвардиола остановит Артету

Ученик наловчился обыгрывать учителя, но он выучил ещё не все уроки!

31 марта состоится матч 30-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.95. Успех «канониров» оценён в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал» 31 марта 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» (31.03.2024)

Позади матчи 1/4 финала Кубка Англии, а также 29 туров АПЛ. 31 марта состоятся две встречи 30-го тура первенства. В самой поздней из них на стадионе «Этихад» померяются силами претенденты на золотые медали — «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

«Манчестер Сити» не проигрывает с декабря 2023 года. У Хосепа Гвардиолы отлично функционировали все механизмы. Команда демонстрировала качественную игру как в нападении, так и в защите. В каждой линии у тренера были хороший подбор футболистов и высокая конкуренция.

После недавнего международного перерыва ситуация резко изменилась. В лазарете были только Кевин Де Брёйне и Эдерсон. Теперь компанию им составляют два ведущих защитника — Кайл Уолкер и Джон Стоунз. Они получили травмы в расположении национальной команды.

У Гвардиолы есть качественная замена по позиции для Уолкера — молодой талант Рико Льюис. Со Стоунзом проблематичнее. Тренер приноровился использовать Джона на позиции опорного полузащитника, в паре с Родри. Ему либо придётся менять схему игры, либо выпускать на этой позиции обладающего совсем другими качествами футболиста.

Подобрать баланс между игрой в атаке и в защите Гвардиоле будет очень трудно. Чем-то придётся пожертвовать, и, скорее всего, это будет активность команды в нападении. Встреча очень важна. Если «горожане» проиграют, то их шансы на чемпионство заметно снизятся. Помимо «Арсенала», на золотые медали претендует «Ливерпуль», набравший не менее классный ход.

В былые времена разницу мог бы сделать Эрлинг Холанд. В текущем сезоне у него остро стоит проблема с завершением, особенно в матчах с сильными соперниками. В 23 играх в АПЛ норвежец забил 18 мячей, но бо́льшая их часть пришлась на долю аутсайдеров и нестабильных середняков. В последней встрече АПЛ с «Ливерпулем» (1:1) форвард результативностью не порадовал.

Победная серия «Арсенала» в чемпионате Англии насчитывает восемь матчей кряду. Уверенно обыграв «Ливерпуль» (3:1) и «Ньюкасл» (4:1), он поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ. Неужели Микель Артета наконец-то нашёл рецепт успеха и приведёт команду к победе в первенстве?

Ученик Гвардиолы достиг очень большого прогресса. Он наловчился обыгрывать «Ман Сити» и построил из молодёжи очень сильную, демонстрирующую яркий футбол команду. Хорошо всё, за исключением одного. Она не обладает чемпионским менталитетом. Это видно невооружённым глазом.

В прошлом сезоне «канониры» буквально подарили «Манчестер Сити» чемпионство, не продемонстрировав наличия характера на последнем отрезке. Победная серия в АПЛ — это хорошо, но клуб столкнулся с большими трудностями в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту» (0:1 и 1:0, по пенальти 4:2).

Столкнувшись с грамотно организованной игрой в обороне, лондонцы сразу же «поплыли». У них ничего не получалось. Во многих аспектах обладающий меньшими ресурсами соперник смотрелся предпочтительнее. Он очень опасно атаковал и только чудом не забил ещё. Если бы не Давид Райя, «Арсенал» уже покинул бы турнир.

Поставить на то, что «Манчестер Сити» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Последние две очные встречи остались за Артетой, но из восьми предыдущих вышел победителем Гвардиола. Думается, наставник преподаст ещё пару уроков ученику.

У «канониров» весьма крепкая защита. В 40 матчах во всех официальных турнирах они пропустили лишь 35 мячей. И у лондонцев тоже есть серьёзные кадровые потери. Под вопросом участие в грядущей встрече Юрриена Тимбера, Габриэла Мартинелли и лучшего бомбардира команды Букайо Саки.

Прогноз и ставки на матч 30-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал» 31 марта 2024 года

Встреча не должна получиться результативной. Команды ослаблены травмами, а также держат в уме важность игры. Они будут осторожны. В то же время у «Манчестер Сити» шансов на победу чуть больше. На стороне «горожан» поддержка трибун и история очных встреч. Ещё у них чемпионский менталитет, в отличие от «канониров».

Ставка: «Ман Сити» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.83.