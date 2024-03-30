«Локомотив» — «Краснодар». Дзюба станет помехой Мусаеву

«Зенит» допустил осечку, и хорошо бы «быкам» ею воспользоваться. Но команда Артёма приложит все усилия, чтобы не проиграть.

31 марта состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу железнодорожников можно с коэффициентом 2.65. Успех краснодарцев оценён тоже в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» 31 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен тоже с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» (31.03.2024)

После небольшого международного перерыва возвращаемся на внутренние арены. На 31 марта запланирована встреча, которая закроет программу 22-го тура РПЛ. На стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» примет «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

На матчи с сильными соперниками «Локомотив» настраивается хорошо. Из топ-4 в этом сезоне он проиграл только ЦСКА (1:4) и «Динамо» (1:2), в обоих случаях на выезде. В других встречах с лидерами красно-зелёные показали себя с лучшей стороны. Дважды они победили «Зенит» (2:1 и 3:1).

Михаил Галактионов — классный мотиватор и грамотный специалист, но не всегда. В матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ его подопечных «возила» «Балтика» (1:1, по пенальти 6:7). Калининградцы были свежее и больше хотели выиграть. По крайней мере, такое сложилось впечатление. Илья Лантратов только успевал выручать.

Антигероем встречи стал Артём Дзюба. Он ничего не показал за 90 минут основного времени и в серии послематчевых пенальти не забил решающий 11-метровый удар. Основная проблема — отсутствие стимула. В прошлом сезоне лучший бомбардир в истории РПЛ забивал голы один за другим, потому что была цель. Он горел желанием доказать, что способен ещё на многое.

В текущем сезоне Дзюба по-настоящему выкладывается разве что в матчах с принципиальными соперниками. Он забил во встрече 14-го тура со «Спартаком» (1:1) и отметился голевой передачей в игре 17-го тура с «Зенитом». Подходит ли матч с «Краснодаром» под категорию особенно важных для Дзюбы?

Для автоматического продления контракта с «Локо» Артёму нужно совершить ещё три результативных действия в РПЛ. Времени осталось немного. Каждая игра на счету. Небольшой перерыв должен пойти 35-летнему нападающему на пользу. До международной паузы он был не в лучшей форме ещё по той причине, что многое пропустил зимой из-за травмы.

На краснодарцах холодное время года тоже отразилось пагубно. После зимнего перерыва они расклеились и спустились на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. А ещё вылетели из Кубка России. Руководство клуба не церемонясь отправило в отставку Владимира Ивича. На первый взгляд это очень опрометчивый ход.

Занял пост Мурад Мусаев. Ранее он уже руководил «Краснодаром», и вполне успешно. Последние несколько лет он был занят проектом «Сабаха». Тренер подтвердил статус неординарного и успешного специалиста. Он поднял команду с последнего места и привёл к рекордному результату — серебряным медалям чемпионата Азербайджана.

Мусаев умеет правильно подобрать слова, зарядить подопечных и получить наилучший результат. На освоение ему не потребуется много времени. Структуру «Краснодара» специалист знает лучше многих. Он начинал, будучи тренером академии в 2011 году. В системе клуба Мурад проработал много лет.

До того, как Мусаев перебрался в «Сабах», «Краснодар» под его руководством демонстрировал классный результативный футбол. Выстроенная Ивичем стратегия наверняка будет подвергнута трансформации в пользу более атакующего стиля. Прагматизм на последнем отрезке сезона перестал приносить плоды.

Предлагаем поставить на то, что сыграет «обе забьют», за коэффициент 1.82. Встреча может ознаменоваться ничьей или победой одной из команд с небольшим перевесом. У них примерно одинаковые шансы на победу. На «РЖД Арене» красно-зелёные в этом сезоне проиграли только один раз в основное время. Дома, как водится, и стены помогают.

В то же время результат встречи может предрешить исход чемпионской гонки РПЛ. Турнирное положение вынуждает играть смелее. Отставание «Краснодара» от лидирующего «Зенита» – всего два очка. Есть шанс одной победой вернуть себе лидирующую позицию.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» 31 марта 2024 года

«Локомотиву» и «Краснодару» не нужно искать дополнительную мотивацию. Они подходят к встрече основательно подготовленные, с полным запасом сил. Голы ожидаются с обеих сторон. Железнодорожники лучше выступают в матчах с сильными соперниками и дома. На «быках» призвано положительно сказаться назначение Мусаева.

Ставка: обе забьют за 1.82.