«Лестер» — «Норвич». Джейми Варди в кризисе

Как-то резко «синие» теряют лидерство в Чемпионшипе. Вот уже и прямой выход в АПЛ под угрозой.

1 апреля состоится матч 40-го тура Чемпионшипа «Лестер» — «Норвич». Начало – в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «лис» можно с коэффициентом 1.69. Успех «канареек» оценён в 4.75. Ставки на ничью принимаются за 3.98.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Лестер» — «Норвич» 1 апреля 2024 года

Букмекеры предполагают, что игра «Лестер» — «Норвич» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен за 1.49. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.74.

Анализ и прогноз на матч Чемпионшипа «Лестер» — «Норвич» (01.04.2024)

Итак, решающий отрезок сезона, и нервы на пределе, ведь цена успеха — выход в АПЛ. Игра 40-го тура Чемпионшипа «Лестер» — «Норвич» начнётся 1 апреля на стадионе «Кинг Пауэр». Стартовый свисток раздастся в 14:30 мск.

У «лис» неожиданно разразился кризис, который затронул все линии команды, поэтому они проиграли четыре из шести последних матчей Чемпионшипа. Неудачи «Лестера» позволили конкурентам нагнать команду в турнирной таблице. «Ипсвич» поднялся на первое место, опережая «синих» на два очка. Подопечные Энцо Марески провели на один матч меньше и могут вернуть себе лидерство.

Специфика Чемпионшипа в том, что команды проводят настоящий марафон, в котором редко кому удаётся избежать спадов. С учётом кубковых турниров за сезон набегает более 50 матчей, а интенсивность игры и борьба всегда оставались фирменным знаком второй по силе английской лиги.

Ещё в январе практически не было сомнений в том, что легендарный форвард «Лестера» Джейми Варди триумфально выведет команду в АПЛ. Вот только перспективы «лис» занять первое или второе место в таблице Чемпионшипа медленно тают. Кроме «Ипсвича», прибавили «Лидс» и «Саутгемптон».

В минувшем туре «Лестер» уступил на выезде «Бристоль Сити» (0:1). Этот клуб проводит нестабильный сезон и находится в середине турнирной таблицы. Тем не менее соперник «синих» плотно оборонялся и создал на контратаках несколько опасных моментов, один из которых реализовал.

«Лестер» не отсиживался в обороне и давил на защиту соперника. У Джейми Варди и Стефи Мавидиди были шансы отыграться, но подвела реализация. Возможно, что негативно сказалась пауза, ведь последний матч «лисы» провели в Кубке Англии с «Челси». Напомним, «аристократы» победили со счётом 4:2, забив решающие мячи в добавленное арбитром время.

Энцо Мареска предпринимает усилия для стабилизации игры, но безуспешно. У его подопечных пропала уверенность в собственных силах и снизились физические кондиции. «Лестер» испытывает сложности с прессингом, а до недавних пор надёжная оборона допускает одну грубую ошибку за другой.

«Норвич» на решающем отрезке сезона собрался с силами, включился в борьбу за переходные матчи и находится на шестом месте в таблице, набрав 64 очка. Можно уверенно сказать, что команда в хорошей форме, поскольку победила в четырёх последних матчах из пяти.

Давид Вагнер начинал тренерскую карьеру в системе дортмундской «Боруссии», где сотрудничал с Юргеном Клоппом. Источники предполагали, что он также отправится в «Ливерпуль» в качестве ассистента, но не сложилось. Тем не менее специалист нашёл работу в Англии и даже вывел скромный «Хаддерсфилд Таун» в АПЛ.

«Норвич» хорошо играет в позиционном нападении, поддерживает высокую скорость, но в обороне оставляет довольно много свободного пространства. В минувшем туре скромный «Плимут Аргайл» ещё в первом тайме наказал подопечных Вагнера за грубую ошибку, забив гол. Но «канарейки» перехватили инициативу и выиграли со счётом 2:1.

Подопечных Энцо Мареска в последних матчах подводит реализация. Кроме того, «лисы» частенько ошибаются в защите, а в нападении испытывают сложности с созданием опасных моментов. «Канарейки» в отличной форме и сумеют выиграть. Рассмотрим ставку на победу «Норвича» за 4.75.

Прогноз и ставки на матч Чемпионшипа «Лестер» — «Норвич» 1 апреля 2024 года

1 апреля «лисам» явно не до шуток. Рушится как карточный домик весь сезон, поэтому нужно срочно остановить кризис. Даже ничья вряд ли сильно расстроит команду. Подопечные Вагнера в отличной форме и сумеют победить находящегося на спаде фаворита. Тренер хорошо знаком со спецификой Чемпионшипа и знает, в какой момент прибавить.

Ставка: победа «Норвича» за 4.75.