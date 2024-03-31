«Вильярреал» — «Атлетико». Симеоне и Гризманну не до шуток

1 апреля состоится матч 30-го тура Примеры «Вильярреал» — «Атлетико». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «матрасников» можно с коэффициентом 2.30. Успех «жёлтой субмарины» оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Вильярреал» — «Атлетико» 1 апреля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Вильярреал» — «Атлетико» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Атлетико» (01.04.2024)

После небольшой международной паузы возвращаемся на внутренние арены. На 1 апреля запланирована встреча, которая закроет программу 30-го тура испанской Примеры. На стадионе «Керамика» померяются силами «Вильярреал» и «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Назначение на должность главного тренера Марселино Тораля повлияло на призму восприятия «Вильярреала». Что изменил наставник? Только мышление футболистов и переделал стиль игры на более атакующий. Этого оказалось достаточно. Команда обрела стабильность. Из нижней части турнирной таблицы Ла Лиги она поднялась на 10-ю строчку.

«Жёлтая субмарина» не проигрывает уже девять матчей кряду в чемпионате Испании. За этот период времени она победила ряд сильных соперников, таких как «Барселона» (5:3) «Реал Сосьедад» (3:1) и «Бетис» (3:2). В каждой из этих встреч отличился Александр Сёрлот. В этих трёх играх он забил три мяча и отдал столько же результативных передач.

Основополагателем прогресса норвежского нападающего является Тораль. Схема тренера предполагает широкое расположение футболистов на чужой половине поля. Защитники соперников не успевают за передвижением мяча и быстроногими техничными нападающими «Вильярреала».

За счёт грамотных открываний сокомандников и своих собственных у Сёрлота появляется свободное пространство, а также время на то, чтобы нанести сильный и точный удар. Форвард превосходно этим пользуется. Даже во встречах с обладающими очень крепкой обороной соперниками он часто остаётся незакрытым и делает результат.

Игру «Атлетико» в защите в этом сезоне не назовёшь надёжной. В 43 встречах во всех турнирах он пропустил 54 мяча. Только в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (0:1 и 2:1, по пенальти 3:2) подопечные Диего Симеоне оборонялись показательно. Хотя стоит сделать поправку на то, что много выручал Ян Облак.

Во встречах с «нерадзурри» «матрасники» отдали абсолютно все силы. Они продемонстрировали свою настоящую мощь. Вопрос только в том, какой ценой далась им победа и стоило ли оно того? Ради выхода в 1/4 финала еврокубка Диего Симеоне пришлось пожертвовать качеством на внутренней арене.

Подопечные аргентинского специалиста вылетели из Кубка Испании, проиграв в полуфинале «Атлетику» из Бильбао (0:1 и 0:3). В последних двух турах Ла Лиги они уступили «Кадису» (0:2) и «Барселоне» (0:3). «Матрасники» спустились на пятую строчку в турнирной таблице первенства. Они рискуют закончить сезон за пределами зоны Лиги чемпионов. Хотя говорить об этом слишком рано.

Международная пауза наступила вовремя. У «Атлетико» появилась возможность восстановить силы и прекратить упадок. Восстановился от травмы и сможет сыграть в предстоящей встрече лидер «матрасников» Антуан Гризманн, не поехавший в расположение национальной команды на мартовские сборы из-за повреждения.

В 37 встречах во всех турнирах в составе мадридцев Гризманн забил 19 мячей и отдал семь голевых пасов. Француз может помочь Симеоне прервать череду неудач в первенстве, но игра с раздухарившимся «Вильярреалом» будет сложной. Хорошим вариантом для ставки видится ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.80.

«Матрасники» лучше всех в Примере выступают дома, но испытывают серьёзные проблемы с выездами. В гостях они выиграли только 4 из 14 матчей в первенстве и три раза сыграли вничью. За этот период времени красно-белые забили 20 мячей, а пропустили 18.

Четыре из пяти последних очных встреч получились результативными, и три из них закончились ничьими. В этот раз такой исход весьма вероятен. Проигрывать «матрасникам» никак нельзя. В противном случае отставание от набравшего отменный ход «Атлетика» может увеличиться, и догнать его уже будет невозможно.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Вильярреал» — «Атлетико» 1 апреля 2024 года

Матч будет насыщенным событиями. Отдохнувшие команды должны порадовать зрелищным футболом и результативностью. У них отличный подбор исполнителей, отлично поставлена игра в атаке, но в то же время наблюдается нехватка качества в защите. Особенно у «Атлетико» на выезде. История очных встреч и другие факторы предвосхищают изобилие голов с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.80.