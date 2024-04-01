«Рома» и «Интер» на ходу, «Атлетико» буксует. Экспресс на футбол

Римляне должна обыгрывать «Лечче», а «нерадзурри» — «Эмполи». Вот только у «матрасников» не заладится.

Продолжаем наблюдать за тем, что происходит в европейских футбольных чемпионатах. 31 марта нас ждут как минимум три очень интересные встречи. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.27 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Лечче» — «Рома»

«Лечче» показал смешанные результаты в последних матчах, одержав победу в игре с «Салернитаной», но проиграв «Вероне», «Интеру» и «Торино». Несмотря на это, важно отметить, что победа во встрече с «морскими коньками» была добыта в предыдущем туре Серии А, что может говорить о возможном повышении морального духа.

«Рома» показывает более стабильные результаты, одержав победы в матчах с «Сассуоло» и «Монцой», сыграв вничью с «Фиорентиной» и потерпев ничего не значащее поражение во встрече с «Брайтоном» в Лиге Европы. Эти результаты свидетельствуют о том, что римская команда находится в хорошей форме. Особенно с учётом того, что она забила шесть голов в последних трёх матчах на выезде. Это указывает на высокую атакующую мощь «волчицы».

В пяти последних очных встречах «Рома» оказывалась сильнее четыре раза, и один матч завершился вничью. Учитывая текущую форму команд, их последние результаты и историю встреч, можно предположить, что римляне будут иметь преимущество.

Ожидается, что «Рома» будет доминировать во владении мячом и создаст больше голевых моментов. Однако «Лечче» будет играть дома и, несомненно, попытается использовать поддержку своих болельщиков как основное преимущество. Предполагается, что матч завершится победой «Ромы» с коэффициентом 1.90.

Ожидается, что оборона «Лечче» окажется недостаточно крепкой, чтобы сдержать атаки римлян, в то время как нападение самого «Лечче» может столкнуться с хорошо организованной обороной более сильного соперника. В результате подопечные Даниэле Де Росси увезут домой три очка, что поможет им укрепить свои позиции в турнирной таблице Серии А.

Прогноз на матч «Интер» — «Эмполи»

«Интер», показывающий солидные результаты в последних матчах, включая ничью с «Наполи» и уверенную победу над «Аталантой», будет принимать на своём поле «Эмполи», который в последних пяти играх потерпел три поражения, а победил только «Сассуоло».

«Интер» чаще оказывался сильнее, что подтверждается статистикой последних матчей. Плюс ко всему игра пройдёт на домашнем стадионе «змей», это традиционно приносит команде дополнительные преимущества. С другой стороны, «Эмполи» не раз удивлял футбольную общественность, вырывая победы в не самых благоприятных условиях, что делает его потенциально опасным соперником.

Гости будут бороться до последнего, но текущая форма и результаты оставляют желать лучшего. Так что с учётом всего вышесказанного наш прогноз — победа «Интера» с форой (-1.5) за 1.60. Ожидаем, что хозяева поля проявят своё превосходство в классе и опыт, в то время как гости не смогут сопротивляться натиску более мастеровитого соперника.

Прогноз на матч «Вильярреал» — «Атлетико»

Последние матчи «Вильярреала» показывают, что команда в отличной форме: победы в матчах с «Валенсией» (1:0) и «Гранадой» (5:1) демонстрируют способность к доминированию на поле и эффективность в атаке. Несмотря на разгромное поражение от «Марселя» (0:4), команда сумела взять реванш в следующей игре с провансальцами (3:1), показав свою устойчивость и способность к возвращению в игру после неудач. Правда, для выхода в следующую стадию этого не хватило.

С другой стороны, «Атлетико» демонстрирует нестабильные результаты: поражение от «Барселоны» с разгромным счётом 0:3 и неожиданная неудача в матче с «Кадисом» (0:2) подчёркивают проблемы в построении обороны и восстановлении после трудных матчей. Однако победа в игре с «Интером» в Лиге чемпионов говорит о том, что мадридская команда способна на сильные матчи с ведущими клубами Европы.

С учётом текущей формы команд и их последних очных встреч — «Вильярреал» уступил «Атлетико» на выезде со счётом 1:3, но перед этим дважды сыграл вничью и один раз выиграл — следует ожидать напряженную борьбу.

«Вильярреал» сможет реализовать своё домашнее преимущество и уверенную игру в атаке, а «Атлетико», вероятно, будет опираться на сильную оборону и попытается использовать контратаки. В итоге прогнозируем непростую победу «Вильярреала», что позволит ему укрепить свои позиции в чемпионате и доказать способность противостоять командам из верхней части таблицы. Ставки на то, что «жёлтая субмарина» выиграет, принимают за 3.05.

Экспресс на матчи 31 марта

Ставка 1: победа «Ромы» в матче с «Лечче» за 1.90.

Ставка 2: победа «Интера» в игре с «Эмполи» с форой (-1.5) за 1.60.

Ставка 3: победа «Вильярреала» в матче с «Атлетико» за 3.05.

Общий коэффициент: 1.90 Х 1.60 Х 3.05 = 9.27.