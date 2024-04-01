«Рейнджерс» — «Питтсбург». Панарин отнимет у Малкина надежду

2 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Питтсбург». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «синерубашечников» в основное время можно с коэффициентом 1.93. Успех «пингвинов» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Питтсбург» 2 апреля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Рейнджерс» — «Питтсбург» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.20.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз» (02.04.2024)

До окончания регулярного чемпионата НХЛ осталось меньше месяца. В самом разгаре борьба за выход в плей-офф. 2 апреля на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» местный «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Питтсбург Пингвинз». Стартовый свисток запланирован на 2:00 мск.

Переживший спад в карьере и уход из «Вашингтона» опытный Питер Лавиолетт эффектно реабилитировался. Ему не потребовалось много времени на то, чтобы адаптироваться к смене обстановки и реализовать задумки. Благодаря его стараниям «Рейнджерс» возглавляют сводную таблицу НХЛ.

«Синерубашечники» проиграли только 5 из 26 последних матчей. Надёжное подспорье Лавиолетту составляет Артемий Панарин. Россиянин и раньше был очень важной частью команды, но при новом тренере стал ключевой фигурой. В 74 встречах 32-летний нападающий набрал 107 (44+63) очков.

Панарин вышел на третье место в истории «Рейнджерс» по результативным действиям за сезон. Для того чтобы повторить рекорд занимающего вторую строчку Жана Рателя, нужно набрать ещё два очка. Панарин способен сделать это в предстоящем матче. В последних пяти встречах он отметился шестью голами и отдал семь результативных передач.

Лавиолетт помог Панарину и другим хоккеистам «Рейнджерс» в полной мере раскрыть лучшие качества. Нападение «синерубашечников» стало одним из лучших в лиге. Техника и видение площадки форвардами клуба — это отдельный вид искусства. Каждый способен обыграть на индивидуальном мастерстве или запустить точной умной передачей голевую атаку. В последнем особенно хорош Артемий.

У «Питтсбурга» всё идёт намного хуже, чем у «Рейнджерс». Он занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона. Команда сохраняет шансы на выход в плей-офф. Отставание от располагающейся в зоне уайлд-кард «Филадельфии» не так уж и велико.

Проблема в другом. «Пингвины» пребывают в жуткой чёрной полосе. Несмотря на старания капитана Сидни Кросби, они выиграли только 5 из 17 последних матчей. Причём во всех пяти случаях победили подопечные Майка Салливана на домашнем стадионе.

Кросби устанавливает одно удивительное достижение за другим. Отдав две результативные передачи во встрече с «Коламбусом» (3:2), он вышел на 11-е место в истории НХЛ по набранным очкам за карьеру. На счету канадского нападающего 1581 (585+995) очко в 1262 матчах.

Увы, результативность Кросби и другого многолетнего лидера «Пингвинз» Евгения Малкина далеко не всегда приносит практическую пользу. В 73 встречах россиянин забросил 21 шайбу и отдал 35 голевых передач. Недавно приехали в Америку и впервые за долгое время посетили его матч родители.

Приезд родных заметно воодушевил Малкина. Он выразил сожаление, что они не приехали раньше. В грядущем матче нападающий выступит с воодушевлением. Для избежания поражения этого вряд ли будет достаточно, но Евгений наверняка потреплет нервы «синерубашечникам».

Поставить на то, что «Рейнджерс» победят в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Подопечные Лавиолетта проиграли только 9 из 35 матчей дома, а «пингвины» выиграли лишь 12 из 36 выездных встреч. На «Мэдисон Сквер Гарден» у «Питтсбурга» нет никаких шансов.

Во всех четырёх последних очных встречах «синерубашечники» победили в основное время. У них лучше комплектация состава, а также практически все хоккеисты пребывают на подъёме. Цель выиграть регулярный чемпионат придаёт команде из Нью-Йорка дополнительную мотивацию.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Питтсбург» 2 апреля 2024 года

Команды подходят к матчу с разным настроем и тонусом. «Рейнджерс» заряжены позитивом и сметают всех на своём пути. «Питтсбург» пребывает в отчаянии и упадке. Он проигрывает всем подряд. Особенно на выезде. Шансы «пингвинов» на выход в плей-офф тают на глазах. Будет абсолютно правильно поставить на победу «синерубашечников».

Ставка: победа «Рейнджерс» за 1.93.