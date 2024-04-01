«СКА-Хабаровск» — «Динамо». Марцел Личка не лыком шит

Бело-голубые, конечно, провалились в матче с «Ростовом», но в Кубке России их ждёт проходимый соперник.

2 апреля состоится матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России «СКА-Хабаровск» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.56. Успех хабаровчан оценён экспертами в 6.30. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «СКА-Хабаровск» — «Динамо» 2 апреля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «СКА-Хабаровск» — «Динамо» Москва получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.72. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России «СКА-Хабаровск» — «Динамо» (02.04.2024)

Команды вернулись после международного перерыва в разном тонусе. Некоторые оказались готовы к возобновлению сезона, другие провалились. 2 апреля в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России встретятся клубы из обеих категорий — «СКА-Хабаровск» и московское «Динамо». Игра состоится в Санкт-Петербурге, потому что домашний стадион хабаровчан временно непригоден для эксплуатации.

«СКА-Хабаровск» пошёл на пользу международный перерыв. Роман Шаронов провёл качественную работу на сборах. Зимой тренер лишился помощи нескольких футболистов. Кто-то вернулся из аренды, как, например, Игорь Коновалов в «Рубин», другие игроки ушли на правах свободных агентов.

Для Шаронова уменьшение глубины состава не стало проблемой. Его подопечные сначала обыграли в Кубке России «Сочи» (1:1, по пенальти 4:2), а затем победили «Торпедо» (2:0) и «Сокол» (3:1) в Первой лиге. Небольшая зимняя встряска освежила состав. Улучшились такие показатели, как общая скорость, резкость, борьба за мяч и другие.

Для того чтобы обыграть равные по силе клубы из Первой лиги и главного аутсайдера РПЛ, этого оказалось достаточно. Чтобы победить «Динамо», нужно гораздо больше. Из ресурсов у Шаронова имеется только мотивация. Если ему удастся правильно настроить своих подопечных — появятся хоть какие-то шансы.

Уровень футболистов и качество командной игры у «СКА-Хабаровск» в несколько раз ниже, чем у московского «Динамо». Армейцы располагаются лишь на 10-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. Уже более пяти лет они не могут добыть путёвку в элитный дивизион страны.

«Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые могли бы быть гораздо ближе к первому месту, если бы не проиграли встречу последнего тура первенства «Ростову». Уступили они с разгромным счётом — 1:4.

Москвичи полностью провалились на всех участках поля в первом тайме. Очень плохо сыграли оборона и Игорь Лещук. Голкипер не выручал и несколько раз просто подарил мяч нападающим «Ростова», а защитники не закрывали зоны и допускали создание опасных моментов. Только чудом жёлто-синие не забили больше.

Профилактическая беседа с Марцелом Личкой в перерыве помогла. Второй тайм остался за подопечными чешского специалиста. Два их мяча отменили из-за офсайда. Четвёртый гол они пропустили из-за шикарной техники Мохаммада Мохеби, красиво обыгравшего двух защитников «Динамо».

После поражения в матче с «Ростовом» на Личку обрушилась критика. Пошли разговоры о том, что его подопечным не стоит думать о чемпионстве. Не рано ли списывать со счетов бело-голубых? До окончания сезона ещё достаточно времени. Всё может поменяться не раз и не два, а чешский тренер очень оперативно исправляет ошибки и старается сделать команду лучше.

Личка руководит «Динамо» меньше года. За этот период он добился очень многого. При чешском специалисте изменились в лучшую сторону многие футболисты «Динамо», в особенности Константин Тюкавин. В последних девяти встречах в чемпионате России нападающий забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. И это он только начал находить свою игру.

Поставить на победу «Динамо» в грядущем матче и тотал больше 1.5 мяча можно с коэффициентом 1.87. Пять из шести последних очных встреч (включая две товарищеские) ознаменовались данным исходом. Одну бело-голубые тоже выиграли, но с минимальным счётом.

Марцел Личка проведёт работу над ошибками и исправится за разгромное поражение во встрече с «Ростовом». Тренер поставил «Динамо» классный атакующий футбол. В 29 матчах (21 в РПЛ и восемь в Кубке) бело-голубые забили 47 мячей. По ходу дальнейшего прогресса результативность должна стать ещё лучше.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «СКА-Хабаровск» — «Динамо» 2 апреля 2024 года

Встретятся команды разных классов. «СКА-Хабаровск» пусть и хорошо возобновил сезон, но соперников такого уровня у него давно не было. Провал «Динамо» во встрече с «Ростовом» — это даже хуже для хабаровчан. Москвичи будут заряжены на исправление ошибок. Они должны показать предельно собранную, качественную игру.

Ставка: победа «Динамо» и тотал больше 1.5 мяча за 1.87.